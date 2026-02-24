Ψάχνει σπουδαία ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Στο Λεβερκούζεν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπου στις 22:00 (COSMOTE SPORT 2, MEGA) θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα σε έναν αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της ρεβάνς των νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες έχουν πάει στη Γερμανία με στόχο την ανατροπή του εις βάρος τους 2-0 που έχει δημιουργηθεί από το πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο και φιλοδοξούν να είναι εκείνοι οι οποίοι θα κατακτήσουν την πρόκριση για τη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού στο ματς πρωταθλήματος στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η Λεβερκούζεν ηττήθηκε με σκορ 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν για την Bundesliga.

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει να ανησυχεί για απουσίες, αφού έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, με την αποστολή να αποθεώνεται κατά την άφιξή της στη Γερμανία και με τον Γιαζίτσι να ταξιδεύει και αυτός, παρόλο που δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

«Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να είμαστε επιθετικοί και να προσπαθήσουμε να κλέψουμε πολλές μπάλες, να εχουμε μεγαλύτερη κατοχή γιατί αν τρέχεις πίσω από την μπάλα, τότε γίνεται πιο δύσκολο. Να έχουμε περισσότερη κατοχή και να κλέψουμε πολλές μπάλες στο αντίπαλο μισό. Έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες, δεν μπορούμε να σταθούμε στα δυο προηγούμενα ματς με τη Λεβερκούζεν, αυτό που έχει περισσότερη σημασία στο μυαλό μας, είναι τι μπορεί να γίνει αύριο. Δεν σκαφτόμαστε ούτε τα καλά, ούτε τα κακά που συνέβησαν στα προηγούμενα ματς», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού.

«Δεν σκέφτομαι την πίεση σε κανένα ματς, πρέπει μόνο να ακολουθήσουμε τις τελευταίες οδηγίες του προπονητή και τις τελευταίες λεπτομέρειες που θα σχεδιάσουμε. Χάσαμε στο πρώτο ματς στην έδρα μας, αλλά αύριο είναι διαφορετικό ματς. Αύριο παίζουμε άλλο ένα παιχνίδι στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, ονειρευόμουν από παιδί να παίξω στο Champions League. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ για εμένα πίεση, πρέπει να απολαύσουμε το παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε την πίεση. Να είμαστε έτοιμοι μετά τη σημερινή προπόνηση και να κάνουμε το καλύτερο αύριο, χωρίς να σκεφτόμαστε την πίεση», συμπλήρωσε ο Ροντινέι.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς – Βάθκεθ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο – Παλάσιος, Γκαρθία – Μάσα, Πόκου, ΣικΟλυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Μάρτινς, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίς – Ελ ΚααμπίΔιαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ, Τζέιμς Μέινγουορινγκ

Τέταρτος: Άντριου Μάντλεϊ

VAR: Άντριου Ντι Μπέλο (Ιταλία)

AVAR: Τόμας Κβατκόβσκι (Πολωνία)