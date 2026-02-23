Το Impossible is nothing, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ολυμπιακού του Μεντιλιμπαρ
Υπάρχει άραγε κανείς που μπορεί να πει, αποκλείεται να το γυρίσει; Και στο Λεβερκούζεν...
Σε αυτά τα δύο χρόνια της εποχής Μεντιλιμπαρ στον Ολυμπιακό έχουν συμβεί παρά πολλά καλά για τους ερυθρόλευκους. Το ανεπανάληπτο με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ την μαγική βραδιά της 29ης Μαϊου στη Νέα Φιλαδέλφεια, το νταμπλ, η πολύ καλή πορεία στο Γιουρόπα, η φετινή στο Τσάμπιονς Λιγκ με τις τρεις σερί νίκες και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Αναδείχθηκαν παίκτες από τα σπλάχνα του συλλόγου, το Καραϊσκάκη είναι πιο γεμάτο από ποτέ με τον κόσμο να «φωνάζει» πως δεν τον χωράει πλέον και να νοιώθει γεμάτος από αυτό που βλέπει. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλιμπαρ γεμίζει τον κόσμο που αποδέχεται ακόμη και την άσχημη βραδιά καθώς βλέπει την μεγάλη εικόνα.
Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα αυτής της ομάδας είναι το…. Impossible is nothing. Η πίστη πραγματικά και όχι για το ονορε πως μπορεί να πετύχει τα πάντα. Όπως σε εκείνη πορεία την μαγική έως το Κόνφερενς αλλά και την περσινή στο Γιουρόπα Λιγκ. Ακόμη και μετά το 3-0 στο Μποντό υπήρχε κανείς που δεν πίστευε πως μπορεί να κάνει την ανατροπή ο Ολυμπιακός;
Ακόμη και μετά το 0-1 στην ρεβάνς, οταν ήρθε το ,2-1 η πίστη για το μικρό θαύμα ήταν ξεκάθαρη. Το ίδιο και φέτος. Με 2 βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές ο Ολυμπιακός και όμως κανείς δεν είπε τέλος… Οι τρεις σερί νίκες έδειξαν το μέταλλο αυτής της ομάδας.
Η Λεβερκούζεν προφανώς και είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, με ένα πανάκριβο ρόστερ γεμάτο wonderkids έχοντας μάλιστα ένα μεγάλο προβάδισμα με το 2-0. Έχει στα χέρια της την πρόκριση και όλα τα προγνωστικά υπέρ της. Και όμως, υπάρχει κανείς που λέει αποκλείεται να κάνει την ανατροπη ο Ολυμπιακός;
Παρότι όλα οδηγούν στην Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει με τα επιτεύγματα του το δικαίωμα να θεωρείται πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αυτό είναι ένα παράσημο που οφείλει να το υπερασπιστεί και στην Γερμανια. Και ότι καλύτερο έρθει….
