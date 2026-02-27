newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 12:12

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Σύνταξη
Σε δεκαπέντε σημεία που προέκυψαν από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία της δίκης των υποκλοπών και αναμένεται να διερευνηθούν από την εισαγγελία μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας αναφέρθηκε ο συνήγορος των Θανάση Κουκάκη, Άρτεμις Σίφορντ και άλλων θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές.

Ο κ. Κεσσές ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για τις υποκλοπές ήταν ένας από τους δικηγόρους που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο για τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων. Σημειώνεται ότι κατά την αγόρευσή του είχε απευθύνει «προσκλητήριο υπευθυνότητας» προς σειρά θεσμικών παραγόντων που «αδράνησαν» μπροστά στη διερεύνηση των υποκλοπών.

Σε ανάρτηση στο X που πραγματοποίησε, ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

«Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντίλιαν παγίδευσαν πολιτικά πρόσωπα με προπληρωμένη κάρτα που είχε χορηγηθεί στον Κοσμίδη από συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μισθοδοτούνταν από την ΕΥΠ την ίδια περίοδο που την εποπτεία της ασκούσε ο Γ. Δημητριάδης», τόνισε μεταξύ άλλων, ενώ αναφέρθηκε και στην «κουμπαριά» του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού με τον καταδικασμένο, Γιάννη Λαβράνο.

Όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Για να μην μαλώσουμε με την κοινή λογική, είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε τα εξής:

Τέσσερις ιδιώτες, οι Λαβράνος, Μπιτζιος, Ντιλιαν και Χάμου, καταδικάστηκαν πρωτόδικα σήμερα για την παγίδευση 87 φυσικών προσώπων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην πολύμηνη ακροαματική διαδικασία προέκυψαν τα κάτωθι, τα οποία μεταξύ πολλών άλλων θα διερευνηθούν περαιτέρω μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας:

1. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, την ίδια στιγμή που παγίδευε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, φυλασσόταν με πολυάριθμη αστυνομική φρουρά σε 24ωρη βάση.

2. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, την ίδια περίπου περίοδο που παγίδευε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ταξίδευε με C-130 σε επίσημη αποστολή, συνοδεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό.

3. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, την ίδια περίοδο που παγίδευε τον Οικονομικό Εισαγγελέα Μπαρδάκη, είχε σε εκκρεμότητα προς έρευνα στην Οικονομική Εισαγγελία την υπόθεση των 324 εικονικών τιμολογίων αξίας εκατομμυρίων.

4. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, λίγο μετά την περίοδο που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής Μυλωνάκη, έκανε κουμπαριά με τον Γενικό Γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου Γ. Δημητριάδη, ο οποίος ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ.

5. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, λίγο μετά την παγίδευση της Εισαγγελέως της ΕΥΠ Βλάχου, έστελνε όχημα της εταιρίας του με προσωπικό μέσα σε απόρρητη εγκατάσταση της ΕΥΠ με επίσημη άδεια εισόδου.

6. Οι καταδικασμένοι Λαβράνος και Μπιτζιος, την ίδια περίοδο που παγίδευαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, παράλληλα υπέγραφαν απόρρητες συμβάσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την προμήθεια ασυρμάτων από την ΕΛΑΣ, τις οποίες εκχωρούσαν σε τραπεζικό ίδρυμα.

7. Οι καταδικασμένοι Λαβράνος, Μπιτζιος, Ντιλιαν και Χάμου, την ίδια περίοδο που παγίδευαν τον Υπουργό Εξωτερικών, εξασφάλιζαν άδειες εξαγωγής του κατασκοπευτικού λογισμικού με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΞ Σμυρλή.

8. Οι καταδικασμένοι Ντιλιαν, Χάμου και Μπιτζιος, την επίδικη περίοδο, διόρθωναν μέσω στελεχών τους μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και των υπηρεσιών ασφαλείας των Σκοπίων, την ίδια περίοδο που ο Γ. Δημητριάδης ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ.

9 .Ο Γ. Δημητριάδης, λίγο πριν τις πρώτες παγιδεύσεις, ενώ ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ, συναλλάχθηκε με τον οδηγό του καταδικασμένου Μπιτζιου για την αγορά εταιρίας στον τομέα της ενέργειας, η οποία είχε την ίδια έδρα με άλλη εταιρία του αδελφού του καταδικασμένου Μπιτζιου.

10. Ο Γ. Δημητριάδης, λίγο πριν τις πρώτες παγιδεύσεις, ενώ ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ, μεσολάβησε για την εύρεση δικηγόρου στην Κύπρο για την εκπροσώπηση του καταδικασμένου Μπίτζιου.

11. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν παγίδευσαν 27 πρόσωπα την ίδια περίοδο που τα ίδια πρόσωπα παρακολουθούνταν με επισύνδεση από την ΕΥΠ, της οποίας την εποπτεία ασκούσε ο Γ. Δημητριάδης.

12. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Χάμου και Ντιλιαν, την ίδια περίοδο που παγίδευαν τον Υπουργό Ανάπτυξης, εξασφάλιζαν άδειες μετάκλησης και εργασίας Ισραηλινών πολιτών με διαδικασίες express μέσω του Υπουργείου Μετανάστευσης..

13. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν, ενώ είχαν παγιδεύσει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, εξασφάλισαν τη μη κλήση τους στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ενώ τους δόθηκαν προκαταβολικά οι ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ για να προετοιμάσουν μάρτυρά τους στη μυστική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου 2022.

14. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν παγίδευσαν πολιτικά πρόσωπα με προπληρωμένη κάρτα που είχε χορηγηθεί στον Κοσμίδη από συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μισθοδοτούνταν από την ΕΥΠ την ίδια περίοδο που την εποπτεία της ασκούσε ο Γ. Δημητριάδης.

15. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν παγίδευσαν δύο υπαλλήλους της ΕΥΠ, τη στιγμή που βρίσκονταν σε δυσμένεια και είχαν καταθέσει μήνυση κατά της ΕΥΠ, της οποίας την εποπτεία ασκούσε εκείνη την περίοδο ο Γ. Δημητριάδης».

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
