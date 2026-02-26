Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Η τέχνη ως εργαλείο έκφρασης και ενδυνάμωσης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Ο Νίκος Καζαντζάκης πίστευε στη δύναμη που ο έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του ώστε να δημιουργήσει την ευτυχία και τον δικό του ιδανικό κόσμο, δίνοντας ουσία στη ζωή του. Μάλιστα, αυτή την άποψη, την είχε αποτυπώσει μέσα από το γνωστό απόφθευγμα «έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». Και όλη αυτή η φιλοσοφία του, θα πάρει «σάρκα και οστά» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου εγκαινιάζει την ομαδική έκθεση «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα», με επιλεγμένα έργα των συμμετεχόντων στα εικαστικά εργαστήρια του ερευνητικού προγράμματος «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έκθεση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας δημιουργικής διαδρομής που ανέδειξε την τέχνη ως ευεργετικό εργαλείο έκφρασης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής συμπερίληψης.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα «Κλεοπάτρα Πρίφτη» του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη από 1 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026 με ελεύθερη είσοδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kazantzakis Museum (@kazantzakismuseum)

Το Μουσείο, με την παρότρυνση της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, κας Γεωργίας Μηλάκη, υλοποίησε έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων διάρκειας δύο τριμήνων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη». Τα εργαστήρια ξεκίνησαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου 2026, με τη συμμετοχή 18 ενήλικων ασθενών που αντιμετωπίζουν χρόνιες ψυχικές διαταραχές, όπως χρόνια υποτροπιάζουσα κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, μη συναισθηματική ψύχωση/σχιζοφρένεια και σχιζοσυναισθηματική διαταραχή.

Η Πολιτιστική Συνταγογράφηση αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο υλοποίησε με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στο πλαίσιο του Next Generation EU. Το επιστημονικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος σχεδιάστηκε από την ερευνητική ομάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ), ενώ η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για την υλοποίηση της δράσης, το Μουσείο συνεργάστηκε με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας με έδρα το Πα.Γ.Ν.Η., καθώς και με τον Μετανοσοκομειακό Ξενώνα της Κλινικής, υπό τη διεύθυνση της κας Μαρίας Μπάστα, Καθηγήτριας Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η δράση απευθύνθηκε σε ενήλικες ασθενείς, ενισχύοντας τη θεραπευτική τους πορεία μέσα από τη συστηματική επαφή με την καλλιτεχνική δημιουργία και τη βιωματική επαφή με τα εκθέματα του Μουσείου.

Την επιστημονική ευθύνη της δράσης για θέματα ψυχικής υγείας ανέλαβε η κα Ελένη Αϊβαλιώτη, Ψυχολόγος MSc, PhD, και την καλλιτεχνική επιμέλεια για την παραγωγή της δράσης η κα Μαρία Βολανάκη, εικαστικός και art therapist MSc. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό υλοποίησης της δράσης είχε η κα Χαρά Βαβαδάκη, Μουσειολόγος – Μουσειοπαιδαγωγός και Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.

Η έκθεση αποτελεί επιστέγασμα μιας πολυεπίπεδης δημιουργικής διαδικασίας, αναδεικνύοντας τη συμβολή του πολιτισμού στη φροντίδα της ψυχικής υγείας και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Μουσείου ως ζωντανού χώρου κοινωνικής ευαισθησίας, συμπερίληψης και ουσιαστικής ανθρώπινης συνάντησης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εδώ