«Πετάει» για Γερμανία ο Ολυμπιακός (pics)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Λεβερκούζεν την Τρίτη (24/2) στον επαναληπτικό των playoffs του Champions League, με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν για «μάχη» στην έδρα των «ασπιρίνων».

Οι Πειραιώτες πέταξαν για Γερμανία και είναι έτοιμοι να παλέψουν στην ρεβάνς της εντός έδρας ήττας με 0-2 προκειμένου να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θα πετάξει για Κολωνία και εν συνεχεία θα βρεθεί στο Λεβερκούζεν για το μεγάλο ματς της Τρίτης, απέναντι στην ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση του Ολυμπιακού από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»