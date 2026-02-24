Πένθος στον Ολυμπιακό: «Έφυγε» ο Σωτήρης Γκαβέζος

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του συλλόγου, Σωτήρης Γκαβέζος.

Ήταν βασικό στέλεχος των «ερυθρόλευκων» σε μια σπουδαία εποχή για τον σύλλογο του μεγάλου λιμανιού και είχε συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο ιστορικές βραδιές στην ιστορία της ομάδας. Τη θρυλική νίκη κόντρα στη Σάντος του Πελέ το 1961!

Η είδηση του θανάτου προκάλεσε βαθύτατη θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου εν γένει.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Σωτήρη Γκαβέζο:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού θρηνεί για την απώλεια του Σωτήρη Γκαβέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βετεράνου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας.

Από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα ο Σωτήρης Γκαβέζος, έχει μείνει στην ιστορία, πέρα από τους τίτλους που κατέκτησε, και για τη Θρυλική ομάδα που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961, καθώς ήταν στην ενδεκάδα της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης και είναι ένας αγώνας ο οποίος μνημονεύεται και στον ύμνο του συλλόγου, «τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ».

Ο Σωτήρης Γκαβέζος γεννήθηκε το 1937 και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1962, κατακτώντας με τον Θρύλο τρία πρωταθλήματα-νταμπλ και συνολικά πέντε κύπελλα, ενώ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.

Σωτήρη Γκαβέζο, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».

Και η σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού:

«Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θρύλου του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Σωτήρη Γκαβέζου, ο οποίος είναι πλέον στο πάνθεον των ηρώων της θρυλικής ιστορίας του Ολυμπιακού μας.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη 25/02 και ώρα 11:00 στο κοιμητήριο Καλλιθέας και τα μέλη του Συνδέσμου θα παραστούν και θα καταθέσουν στεφάνι, τιμώντας τη θρυλική μορφή και την ιστορία του Σωτήρη Γκαβέζου».