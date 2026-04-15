Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του

Ο Αρί Χονταρά, μηχανικός πωλήσεων από το Παρίσι, είναι ο μεγάλος τυχερός που βρέθηκε με Πάμπλο Πικάσο εκατομμυρίων συμμετέχοντας στη λοταρία για καλό σκοπό.

Ο Χορντάρα, 58, ενημερώθηκε την Τρίτη ότι είναι ο νέος κάτοχος αυθεντικού έργου του Πικάσο. Η αντίδρασή του ήταν η αναμενόμενη για κάθε άνθρωπο που δέχεται μια τέτοια είδηση: η απόλυτη δυσπιστία.

Η πρώτη του ερώτηση προς τους διοργανωτές της κλήρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στον φημισμένο οίκο δημοπρασιών Christie’s, ήταν πώς θα μπορούσε να διασταυρώσει ότι δεν πρόκειται για «κάποια κακόγουστη φάρσα».

Ο Χονταρά, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως ερασιτέχνη λάτρη της τέχνης με ιδιαίτερη αδυναμία στον Πικάσο, αγόρασε τον τυχερό λαχνό μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν πρόκειται για φάρσα όταν με κάλεσαν από τον οίκο Christie’s»

Η απόφασή του ήταν εντελώς παρορμητική, καθώς έμαθε για τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία εντελώς τυχαία, ενώ έτρωγε σε ένα εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πλέον, έχοντας συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τύχης του, δηλώνει έτοιμος να κρατήσει και να απολαύσει το έργο στο σπίτι του, μοιραζόμενος πρώτα τα ευχάριστα νέα με τη σύζυγό του.

Η αφιέρωση σε μια μούσα

Το έργο που κληρώθηκε στην τρίτη αυτή διοργάνωση της πρωτοβουλίας 1 Πικάσο για 100 ευρώ είναι το Κεφάλι Γυναίκας, ένας πίνακας που φιλοτεχνήθηκε το 1941.

Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Dora Maar, της γυναίκας που υπήρξε επί σειρά ετών σύντροφος και καλλιτεχνική έμπνευση του κορυφαίου Ισπανού ζωγράφου.

Η αξία του έργου στην ελεύθερη αγορά αγγίζει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Opera Gallery, η διεθνής γκαλερί που κατείχε τον πίνακα, τον προσέφερε στους διοργανωτές στην προνομιακή τιμή του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η κλήρωση σημείωσε απόλυτη επιτυχία, καθώς πωλήθηκαν και τα 120.000 διαθέσιμα εισιτήρια, αποφέροντας συνολικά έσοδα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ συγκεντρώθηκαν για την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ

Η λοταρία που διοργανώθηκε από τον εγγονό του Πικάσο είναι κομμάτι πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ, στην οποία θα διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τέχνη του Πικάσο χρησιμοποιείται για ιερό σκοπό.

Στην πρώτη αντίστοιχη κλήρωση το 2013, ένας εργάτης από την Πενσυλβάνια είχε κερδίσει τον πίνακα Άνθρωπος με Ημίψηλο Καπέλο, ένα έργο της κυβιστικής περιόδου του 1914.

Το 2020, μια Ιταλίδα λογίστρια έγινε κάτοχος μιας ελαιογραφίας μετά από δώρο που της έκανε ο γιος της.

Οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διοχετεύθηκαν σε πολιτιστικά προγράμματα στον Λίβανο, καθώς και σε έργα υγιεινής και παροχής νερού στην Αφρική, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή τέχνη μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων παγκοσμίως.