magazin
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Culture Live 23 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Spotlight

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ημέρες του ελληνικού εορτολογίου. Είναι η ημέρα της «κάθαρσης», της μετάβασης από το αποκριάτικο κλίμα στη νηστεία και την πνευματική προετοιμασία για το Πάσχα.

Παρά τον θρησκευτικό της χαρακτήρα, δεν είναι μια αυστηρή ή σιωπηλή γιορτή· αντίθετα, συνδυάζει την εγκράτεια με τη χαρά της υπαίθρου, τη συλλογικότητα και –σε πολλές περιοχές– τη σάτιρα και το λαϊκό θέατρο.

Τα πανελλαδικά έθιμα: Λαγάνα, χαρταετός και Κούλουμα

Σε ολόκληρη τη χώρα, ορισμένα στοιχεία της ημέρας είναι κοινά. Η λαγάνα, το άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται ειδικά για την περίσταση, συνοδεύει το σαρακοστιανό τραπέζι με ταραμοσαλάτα, χαλβά, ελιές, θαλασσινά και όσπρια.

Το πέταγμα του χαρταετού αποτελεί ίσως την πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της ημέρας. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώνονται σε λόφους, πάρκα και παραλίες για να δουν τον αετό να υψώνεται στον ουρανό, συμβολίζοντας την πνευματική ανάταση και την απομάκρυνση από τα γήινα.

Τα λεγόμενα Κούλουμα, το υπαίθριο γλέντι με νηστίσιμα φαγητά, μουσική και χορό, δίνουν στη μέρα έναν χαρακτήρα ανοιξιάτικης εξόδου και συλλογικής ανανέωσης.

Τύρναβος: Το διονυσιακό «Μπουρανί»

Στον Τύρναβο της Θεσσαλίας αναβιώνει το περίφημο Μπουρανί, ένα δρώμενο με έντονο σατιρικό και φαλλικό συμβολισμό. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νηστίσιμη σούπα από χόρτα, που μαγειρεύεται υπαίθρια, ενώ η γιορτή συνοδεύεται από σκωπτικά τραγούδια, μεταμφιέσεις και στοιχεία που παραπέμπουν σε αρχαίες τελετουργίες γονιμότητας – δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το αποκαλούν και «διονυσιακό» καρναβάλι.

Η ατμόσφαιρα είναι απελευθερωτική και λειτουργεί ως το τελευταίο ξέσπασμα πριν από τη Σαρακοστή.

YouTube thumbnail

Γαλαξίδι: Το Αλευρομουτζούρωμα

Στο Γαλαξίδι της Φωκίδας, η Καθαρά Δευτέρα αποκτά έντονα καρναβαλικά χαρακτηριστικά μέσα από το Αλευρομουτζούρωμα. Οι συμμετέχοντες πετούν αλεύρι και χρωματιστές σκόνες ο ένας στον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους σε σκηνικό γιορτής.

Το έθιμο, που σύμφωνα με τοπικές αναφορές ανάγεται στον 19ο αιώνα, συνδέεται με την περίοδο της ακμής του Γαλαξιδίου ως ναυτικής πολιτείας. Ναυτικοί που επέστρεφαν από ταξίδια στην Ευρώπη φέρεται να έφεραν μαζί τους στοιχεία από αντίστοιχες καρναβαλικές εκδηλώσεις, τα οποία σταδιακά ενσωματώθηκαν στη λαϊκή παράδοση της περιοχής. Έτσι διαμορφώθηκε το Αλευρομουτζούρωμα ως ένα τελετουργικό «ξεφάντωμα» πριν από την αυστηρότητα της Σαρακοστής.

YouTube thumbnail

Θήβα: Ο Βλάχικος Γάμος

Στη Θήβα αναβιώνει ο Βλάχικος Γάμος, ένα θεατρικό και σατιρικό δρώμενο που κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα. Οι συμμετέχοντες φορούν παραδοσιακές φορεσιές και αναπαριστούν έναν γάμο με έντονα κωμικά στοιχεία, αυτοσχεδιασμούς και πειράγματα.

Ο Βλάχικος Γάμος της Θήβας έχει βαθιές ρίζες που φτάνουν, σύμφωνα με λαογραφικές μελέτες, έως την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το έθιμο συνδέεται με πληθυσμούς βλάχικης καταγωγής που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και διατήρησαν στοιχεία της γαμήλιας τελετουργίας τους, τα οποία με την πάροδο του χρόνου μετασχηματίστηκαν σε αποκριάτικο δρώμενο.

Παράλληλα, αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν ότι πίσω από τη μορφή του «γάμου» διακρίνονται κατάλοιπα αρχαιότερων διονυσιακών τελετών. Η Βοιωτία, άλλωστε, υπήρξε σημαντικό κέντρο λατρείας του Διονύσου στην αρχαιότητα. Τα στοιχεία μεταμφίεσης, η σάτιρα, οι υπαινικτικοί διάλογοι και η ανατροπή των κοινωνικών ρόλων παραπέμπουν σε τελετουργίες που σχετίζονταν με τη γονιμότητα, την ανανέωση της φύσης και την έλευση της άνοιξης.

Κατά τη νεότερη ιστορική περίοδο, το έθιμο πήρε πιο σαφή μορφή λαϊκού θεάτρου. Η «πομπή» του γάμου, οι ρόλοι (γαμπρός, νύφη, συμπεθέρια, παπάς), οι αυτοσχεδιασμοί και τα σκωπτικά πειράγματα διαμόρφωσαν ένα ζωντανό κοινοτικό δρώμενο, στο οποίο συμμετείχε ενεργά η τοπική κοινωνία. Η σάτιρα λειτουργούσε ως μέσο κοινωνικού σχολιασμού, επιτρέποντας –έστω για μία ημέρα– την ανατροπή της καθημερινής ιεραρχίας.

YouTube thumbnail

Μεθώνη: «Του Κουτρούλη ο Γάμος»

Στη Μεθώνη Μεσσηνίας ζωντανεύει το γνωστό «Του Κουτρούλη ο Γάμος», μια αναπαράσταση εμπνευσμένη από τοπική ιστορία. Το δρώμενο έχει έντονο σατιρικό χαρακτήρα, με πνευματώδεις διαλόγους και ενεργή συμμετοχή του κοινού, μετατρέποντας την πλατεία σε σκηνή λαϊκού θεάτρου.

Το έθιμο της Μεθώνης βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία που τοποθετείται στον 14ο αιώνα, την εποχή της Φραγκοκρατίας και αργότερα της ενετικής παρουσίας στην περιοχή.

Πρωταγωνιστής ήταν ο ιππότης ή αξιωματούχος Ιωάννης Κουτρούλης, ο οποίος ερωτεύτηκε μια γυναίκα της περιοχής που όμως ήταν ήδη παντρεμένη. Ο Κουτρούλης φέρεται να πίεζε επί χρόνια για την ακύρωση του πρώτου γάμου της, ώστε να μπορέσει να την παντρευτεί νόμιμα. Η υπόθεση κράτησε πολύ καιρό, προκάλεσε σκάνδαλο στην τοπική κοινωνία και συνδέθηκε με εκκλησιαστικές και διοικητικές παρεμβάσεις.

Όταν τελικά, ύστερα από μεγάλες καθυστερήσεις και δικαστικές διαδικασίες, επετράπη ο γάμος, η τελετή –σύμφωνα με την παράδοση– εξελίχθηκε σε γεγονός με υπερβολική επισημότητα, δημόσια προβολή και έντονο σχολιασμό από τον κόσμο. Η μακρά αναμονή και η θεαματική κατάληξη γέννησαν τη φράση «του Κουτρούλη ο γάμος», που πέρασε στη λαϊκή γλώσσα για να περιγράψει μια κατάσταση με μεγάλη φασαρία, καθυστερήσεις ή υπερβολικό θόρυβο.

Με το πέρασμα των αιώνων, η ιστορία μετατράπηκε σε σατιρικό δρώμενο. Στη σύγχρονη αναβίωσή του, την Καθαρά Δευτέρα, οργανώνεται μια αναπαράσταση του γάμου με πομπή, «προξενιά», αυτοσχέδιους διαλόγους και έντονα σκωπτικό ύφος. Οι ρόλοι συχνά αποδίδονται με υπερβολή, ενώ δεν λείπουν τα πολιτικά και κοινωνικά υπονοούμενα, προσαρμοσμένα κάθε φορά στην επικαιρότητα.

Έτσι, το έθιμο συνδυάζει ιστορική μνήμη και λαϊκή σάτιρα. Από μια μεσαιωνική ερωτική υπόθεση που προκάλεσε κοινωνικό σούσουρο, γεννήθηκε ένα από τα πιο γνωστά αποκριάτικα δρώμενα της Ελλάδας, που επιβιώνει μέχρι σήμερα ως ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Μεθώνης.

YouTube thumbnail

Κάρπαθος: Το Λαϊκό Δικαστήριο

Στην Κάρπαθο, η ημέρα περιλαμβάνει το Λαϊκό Δικαστήριο, όπου «δικάζονται» με χιούμορ πρόσωπα και καταστάσεις της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από τη σάτιρα και τον αυτοσχεδιασμό, η κοινότητα εκτονώνει εντάσεις και ενισχύει τη συνοχή της.

Νάξος: Παράδοση και κοινοτικό γλέντι

Στη Νάξο, ιδιαίτερα στην Απείρανθο, το γλέντι της Καθαράς Δευτέρας διατηρεί έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα. Μεταμφιέσεις που παραπέμπουν σε παλαιότερες αποκριάτικες μορφές, τοπικοί χοροί και κοινά τραπέζια αναδεικνύουν τη συνέχεια της παράδοσης και τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής.

YouTube thumbnail

Κέρκυρα και Δυτική Μακεδονία: Μουσική και κοινά τραπέζια

Στην Κέρκυρα, η ημέρα συνδέεται με υπαίθριες εκδηλώσεις και τη συμμετοχή τοπικών φιλαρμονικών. Τα Κούλουμα αποκτούν πιο μουσικό χαρακτήρα, με συγκεντρώσεις σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους.

Στη Δυτική Μακεδονία και σε περιοχές όπως η Καστοριά, η Καθαρά Δευτέρα συνοδεύεται από κοινά υπαίθρια τραπέζια και παραδοσιακή μουσική, με έμφαση στη νηστεία και στη συλλογικότητα.

Κρήτη: Καντής, Ξομολόγος και τα παλιά δρώμενα της Καθαράς Δευτέρας

Στην Κρήτη, η Καθαρά Δευτέρα δεν περιορίζεται στα υπαίθρια Κούλουμα και στο σαρακοστιανό τραπέζι. Σε αρκετές περιοχές του νησιού διατηρούνται ιδιαίτερα λαϊκά δρώμενα που λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στις Απόκριες και τη Σαρακοστή, κρατώντας ζωντανό το στοιχείο της σάτιρας και της κοινοτικής συμμετοχής.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα είναι ο λεγόμενος Καντής ή Καδής, μορφή που εμφανίζεται σε χωριά του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, όπως στο Αμάρι, στον Άγιο Βασίλειο, στον Μυλοπόταμο και στη Μεσαρά. Ο Καντής αναλαμβάνει συμβολικά τον ρόλο του «άρχοντα» της ημέρας. Με συνοδεία μεταμφιεσμένων, περιδιαβαίνει το χωριό, μπαίνει σε αυλές και σπίτια, πειράζει, σατιρίζει και «επιβάλλει» τους δικούς του κανόνες για μία μόνο ημέρα. Το έθιμο θυμίζει την προσωρινή ανατροπή της κοινωνικής τάξης που χαρακτηρίζει πολλά αποκριάτικα δρώμενα, όπου η εξουσία γίνεται παιχνίδι και η σάτιρα επιτρέπεται χωρίς όρια.

