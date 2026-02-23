Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Πιστός ο Ολυμπιακός στις παραδόσεις της χώρας μας, για μία ακόμη χρονιά γιόρτασε μαζί με τους πολίτες του Πειραιά τα παραδοσιακά Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας.

Ο δήμος Πειραιά με την υποστήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έστησε ένα μεγάλο γλέντι καλώντας όλους τους Πειραιώτες να γιορτάσουν τα Κούλουμα δίπλα στη θάλασσα στην Φρεαττύδα, με μουσική, χορό και παραδοσιακά εδέσματα.

Με ερυθρόλευκους χαρταετούς ο ουρανός στον Πειραιά

Με τον ουρανό του Πειραιά να γεμίζει από τους ερυθρόλευκους χαρταετούς, άνθρωποι όλων των ηλικιών διασκέδασαν υπό τους ήχους παραδοσιακών τραγουδιών.

Οι άνθρωποι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός μοίρασαν στον κόσμο εκλεκτά εδέσματα όπως λαγάνα, φασολάδα και ταραμοσαλάτα.

H Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά συνοδεύει μουσικά την εκδήλωση, ενώ ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του διασκεδάζει τον κόσμο με παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια.

Δείτε φωτογραφίες: