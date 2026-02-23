Κούλουμα στην Αθήνα με χαρταετούς, σαρακοστιανά και γλέντι, στο λόφο του Φιλοπάππου

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, γιορτάζουν οι Αθηναίοι τα Κούλουμα.

Μικροί και μεγάλοι ανέβηκαν στο λόφο του Φιλοπάππου για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Πλήθος κόσμου στο λόφο του Φιλοπάππου

Από νωρίς το πρωί, ο λόφος γέμισε χαρταετούς, οικογένειες και παρέες που απολαμβάνουν τον ανοιξιάτικο καιρό με φόντο την Ακρόπολη, τιμώντας το έθιμο και σηματοδοτώντας την έναρξη της Σαρακοστής.

Στο γλέντι που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων, προσφέρονται, λαγάνα, φασολάδα και άλλα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα υπό τους ήχους νησιώτικων τραγουδιών.

Τους δημότες υποδέχθηκε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων ενώ τη σκυτάλη πήρε το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη για ένα παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι.

«Είμαστε στον Λόφο Φιλοπάππου και τιμούμε μια παράδοση πολλών δεκαετιών. Γιορτάζουμε τα Κούλουμα. Εύχομαι σε όλους καλή Σαρακοστή. Θα έχουμε ένα παραδοσιακό γλέντι, πλούσια εδέσματα, πολύ ωραία διάθεση και πολύ ωραίο καιρό, πάρα πολύ κόσμο και θα περάσουμε όλοι όμορφα», δήλωσε.