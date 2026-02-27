Live: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Europa League
Παρακολουθήστε live τη διαδικασία της κλήρωσης της φάσης των «16» του Europa League, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού
- Αλυσίδα fast food χρησιμοποιεί ΑΙ για να παρακολουθεί πόσο «φιλικοί» είναι οι υπάλληλοι
- Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του φορτηγού που σάρωσε Ι.Χ. και τραυμάτισε τρεις στο Αιγάλεω
- «Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του βρέφους με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο
- Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
- Γρηγορίου: «Ο Άρης είναι πάνω απ’ όλα – Στόχος είναι η 5η θέση»
- Live η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16»
- Με Mίντιλαντ στους «16» η Νότιγχαμ Φόρεστ – Ο δρόμος ως τον τελικό
- Η Μπέτις αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Το μονοπάτι μέχρι και τον τελικό
- Live: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Europa League
- Παναθηναϊκός: Οριστικά στη Λεωφόρο το ματς της φάσης των «16»
- «Τιτανομαχία» Ρεάλ-Σίτι και ματσάρες στους «16» του Champions League – Ο δρόμος ως τον τελικό
- Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις