Χιούλμαντ: «Εξαιρετική ομάδα ο Ολυμπιακός, δεν σκεφτόμαστε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι»

Χωρίς να σκέφτονται τη νίκη που πέτυχαν στο πρώτο παιχνίδι θα παραταχθούν οι ποδοσφαιριστές του στη ρεβάνς (24/2, 22:00) με τον Ολυμπιακό, για την ενδιάμεση φάση του Champions League, όπως ανέφερε ο τεχνικός της Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ, στη συνέντευξη Τύπου.

«Για εμάς είναι ένα αβαντάζ το ότι έχουμε παίξει δύο φορές με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ακριβώς το τι να περιμένουμε. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας και δεν θα σκεφτούμε το πρώτο ματς. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε στον πρώτο αγώνα. Θα είναι επικίνδυνο να πάρουμε το ματς αυτό κάπως ελαφρά.

Έχουμε μία καλή… αφετηρία και ένα καλό πρώτο αποτέλεσμα αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Θα χρειαστούμε την καλύτερη δυνατή απόδοση απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Θα προσεγγίσουμε το ματς όπως πάντα και θέλουμε τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάσπερ Χιούλμαντ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο τεχνικός της Λεβερκούζεν δεν θα έχει στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι τον Μπαντέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Τίλμαν. Όπως αναφέρουν στη Γερμανία, το πιθανότερο είναι να μην χρησιμοποιηθεί στη ρεβάνς με τους Ερυθρόλευκους, αν και όλα θα ξεκαθαρίσουν την τελευταία στιγμή.

Μπλάσβιχ: «Επικίνδυνος στις στημένες φάσεις ο Ολυμπιακός»

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερ Λεβερκούζεν Γιάνις Μπλάσβιχ που εκπροσώπησε τους παίκτες της Λεβερκούζεν στη συνέντευξη Τύπου εξήγησε ότι ένα από τα δυνατά σημεία των πρωταθλητών Ελλάδας είναι οι στημένες φάσεις.

«Οι στημένες φάσεις γίνονται επικίνδυνες όταν οι σέντρες είναι καλές και υπάρχουν ψηλοί, δυνατοί παίκτες μπροστά. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τον Ολυμπιακό. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Έχουμε επίσης παίκτες αυτού του επιπέδου. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση στην άμυνα από το πρώτο λεπτό, ώστε να διασφαλιστεί η πρόκριση».

Εν συνεχεία όταν ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρξει στη θέση του «άσου», μετά την ανάρρωση του Μαρκ Φλέκεν, ο 34χρονος εξήγησε: «Δεν σκέφτομαι τόσο μακριά. Επικεντρώνομαι σε αυτόν τον αγώνα του Champions League αυτή τη στιγμή και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη σημαντικά καθήκοντα. Απλώς θέλω να βοηθήσω την ομάδα. γι’ αυτό είμαι εδώ και εκεί επικεντρώνομαι πλήρως».