YouTube thumbnail

Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και ο Ξομολόγος. Ένας μεταμφιεσμένος «παπάς» στήνει μια ιδιότυπη εξομολόγηση στην πλατεία ή στους δρόμους του χωριού. Οι «εξομολογήσεις» είναι θεατρικές, γεμάτες υπαινιγμούς και πειράγματα που αφορούν πρόσωπα και καταστάσεις της τοπικής κοινωνίας. Το γέλιο λειτουργεί ως μέσο εκτόνωσης, ενώ το δρώμενο παραμένει σαφώς αποκριάτικο, παρότι εκτυλίσσεται την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μορφή του «Αποθαμένου». Ένας άνδρας μεταμφιέζεται σε νεκρό, συχνά σκεπασμένος με πρασινάδες και κορδέλες, και συνοδεύεται από «μοιρολογίστρες» και ψαλμωδίες που ισορροπούν ανάμεσα στο κωμικό και στο τελετουργικό. Σε ορισμένα χωριά της ανατολικής Κρήτης, η αναπαράσταση κορυφώνεται με μια συμβολική «ανάσταση», μέσα από παιχνίδι με νερό ή κυνηγητό. Το δρώμενο παραπέμπει σε παλαιότερες τελετουργίες αναγέννησης της φύσης, που συνδέονται με τον κύκλο ζωής και θανάτου.

Στα Χανιά, σε χωριά του Αποκόρωνα, αναβιώνει και το έθιμο της Καμήλας. Πρόκειται για μια αυτοσχέδια κατασκευή από ξύλο και υφάσματα, κάτω από την οποία κινούνται άνθρωποι, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ζώου που περιφέρεται στο χωριό. Συνοδεύεται από κουδούνια, προβιές και μουσική, σε ένα δρώμενο που φέρει έντονα διονυσιακά χαρακτηριστικά και παραπέμπει σε αγροτικές τελετουργίες γονιμότητας.

YouTube thumbnail

Σε χωριά του Ρεθύμνου και του Ψηλορείτη επιβιώνουν επίσης τα μουτζουρώματα και τα λεγόμενα Αποκριγιώματα. Μεταμφιεσμένοι με μαυρισμένα πρόσωπα, προβιές και μεγάλα κουδούνια κινούνται στους δρόμους, χορεύουν και πειράζουν τους περαστικούς. Η πράξη της «μουτζούρας» δεν είναι απλώς αστεϊσμός· ενσωματώνει το στοιχείο της ισότητας και της προσωρινής άρσης των κοινωνικών διαφορών, όπως συμβαίνει σε πολλά καρναβαλικά έθιμα της Μεσογείου.

YouTube thumbnail

Έτσι, στην Κρήτη η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι μόνο ημέρα νηστείας και εξόδου στη φύση. Είναι και η τελευταία πράξη ενός κύκλου αποκριάτικων μεταμορφώσεων, όπου η σάτιρα, η μεταμφίεση και το λαϊκό θέατρο συναντούν τη θρησκευτική μετάβαση προς τη Σαρακοστή. Μέσα από τον Καντή, τον Ξομολόγο, τον Αποθαμένο και την Καμήλα, το νησί διατηρεί ζωντανό ένα πολυεπίπεδο πολιτισμικό παρελθόν που συνδυάζει τελετουργία, γέλιο και συλλογική μνήμη.

Από το ξεφάντωμα στην περισυλλογή

Η Καθαρά Δευτέρα, αν και σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου εγκράτειας, δεν χάνει τον γιορτινό της χαρακτήρα. Λειτουργεί ως μεταίχμιο: από το αποκριάτικο ξεφάντωμα στη νηστεία, από τη σάτιρα στην περισυλλογή, από τον χειμώνα στην άνοιξη.

Μέσα από τις ποικίλες τοπικές της εκφράσεις, αποκαλύπτει ένα πολυεπίπεδο και ζωντανό πρόσωπο της ελληνικής παράδοσης, όπου η πίστη, η κοινότητα και η λαϊκή δημιουργικότητα συνυπάρχουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Ανθίζουν οι χοροί 22.02.26

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
«Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου» 21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Περιβάλλον 23.02.26

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Σύνταξη
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο