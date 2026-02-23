Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί αύριο Τρίτη (24/2, 22:00) στην «BayArena» από την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τη ρεβάνς των playoffs του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν μεταβεί στη Γερμανία έχοντας προσδοκίες, ξεκαθάρισε ότι οι πιθανότητες είναι εκεί και η ομάδα θα τις διεκδικήσει, ενώ επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν το παιχνίδι τους.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο αυριανό ματς: «Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε περισσότερη κατοχή της μπάλας, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Στο αυριανό ματς πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη κατοχή της μπάλας και να είμαστε πιο επιθετικοί».

Για τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού μέσα στον μήνα και τα παιχνίδι με την Λεβερκούζεν: «Εχουμε έρθει με προσδοκίες. Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι το τι μπορεί να συμβεί αύριο. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο μέλλον και όχι στο παρελθόν».

Για το εάν στην ομιλία του πριν το αυριανό παιχνίδι θα χρησιμοποιήσει κομμάτια από το ιστορικό παιχνίδι με την Μακάμπι: «Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω εκείνη την ομιλία. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε και είναι διαφορετικές διοργανώσεις. Αύριο δεν θα σκεφτόμαστε την πρόκριση που πετυχαμε τότε. Δεν έχουμε την πίεση να προκριθούμε αύριο, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Να κερδίσουμε και εάν καταφέρουμε να το κερδίσουμε με περισσότερα από δύο γκολ διαφορά και πάρουμε την πρόκριση, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο».

Για το εάν είναι σημαντικό ποια ομάδα θα προηγηθεί στο αυριανό παιχνίδι και σε ποιο λεπτό θα γίνει αυτό: «Δεν σκέφτομαι τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν σκέφτομαι ποιος θα προηγηθεί και σε ποιο λεπτό. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σημασία. Εχει σημασία να έχουμε ρυθμό, κατοχή της μπάλας, να δημιουργούμε κινδύνους και να μην τους δώσουμε περισσότερο χρόνο την μπάλα. Εμείς πρέπει να έχουμε τον ρυθμό μας και τις ευκαιρίες μας».

Για το γεγονός ότι ο προπονητής της Λεβερκούζεν έκανε ροτέισον στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος και τις δηλώσεις που έκανε ενόψει του αυριανού αγώνα: «Όλα αυτά δείχνουν ότι μας σέβονται. Σε αυτό το επίπεδο που είμαστε στο Τσάμπιονς Λιγκ όλοι σεβόμαστε τους αντιπάλους μας. Θέλει να δείξει στους παίκτες του ότι αύριο θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ και δεν σημαίνει τίποτα όταν κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι».

Για τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός επί των ημερών του και εάν αυτό δίνει δύναμη στους παίκτες ενόψει του αυριανού αγώνα: «Όταν έχεις καταφέρει κάτι, είναι λογικό να πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνεις ξανά. Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε. Όταν έχεις καταφέρει κάτι στο παρελθόν, μπορείς να το καταφέρεις ξανά, όχι, όμως, ότι είσαι το φαβορί για να το κάνεις πάλι», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.