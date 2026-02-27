Κυκλοφοριακό κομφούζιο στη Λεωφόρο Θηβών – Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα, τρεις τραυματίες

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όπου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό παρέσυρε ένα φανάρι, μια πινακίδα φαρμακείου και έπεσε σε τρία αυτοκίνητα και τέσσερα μηχανάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν διεκομισθή στο Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο: