Η προπόνηση του Ολυμπιακού στην BayArenA – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τη ρεβάνς με την Λεβερκούζεν.
Αντίστροφα για τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League μετράει ο Ολυμπιακός.
Οι Ερυθρόλευκοι το βράδυ της Τρίτης θα αντιμετωπίσουν τη γερμανική ομάδα στην «BayArenA», με στόχο την ανατροπή του 0-2 του πρώτου αγώνα και την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι Πειραιώτες το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23/2) προπονήθηκαν στο γήπεδο που θα γίνει η αυριανή αναμέτρηση και πλέον είναι έτοιμοι για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν.
Δείτε βίντεο από την προπόνηση
Υπενθυμίζουμε την αποστολή απαρτίζουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
