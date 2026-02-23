sports betsson
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Το Impossible is nothing, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ολυμπιακού του Μεντιλιμπαρ
Ποδόσφαιρο 23 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Γιώργος Νοικοκύρης
Σε αυτά τα δύο χρόνια της εποχής Μεντιλιμπαρ στον Ολυμπιακό έχουν συμβεί παρά πολλά καλά για τους ερυθρόλευκους. Το ανεπανάληπτο με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ την μαγική βραδιά της 29ης Μαϊου στη Νέα Φιλαδέλφεια, το νταμπλ, η πολύ καλή πορεία στο Γιουρόπα, η φετινή στο Τσάμπιονς Λιγκ με τις τρεις σερί νίκες και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναδείχθηκαν παίκτες από τα σπλάχνα του συλλόγου, το Καραϊσκάκη είναι πιο γεμάτο από ποτέ με τον κόσμο να «φωνάζει» πως δεν τον χωράει πλέον και να νοιώθει γεμάτος από αυτό που βλέπει. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλιμπαρ γεμίζει τον κόσμο που αποδέχεται ακόμη και την άσχημη βραδιά καθώς βλέπει την μεγάλη εικόνα.

Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα αυτής της ομάδας είναι το…. Impossible is nothing. Η πίστη πραγματικά και όχι για το ονορε πως μπορεί να πετύχει τα πάντα. Όπως σε εκείνη πορεία την μαγική έως το Κόνφερενς αλλά και την περσινή στο Γιουρόπα Λιγκ. Ακόμη και μετά το 3-0 στο Μποντό υπήρχε κανείς που δεν πίστευε πως μπορεί να κάνει την ανατροπή ο Ολυμπιακός;

Ακόμη και μετά το 0-1 στην ρεβάνς, οταν ήρθε το ,2-1 η πίστη για το μικρό θαύμα ήταν ξεκάθαρη. Το ίδιο και φέτος. Με 2 βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές ο Ολυμπιακός και όμως κανείς δεν είπε τέλος… Οι τρεις σερί νίκες έδειξαν το μέταλλο αυτής της ομάδας.

Η Λεβερκούζεν προφανώς και είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, με ένα πανάκριβο ρόστερ γεμάτο wonderkids έχοντας μάλιστα ένα μεγάλο προβάδισμα με το 2-0. Έχει στα χέρια της την πρόκριση και όλα τα προγνωστικά υπέρ της. Και όμως, υπάρχει κανείς που λέει αποκλείεται να κάνει την ανατροπη ο Ολυμπιακός;

Παρότι όλα οδηγούν στην Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει με τα επιτεύγματα του το δικαίωμα να θεωρείται πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αυτό είναι ένα παράσημο που οφείλει να το υπερασπιστεί και στην Γερμανια. Και ότι καλύτερο έρθει….

Headlines:
Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Economy
Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ
Χριστόφορος Ευαγγελάτος

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό
Χριστόφορος Ευαγγελάτος

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»
Χριστόφορος Ευαγγελάτος

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.
Νικόλαος Κώτσης

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών
Χριστόφορος Ευαγγελάτος

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.
Αλέξανδρος Κωτάκης

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία
Βάιος Μπαλάφας

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία
Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία

Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει νέα έρευνα. Το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι εμφανές στις απαντήσεις περί «καθαρής πολιτικής από διαφθορά». Ανησυχητικά τα ευρήματα ως προς τις προσδοκία για καλύτερη ζωή.

