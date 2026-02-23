Tο παράδειγμα της Ρόμα και τα λόγια του αθλητικού διευθυντή της Λεβερκούζεν για τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Λεβερκούζεν, το βράδυ της Τρίτης (24/2, 22:00), στη ρεβάνς του 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα playoffs του Champions League.

Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν σήμερα (23/2) για τη Γερμανία, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει στη διάθεσή του 24 ποδοσφαιριστές, που θα μπουν στο αεροπλάνο με τελικό προορισμό το Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για «μάχη» στην Γερμανία και σύμφωνα και με τους ίδιους τους Γερμανούς τίποτα δεν έχει τελειώσει, με τις δηλώσεις του Αθλητικού Διευθυντή της Μπάγερ, Σίμον Ρόλφες να τονίζουν του λόγου το αληθές.

Το ότι κρατήσαμε το μηδέν στο πρώτο ματς απαιτεί την προθυμία ολόκληρης της ομάδας, καλό συντονισμό και πειθαρχία», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Γερμανών αρχικά.

Ωστόσο ο Σίμον Ρόλφες στη συνέχεια των λεγόμενων του, αρνήθηκε να παραδεχτεί κάποιο άνετο προβάδισμα. Θυμήθηκε έναν πρόσφατο αγώνα: «Κερδίσαμε με 2-0 στη Ρώμη στον ημιτελικό πριν από δύο χρόνια . Ο επαναληπτικός αγώνας ήταν κάθε άλλο παρά άνετος».

Η Μπάγερ έχανε με 2-0 εντός έδρας πριν η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο τελικά προκριθεί με δύο γκολ. Πράγματι, τότε οι Γερμανοί είχαν επικρατήσει 0-2 της Ρόμα χάρη σε τέρματα του Φλόριαν Βίρτζ και του Ρόμπερτ Άντριχ.

Τα highlights από το Λεβερκούζεν – Ρόμα

Οι Ιταλοί αιφνιδίασαν στη ρεβάνς και προηγήθηκαν με δύο γκολ του Παρέδες και τελικά ήρθε η ισοφάριση με δύο γκολ για τους γηπεδούχους στο 82΄ και στο 97΄! Όπως τόνισε ο Ρόλφες: «Οι Πειραιώτες είναι μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει κάτι από λίγες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση».