magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πορτελάτα και Μισοφόρια: Μια έκθεση «ξεδιπλώνει» τα γυναικεία εσώρουχα της φορεσιάς της Πάρου
Art 27 Φεβρουαρίου 2026, 14:11

Πορτελάτα και Μισοφόρια: Μια έκθεση «ξεδιπλώνει» τα γυναικεία εσώρουχα της φορεσιάς της Πάρου

Ομαδική εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, από τις 27 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Spotlight

Στην έκθεση συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι Έλληνες εικαστικοί, ενώ την επιμέλεια της υπογράφει η Ίρις Κριτικού.

Το 1563 κυκλοφόρησε το χρονικό του Γάλλου γεωγράφου Ν. Νicolay, μέλους της συνοδείας του Γάλλου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη.

Ανάμεσα στους 60 πίνακες με φιγούρες που περιλαμβάνονταν στην έκδοση και η περίφημη «Νεαρή γυναίκα της Πάρου», η πρώτη και έκτοτε συχνά αντιγραμμένη γνωστή εικόνα που απαθανατίζει την παλαιά γυναικεία φορεσιά του νησιού.

Σημαντικό για την ιστορία της Πάρου και το έργο του ιατρού και βοτανολόγου J. Pitton de Tournefort (1717) που διασώζει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία, τις αρχαιότητες, τα λατομεία, τα μοναστήρια και τους ναούς αλλά και την οικονομία και τους ανθρώπους του τόπου και όπου βασίστηκαν και πολλοί μεταγενέστεροι.

Μεταξύ τους, ο Γάλλος ευπατρίδης Comte de Choiseul-Gouffier, που στο πλαίσιο του τρίτομου έργου του παραδίδει το γνωστό χαρακτικό με τη σκηνή των Παριανών που χορεύουν.

Με αφορμή τη γυναικεία φορεσιά της Πάρου, η Υπαπαντή Ρούσσου, η έρευνα της οποίας στάθηκε πολύτιμη για το παρόν εγχείρημα και τον εικαστικό διάλογο που αυτό σηματοδοτεί, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η παριανή φορεσιά των αρχών του 20ου αιώνα «είναι έντονα επηρεασμένη από την μόδα των χωρών της δυτικής Ευρώπης, αφού η θάλασσα έφερνε τους νησιώτες σε επαφή με τη Ανατολή και τη Δύση.

Η σύνδεση ιδιαίτερα με τη Δυτική Ευρώπη χρονολογείται ήδη από τον 13ο μ.Χ. αιώνα, όπως φαίνεται και από τις ιταλικές επιρροές στη μεσαιωνική φορεσιά του νησιού», ενώ τα εσωτερικά της κομμάτια παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με αυτά του 16ου-19ου αιώνα».

Τι θα δούμε στην έκθεση

Η πουκαμίσα, «συνήθως αμάνικη -βασικό στοιχείο της καθημερινής αλλά και της γιορτινής φορεσιάς που φοριόταν κατάσαρκα σαν ένα σημερινό φόρεμα-«, ο μπούστος, «είδος στηθόδεσμου που φοριόταν πάνω από την πουκαμίσα», το πορτελάτο, «το λευκό βρακί της εποχής που είχε μπατζάκια και πολλές φορές έφτανε ως τα γόνατα,

όπου ενωνόταν με τις κάλτσες και δενόταν με κορδονάκια-φακαρόλες στη μέση αλλά και στα μπατζάκια», το λευκό γιορτινό ή καθημερινό σκουρόχρωμο μισοφόρι, μια «εσωτερική φούστα, μακριά ως τις γάμπες και φοριόταν πάνω από την πουκαμίσα», η λευκή καμιζόρα,

«το ένδυμα του ύπνου, νυχτικό, με μανίκια και έφθανε ως τη μέση, με μικρές πιέττες και πολλές δαντέλλες».

Στην έκθεση συμμετέχουν

Κύρα Αλιγιζάκη, Παναγιώτα Αποστολοπούλου, Άννυ Αρχιμανδρίτου, Θεοδώρα Ασπρογενίδου, Neva Bergemann, Μαρίνα Βλαχάκη, Άννα Βλάχου, Μάρω Βούλγαρη, Μαρία Γέρουλα, Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, Βασίλης Γκόκας, Κρίστι Γρηγορίου, Μαρία Διακοδημητρίου, Μαρία Δρακάκη, Ειρήνη Ζαΐμη, Αννίτα Καλημέρη, Κατερίνα Καλιτσουνάκη, Πάνος Καρδάσης, Μαριγώ Κάσση, Βασίλης Κιλιτσλής, Σπύρος Κόικας, Μάρω Κορνηλάκη, Νίκος Λεοντόπουλος, Mireille Lienard,

Αναστάσης Μαδαμόπουλος, Μηνάς Μαυρικάκης, Υακίνθη Μετζικώφ, Μάνος Μπατζόλης, Βασιλική Μπισμπίκου, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Ρούλη Μπούα, Μαίρη Νταγιαντά, Γιώργος Παπαγεωργίου, Διονυσία Παπαδοπούλου, Βάια Παπαζήκου, Μαριέττα Παπαχειμώνα, Βιβή Περυσινάκη, Μιχάλης Σακαλής,

Κατερίνα Σαράφη, Ιφιγένεια Σδούκου, Ελένη Σιούστη, Μαρίνα Στελλάτου, Νίκος Τριανταφύλλου, Κλαίρη Τσαλουχίδη-Χατζημηνά, Ειρήνη Τσιράκη, Αμαλία Φερεντίνου, Αγάπη Φεσατίδου-Ψαρράκη, Ελένη Φωκιανού, Μαρία Χάνιου.

Πληροφορίες έκθεσης

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Διάρκεια: 27 Φεβρουαρίου – 8 Μαρτίου 2026

Διοργάνωση: Δήμος Πάρου

Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού

Με τη στήριξη: Φίλοι Πάρου & Αντιπάρου / Σύλλογος Παρίων – Αντιπαρίων «Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ»

Σχεδιασμός καταλόγου: Νίκος Λεοντόπουλος

Ανάρτηση έργων: Νίκος Παπαγιάννης

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»: Ηρακλειδών 66, Θησείο

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 11:00 – 19:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00 -15:00, Δευτέρα κλειστά.

Είσοδος ελεύθερη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ
Αυτοκρατορία των Χμερ 24.02.26

Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ

Έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για καμποτζιανές αρχαιότητες στη συλλογή του Λέον Μπλακ, εγείροντας ερωτήματα για την προέλευσή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
10 εκατ. ζημιά 22.02.26

Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης
«Είμαι αγανακτισμένος» 19.02.26

Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης

Το Βρετανικό Μουσείο αμφισβητεί δημοσίευμα που το θέλει να άλλαξε επιτοίχιες λεζάντες υπό την πίεση φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τροποποιήσεις είχαν ήδη γίνει και δεν σχετίζονται με καμία επιστολή διαμαρτυρίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει
Διαφωτιστικό 16.02.26

Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει

Πολύ πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη «ντύσει» τον Πάπα με λευκό puffer μπουφάν, η φωτογραφία αμφισβήτησε την πραγματικότητα με εκκεντρικά fake πορτρέτα που κουβαλούσαν πάντα ατζέντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν
Le Suicidé de la Société 16.02.26

Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν

Τα νέα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως τη σημαντική συλλογή έργων του Βίνσεντ βαν Γκογκ που είχε συγκεντρώσει ο Λέον Μπλακ, αλλά και σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Art 12.02.26

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
ΣΥΡΙΖΑ 27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
Βουλή 27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε - «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο