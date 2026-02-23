Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Γερμανία η «ερυθρόλευκη» αποστολή (vids)

Στη Γερμανία για τη ρεβάνς με την Λεβερκούζεν (24/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2), μετά από μια πτήση που διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κολωνίας, όπου περίμενε πλήθος κόσμου για να δει από κοντά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του.

Οι οπαδοί της ομάδας του μεγάλου λιμανιού περίμεναν καρτερικά τον Βάσκο τεχνικό και τους παίκτες του και μόλις έκαναν την εμφάνισή τους άρχισε το… πάρτι, με τον κόσμο να αποθεώνει τον πολύπειρο προπονητή και τους «ερυθρόλευκους» ποδοσφαιριστές.

Την τιμητική του είχε φυσικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους φιλάθλους που είχαν μαζευτεί έξω από το αεροδρόμιο να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Βάσκου τεχνικού, αποδεικνύνοντας έμπρακτα την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφουν στον 64χρονο.

Παράλληλα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού τραγουδούσαν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα, ενώ αποθέωσαν όλους τους ποδοσφαιριστές, με τον φακό της πειραϊκής ΠΑΕ να καταγράφει την αποθεωτική υποδοχή.

Υπενθυμίζουμε την αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.