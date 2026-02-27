sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
Πένθος στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιχάλης Βουτσαράς
Ποδόσφαιρο 27 Φεβρουαρίου 2026, 11:15

Πένθος στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιχάλης Βουτσαράς

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Μιχάλης Βουτσαράς.

Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 91 ετών, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Μιχάλης Βουτσαράς.

Ο παίκτης που έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «τανάλιας», άφησε το στίγμα του κατά τη δεκαετία του ’60, ως μέλος των «πρασίνων» που κυριάρχησε σε αυτή τη δεκαετία, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα από το 1959-60 ως το 1964-65, με έναν ενδιάμεσο τίτλο από την ΑΕΚ (1962-63), αλλά και το Κύπελλο του 1967. Το 1964 κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητος με το «τριφύλλι» ως μέλος της πιθανότατα κορυφαίας ομάδας όλων των εποχών για τον Παναθηναϊκό.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Μιχάλη Βουτσαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1935 και μεγάλωσε στην περιοχή ανάμεσα στο Ρουφ και τον Βοτανικό. Το 1956 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό προερχόμενος από τη Δόξα Πειραιώς, έπειτα από εισήγηση του τότε προπονητή του Τριφυλλιού, Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς. Το ταλέντο και τα αγωνιστικά του προσόντα ξεχώρισαν από νωρίς, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί γρήγορα ως βασικός τερματοφύλακας της ομάδας.

Ο αποκαλούμενος «Τανάλιας», λόγω της σταθερότητας, της δύναμης και της αποτελεσματικότητάς του κάτω από τα δοκάρια, υπήρξε αναντικατάστατο στέλεχος του Παναθηναϊκού στα τρία διαδοχικά πρωταθλήματα που κατέκτησε ο σύλλογος στο ξεκίνημα της Α’ Εθνικής, ενώ είχε καθοριστική συνεισφορά και στο ιστορικό αήττητο πρωτάθλημα του 1964. Συνολικά, πανηγύρισε με το Τριφύλλι πέντε πρωταθλήματα (1960, 1961, 1962, 1964, 1965) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1967), αποτελώντας βασικό πυλώνα σε μια από τις πλέον επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της ομάδας.

Υπήρξε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στα πρώτα ιστορικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του συλλόγου, γράφοντας το όνομά του σε μια νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε με τα πράσινα για έντεκα χρόνια, από το 1956 έως το 1967, καταγράφοντας 132 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, 45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 25 στο Κύπελλο Ελλάδας και 10 στα Κύπελλα Ευρώπης, ενώ φόρεσε μία φορά και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Η προσφορά του στον σύλλογο υπήρξε σημαντική και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Euroleague 27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 27.02.26

Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 41 πόντους και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, αλλά οι Σανς νίκησαν τους Λέικερς. – Ο Έντουαρντς οδήγησε τη Μινεσότα στη νίκη επί των Κλίπερς. – Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa
Europa League 27.02.26

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Η Λεωφόρος είναι ακατάλληλη και πλέον στο «τριφύλλι»… ψάχνονται!

Σύνταξη
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Οι τάσεις ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Οι τάσεις ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα
Μια καλή είδηση 27.02.26

Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης του ιστορικού οικισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ερήμωση της υπαίθρου δεν είναι μοίρα.

Σύνταξη
«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
Ελλάδα 27.02.26

«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο

Ο 46χρονος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει στον αέρα, όμως οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα που διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
Κόσμος 27.02.26

«Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» - Οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της στο Ισραήλ

Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από τη Μέση Ανατολή η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση

Σύνταξη
Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Καλεί σε συγκέντρωση 27.02.26

Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στο εφετείο Αθηνών. «Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
Οι καταγγελίες 27.02.26

«Θα σου βάλω βόμβα» - Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στο Ηράκλειο

Ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο οδηγήθηκαν η 49χρονη και ο βοηθός της - Αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27.02.26

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Στενεύουν τα περιθώρια 27.02.26

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
Ελλάδα 27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
