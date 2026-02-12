magazin
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
12 Φεβρουαρίου 2026

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». Τα γνωστό απόφθεγμα του Νίκου Καζαντάκη, για τη δύναμη που ο έχει ο καθένας μέσα σου ώστε να δημιουργήσει την ευτυχία και τον δικό του ιδανικό κόσμο, δίνοντας ουσία στη ζωή του, παίρνει «σάρκα και οστά« στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Εκεί που η λογοτεχνία και οι εικαστικές τέχνες ενώνονται για την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης ατόμων με ψυχικές νόσους, τη μείωση του άγχους, και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας την ευεργετική δύναμη της τέχνης ως μέσου έκφρασης και σύνδεσης.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, με την παρότρυνση της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, κας Γεωργίας Μηλάκη, συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» στην Β’ Πιλοτική Φάση, υλοποιώντας έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων διάρκειας δύο τριμήνων, με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη».

Η Πολιτιστική Συνταγογράφηση είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο του Next Generation EU. Το πλαίσιο εφαρμογής του σχεδιάζεται από την ερευνητική ομάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ) και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για τη διενέργεια της δράσης το Μουσείο συνεργάζεται με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της 7ης Υ.Π.Ε. με έδρα το Πα.Γ.Ν.Η. και τον Μετανοσοκομειακό Ξενώνα της Κλινικής με διευθύντρια την κα Μαρία Μπάστα, καθ. Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, απευθυνόμενο σε ενήλικες ασθενείς με χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

Τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στους χώρους του Μουσείου ήδη από τις 10 Σεπτεμβρίου 2025 θα ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2026 με συμμετέχοντες 18 ενήλικες ασθενείς με χρόνια υποτροπιάζουσα κατάθλιψη, ασθενείς με διπολική διαταραχή, ασθενείς με μη-συναισθηματική ψύχωση/σχιζοφρένεια, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Σε κάθε συνάντηση οι συμμετέχοντες πραγματεύονται μία διαφορετική θεματική που σχετίζεται με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Η δημιουργική διαδικασία, μέσα από τη ζωγραφική και άλλες εικαστικές πρακτικές, γίνεται ένα ταξίδι προσωπικής έκφρασης και ενδυνάμωσης με έμπνευση από τη σκέψη και τη φιλοσοφία του συγγραφέα.

Με την ολοκλήρωση της δράσης θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη η ομαδική εικαστική έκθεση με τα έργα που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων.

Η ομάδα υλοποίησης αποτελείται από ειδικούς με γνώση στον χώρο της τέχνης και της ψυχικής υγείας:
Υπεύθυνη Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας: Ελένη Αϊβαλιώτη – Ψυχολόγος MSc, PhD
Υπεύθυνη παραγωγής καλλιτεχνικής δράσης: Μαρία Βολανάκη – εικαστικός, art therapist MSc
Υπεύθυνη παρακολούθησης και υλοποίησης δράσης: Χαρά Βαβαδάκη – Μουσειολόγος – Μουσειοπαιδαγωγός, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

