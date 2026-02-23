Οι φάσεις που μπορούν να κρίνουν πολλά στο Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Γερμανία, όπου αύριο το βράδυ θ’ αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League, θέλοντας να κάνει την μεγάλη ανατροπή.

Το σίγουρο είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι πρωταθλητές Ελλάδος θα παραταχθούν στην έδρα της Μπάγερ για να δώσουν «μάχη» για την πρόκριση και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν την μεγάλη ανατροπή.

Απέναντι στους πειραιώτες θα βρεθεί βέβαια μια εξαιρετική ομάδα κι αυτό φανερώνει τον βαθμό δυσκολίας που έχει η αποστολή του Ολυμπιακού, αλλά οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού πρέπει να δώσουν το 110% και να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις.

Με αφορμή το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων» στο ματς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, το οποίο πέτυχε με κεφαλιά ο Έσε μετά από κόρνερ του Τσικίνιο αλλά και το 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό με κεφαλιά του Πιρόλα (πάλι μετά από κόρνερ του Πορτογάλου) έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε στις στατικές φάσεις.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί τα κόρνερ αλλά και τα φάουλ που θα κερδίσει κοντά στην περιοχή της Μπάγερ για να βρει δίχτυα από στατική φάση, όπως έκανε για παράδειγμα κόντρα στον «Αίαντα», με τον Έσε να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ της ομάδας του Πειραιά επί ολλανδικού εδάφους.

Είδαμε επίσης τον Πιρόλα να σκοράρει το περασμένο Σάββατο απέναντι στον Παναιτωλικό, ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να βρουν γκολ από στατική φάση και στο πρώτο ματς απέναντι στην Λεβερκούζεν, με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι.

Το γκολ όμως ακυρώθηκε λόγω από το VAR για οφσάιντ στον Ταρέμι αλλά αυτό δεν αναιρεί την καλή εκτέλεση που έκανε ο Βραζιλιάνος μπακ και την ωραία κεφαλιά που πήρε ο Μαροκινός.

Ο Ολυμπιακός έχει βρει φέτος γκολ κι από άλλες στατικές φάσεις με σκόρερ τους Ταρέμι και Ρέτσο και θα είναι μεγάλη υπόθεση να βρει καλά χτυπήματα σε κόρνερ και φάουλ για να απειλήσει από τον «αέρα» την εστία της γερμανικής ομάδας.

Θα είναι επίσης σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους» να μπουν καλά στο παιχνίδι, να δειξουν δηλαδή στην Λεβερκούζεν ότι τίποτε δεν έχει κριθεί και πως ο Ολυμπιακός πήγε στην Γερμανία με πίστη στην ανατροπή και την μεγάλη πρόκριση.