Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του
The Good Life 15 Απριλίου 2026, 15:20

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Λουκάς Καρνής
Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Spotlight

Ο Αρί Χονταρά, μηχανικός πωλήσεων από το Παρίσι, είναι ο μεγάλος τυχερός που βρέθηκε με Πάμπλο Πικάσο εκατομμυρίων συμμετέχοντας στη λοταρία για καλό σκοπό.

Ο Χορντάρα, 58, ενημερώθηκε την Τρίτη ότι είναι ο νέος κάτοχος αυθεντικού έργου του Πικάσο.  Η αντίδρασή του ήταν η αναμενόμενη για κάθε άνθρωπο που δέχεται μια τέτοια είδηση: η απόλυτη δυσπιστία.

Η πρώτη του ερώτηση προς τους διοργανωτές της κλήρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στον φημισμένο οίκο δημοπρασιών Christie’s, ήταν πώς θα μπορούσε να διασταυρώσει ότι δεν πρόκειται για «κάποια κακόγουστη φάρσα».

Ο Χονταρά, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως ερασιτέχνη λάτρη της τέχνης με ιδιαίτερη αδυναμία στον Πικάσο, αγόρασε τον τυχερό λαχνό μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν πρόκειται για φάρσα όταν με κάλεσαν από τον οίκο Christie’s»

Η απόφασή του ήταν εντελώς παρορμητική, καθώς έμαθε για τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία εντελώς τυχαία, ενώ έτρωγε σε ένα εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πλέον, έχοντας συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τύχης του, δηλώνει έτοιμος να κρατήσει και να απολαύσει το έργο στο σπίτι του, μοιραζόμενος πρώτα τα ευχάριστα νέα με τη σύζυγό του.

Η αφιέρωση σε μια μούσα

Το έργο που κληρώθηκε στην τρίτη αυτή διοργάνωση της πρωτοβουλίας 1 Πικάσο για 100 ευρώ είναι το Κεφάλι Γυναίκας, ένας πίνακας που φιλοτεχνήθηκε το 1941.

Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Dora Maar, της γυναίκας που υπήρξε επί σειρά ετών σύντροφος και καλλιτεχνική έμπνευση του κορυφαίου Ισπανού ζωγράφου.

Η αξία του έργου στην ελεύθερη αγορά αγγίζει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Opera Gallery, η διεθνής γκαλερί που κατείχε τον πίνακα, τον προσέφερε στους διοργανωτές στην προνομιακή τιμή του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η κλήρωση σημείωσε απόλυτη επιτυχία, καθώς πωλήθηκαν και τα 120.000 διαθέσιμα εισιτήρια, αποφέροντας συνολικά έσοδα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ συγκεντρώθηκαν για την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ

Η λοταρία που διοργανώθηκε από τον εγγονό του Πικάσο είναι κομμάτι πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ, στην οποία θα διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τέχνη του Πικάσο χρησιμοποιείται για ιερό σκοπό.

Στην πρώτη αντίστοιχη κλήρωση το 2013, ένας εργάτης από την Πενσυλβάνια είχε κερδίσει τον πίνακα Άνθρωπος με Ημίψηλο Καπέλο, ένα έργο της κυβιστικής περιόδου του 1914.

Το 2020, μια Ιταλίδα λογίστρια έγινε κάτοχος μιας ελαιογραφίας μετά από δώρο που της έκανε ο γιος της.

Οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διοχετεύθηκαν σε πολιτιστικά προγράμματα στον Λίβανο, καθώς και σε έργα υγιεινής και παροχής νερού στην Αφρική, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή τέχνη μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων παγκοσμίως.

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Το Ιράν απειλεί να μπλοκάρει Ερυθρά Θάλασσα και Περσικό Κόλπο

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ κι έναν αιώνα, βγαίνουν στο σφυρί
Δύο σπάνια έργα του Μονέ, που εδώ και περίπου 100 χρόνια βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή, ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στο Παρίσι

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;
Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Έφη Αλεβίζου
Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας
Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν ανοίγει μια τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις και παρουσιάζει νέες εκδόσεις του αμφιλεγόμενου γλυπτού του με θέμα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

Έφη Αλεβίζου
Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»
Στο βιβλίο THE END του Δημήτρη Ρόκου συναντάμε τη βία ως ναρκισσιστική φαντασίωση, το τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάσπαση προσοχής.

Έφη Αλεβίζου
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Η Νέα Γενιά Ρολογιών της Rolex για το 2026
Τα νέα ρολόγια της  Rolex αναδεικνύουν την τεχνική της υπεροχή, κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και διαμορφώνουν το αύριο. Παράλληλα, η Rolex εισάγει μια ακόμη πιο απαιτητική πιστοποίηση Superlative Chronometer, η οποία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την εμβληματική πράσινη σφραγίδα

Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία και τον δημόσιο λόγο του – Τι είπε για Σαμαρά
«Δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα για αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης

Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκίνησε ξανά η δίκη – «Ανεπαρκής και πρόχειρη» η νοσηλεία του σύμφωνα με τον Εισαγγελέα
Η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ξεκίνησε ξανά μετά από δέκα μήνες στο Μπουένος Άιρες, με τον Εισαγγελέα να κατακεραυνώνει στην εναρκτήρια τοποθέτησή του τους 7 κατηγορούμενους επαγγελματίες υγείας.

Ζαχαριάδης: Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ο κ. Λαζαρίδης θα είχε παραιτηθεί – Ώριμες οι συνθήκες για πρόταση δυσπιστίας
«Βλέπουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο» τόνισε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ουγγαρία: Να παραιτηθεί ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ζητεί ο Μαγιάρ – «Δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»
Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Έφη Αλεβίζου
Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι – Ένταση στο λιμάνι – Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

