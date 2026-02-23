sports betsson
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Οι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους της για τον αγώνα με την Λεβερκούζεν
Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τους φιλάθλους της ενόψει του αγώνα με την Λεβερκούζεν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους φιλάθλους της, για τον αυριανό αγώνα με την Λεβερκούζεν (24/2, 22:00) στη Γερμανία για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Η ανακοίνωση:

Για τον αγώνα με την Bayer 04 Leverkusen που θα γίνει την Τρίτη (24/2, 21:00 τοπική ώρα) στη Γερμανία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι η πλατεία “Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen”. Από το σημείο συνάντησης θα μπορούν οι φίλαθλοί μας να μεταβούν στο γήπεδο είτε με το τρένο από τον σιδηροδρομικό σταθμό “Wiesdorf Leverkusen Mitte Bf”, είτε με τα πόδια (20 λεπτά).

Οι θύρες της BayArena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός της BayArena. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δοχείων αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι 10 ml.

Σε φιλάθλους που φαίνονται εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ θα πραγματοποιείται αλκοτέστ.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μεγάλων τσαντών (μεγάλες γυναικείες τσάντες, αθλητικοί σάκοι, βαλίτσες, σακίδια κ.λπ.) στη BayArena. Επιτρέπονται μικρές τσάντες, όπως τσαντάκια μέσης ή τσάντες έως 21cm x 30cm (μέγεθος A4).

Λίστα με τα απαγορευμένα αντικείμενα μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Η απόπειρα εισαγωγής κρυφά πανό, πινακίδων ή άλλων απαγορευμένων αντικειμένων θα θεωρηθεί πράξη εξαπάτησης και θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισόδου του ατόμου στο στάδιο.

Οι κίτρινες σημάνσεις που υποδεικνύουν εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να καλύπτονται από οποιοδήποτε υλικό.

Μια σημαία/πανό πρέπει να τελειώνει στα σημειωμένα όρια και η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να παραμένει προσβάσιμη.

Στη BayArena γίνονται δεκτές μόνο ανέπαφες / cashless πληρωμές. Αποδεκτές μέθοδοι: πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, Apple Pay και Google Pay. Απαγορεύεται η εισαγωγή φαγητού και ποτών στη BayArena.

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26
Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Champions League 20.02.26
Champions League 20.02.26

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.02.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ελλάδα 23.02.26
Ελλάδα 23.02.26

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Ρέθυμνο 23.02.26
Ρέθυμνο 23.02.26

Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Ελλάδα 23.02.26
Ελλάδα 23.02.26

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?
English edition 23.02.26

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?

As the European Union pushes for the expansion of aquaculture across its waters, Greece confronts a deeper question: can industrial fish farming expand along its iconic shores without destroying the ecosystems and coastal communities that depend on them?

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

