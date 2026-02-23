Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι ήταν ο παίκτης που έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν την Τρίτη (24/2, 22:00) στη Γερμανία για τα playoffs του Champions League.

Ο Βραζιλιάνος άσος στάθηκε στο ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν αφήσει πίσω τους το αρνητικό αποτέλεσμα του πρώτου ματς απέναντι στις «ασπιρίνες» και τόνισε ότι θα παλέψουν για την ανατροπή, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο που θα βρεθεί για ακόμη μία φορά στο πλευρό των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ροντινέι

Για το γεγονός ότι θα βρίσκονται στο γήπεδο πάνω από 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού, παρά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

«Πάντα είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία τους. Πάντα είναι κοντά μας, πάντα μας στηρίζουν και μας δίνουν δύναμη. Τους ευχαριστούμε πολύ. Εμείς από την πλευρά μας, θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε την κατάσταση».

Για τις στατικές φάσεις και το πως μπορεί ο Ολυμπιακός να τις εκμεταλλευτεί στο αυριανό παιχνίδι: «Όλοι γνωρίζουμε ότι στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικές οι στατικές φάσεις και μπαίνουν πολλά γκολ με αυτό τον τρόπο. Πριν φτάσουμε εκεί, όμως, εμείς έχουμε ένα πλάνο για το παιχνίδι και πάνω από όλα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί»

Για το εάν τους έρχονται μνήμες… Μακάμπι, ενόψει του αυριανού αγώνα:

«Ούτε εγώ, ούτε οι συμπαίκτες μου δεν στεκόμαστε όσα έγιναν στο παρελθόν. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν, με άλλες ομάδες, σε άλλη διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο στόχο μπροστά μας. Αύριο, μιας που είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού, θα διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε. Θα δώσουμε όλοι μας τον καλύτερό μας εαυτό. Θα πρέπει να θυμόμαστε όσα έγιναν με την Μακάμπι, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι και να σκεφτόμαστε μόνο τι θα κάνουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι».

Για το αν έχει φύγει η πίεση από τον Ολυμπιακό, μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα: «Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε, αύριο, όμως, είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αύριο έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ξανά στο Τσάμπιονς Λιγκ, ένα όνειρο που έχουμε όλοι οι ποδοσφαιριστές. Το ποδόσφαιρο για μένα δεν είναι ποτέ πίεση. Πρέπει να απολαύσουμε το αυριανό παιχνίδι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των προπονητών και να κάνουμε αύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε», κατέληξε ο Ροντινέι.