Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας – Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ.
Άγνωστο άτομο επικοινώνησε με δικαστικό υπάλληλο και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11:00, το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., μετά από τηλέφωνο για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας.
Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, άγνωστο άτομο επικοινώνησε με δικαστικό υπάλληλο και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα.
Ενδελεχείς έρευνες στο κτίριο
Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, προχώρησαν στον αποκλεισμό του Δικαστικού Μεγάρου, ενώ άρχισαν ενδελεχείς έλεγχοι σε όλους τους χώρους του κτίριου.
Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα το ανησυχητικό, ενώ για να μπει κάποιος στο κτίριο, περνάει από ειδικό σκάνερ που έχει τοποθετηθεί εδώ και μερικά χρόνια στην είσοδο.
