«Ζωτικοί Χώροι» / Vital Spaces: Εγκαίνια για την εικαστική έκθεση στο «Nō» της οδού Αντισθένους

Αν ο χώρος μπορούσε να οριστεί, θα χωρούσε σε τρεις λέξεις;

Το Nō στην οδό Αντισθένους 9 φιλοξενεί από τις 26 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2025 την εικαστική έκθεση «Ζωτικοί Χώροι» / “Vital Spaces”, με έργα των Ηλιάνας Φαφούτη και Αγγελικής Παπαδοπούλου, δύο νέων καλλιτεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών που διαμορφώνουν ήδη τη δική τους ξεχωριστή φωνή στη σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή.

Για την έκθεση

Υπάρχουν χώροι που δεν χαρτογραφούνται κι όμως τους νιώθουμε.

Από εκεί ξεκινούν οι «Ζωτικοί Χώροι»: μια έκθεση που κινείται ανάμεσα στον υπαρκτό και τον ανύπαρκτο τόπο, προσκαλώντας τον θεατή να θέσει ερωτήματα για τη σχέση του με το περιβάλλον που τον περιβάλλει και που τον διαμορφώνει.

Το Nō Bar δεν λειτουργεί ως ουδέτερο πλαίσιο, η βιομηχανική του ταυτότητα και υφή δημιουργεί τη δική του αφήγηση, που δεν εξαφανίζεται μπροστά στην τέχνη, αλλά συνδιαλέγεται μαζί της.

Οι καλλιτέχνιδες

Η Ηλιάνα Φαφούτη, για την οποία αυτή είναι η τρίτη ομαδική έκθεση, πλαισιώνει την εικαστική της πορεία με παράλληλη ενασχόληση με την εικονογράφηση. Στα έργα της κυριαρχεί η ανάγκη απόδοσης ατμόσφαιρας — με αισθητικό αλλά και αναμνηστικό χαρακτήρα.

Για εκείνη, ο χώρος «είναι κάτι με το οποίο δημιουργούμε αμφίδρομες σχέσεις, τον διαμορφώνουμε και μας διαμορφώνει, τον επηρεάζουμε και μας επηρεάζει».

Η Αγγελική Παπαδοπούλου διερευνά στους καμβάδες της τις έννοιες του συναισθήματος, του εγκλεισμού και της διαφυγής — αλληλένδετες, με σταδιακή ροή. Αβολία και θελκτικότητα συνυφαίνονται, μετατρέποντας τον χώρο σε μέσο επικοινωνίας αισθήσεων.

Πιστεύει πως ο χώρος «εξαρτάται πλήρως από την απουσία και την παρουσία. Παρελθόν, παρόν και μέλλον».

Παρά τις διαφορετικές τους οπτικές, οι δύο καλλιτέχνιδες συμφωνούν: η απόδοση και κατανόηση ενός χώρου είναι συνάμα περιοριστική και γοητευτική, και μεταξύ ιδέας και ύπαρξης δεν υπάρχει ιεραρχία, μόνο αλληλεξάρτηση.

Πληροφορίες

Nō Bar, Αντισθένους 9, Αθήνα

26 Απριλίου – 10 Μαΐου 2026

Από Πέμπτη έως Τρίτη, 19:00 – 01:00

Εγκαίνια: Κυριακή 26 Απριλίου 2026, 18:00

Είσοδος ελεύθερη