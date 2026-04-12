Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία «1 Πικάσο για 100 ευρώ» διαθέτει 120.000 εισιτήρια, με την κλήρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Απριλίου, προσφέροντας στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει ένα αυθεντικό έργο τέχνης.

Τα συνολικά έσοδα της καμπάνιας θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ, ενισχύοντας την κλινική έρευνα για την καταπολέμηση της ασθένειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο εγγονός του καλλιτέχνη, Ολιβιέ Βιντμάιερ Πικάσο, υποστηρίζει την προσπάθεια τονίζοντας ότι ο παππούς του θα ενθουσιαζόταν με αυτό το σύγχρονο όραμα φιλανθρωπίας που εκδημοκρατίζει την κατοχή της τέχνης.

Με το αντίτιμο ενός απλού δείπνου, η λαχειοφόρος αγορά «1 Πικάσο για 100 ευρώ» προσφέρει τη δυνατότητα σε έναν τυχερό να εντάξει στη συλλογή του ένα αυθεντικό έργο του 1941, ενισχύοντας παράλληλα το Γαλλικό Φιλανθρωπικό Ιδρυμα FRA (Fondation Recherche Alzheimer) και την επιστημονική έρευνα.

Το «Tête de Femme» του 1941 είναι δείγμα της κυβιστικής περιόδου του Πικάσο, αλλά και ένα ιστορικό κειμήλιο που φιλοτεχνήθηκε κάτω από τη σκιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με διαστάσεις 35 επί 25 εκατοστά, ο πίνακας αποτυπώνει μια στιγμή έντονης ενδοσκόπησης του καλλιτέχνη στο κατεχόμενο Παρίσι.

Σήμερα, αυτό το έργο βγαίνει από τις προθήκες της Πινακοθήκης της Όπερας για να υπηρετήσει έναν ιερό σκοπό: τη χρηματοδότηση της έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

Η πρωτοβουλία «1 Πικάσο για 100 ευρώ» διανύει ήδη την τρίτη της επιτυχημένη έκδοση, έχοντας στο παρελθόν ενισχύσει τη διατήρηση της ιστορικής Τύρου στον Λίβανο και πρωτοβουλίες υγείας κατά την πανδημία.

Ο Ολιβιέ Βιντμάιερ Πικάσο σημειώνει ότι η ιδέα αυτή συνάδει απόλυτα με το πρωτοπόρο πνεύμα του παππού του, ο οποίος πάντα αναζητούσε νέους τρόπους έκφρασης και κοινωνικής παρέμβασης.

«Ο παππούς μου ήταν πρωτοπόρος από πολλές απόψεις», είπε. «Νομίζω ότι πάντα ενδιαφερόταν πολύ να συμμετέχει σε νέα πράγματα. Θα έλεγα ότι σήμερα θα ενδιαφερόταν για το βίντεο ή ίσως για την τεχνητή νοημοσύνη».

Μάλιστα, ο εγγονός του μεγάλου δημιουργού εκτιμά ότι η πραγματική αξία του έργου είναι πολύ μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη, καθιστώντας το έπαθλο μια μοναδική ευκαιρία ζωής για τον νικητή.

Η ιστορική σημασία του πίνακα ενισχύεται από το γεγονός ότι δημιουργήθηκε στον ίδιο χώρο όπου γεννήθηκε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Guernica.

Ο τυχερός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση της 14ης Απριλίου θα έχει την απόλυτη ελευθερία να διαχειριστεί το έργο όπως επιθυμεί: να το κρατήσει στην ιδιωτική του συλλογή, να το δωρίσει σε μουσείο ή ακόμη και να το μεταπωλήσει.

Αυτή η ελευθερία, όπως εξηγεί ο Βιντμάιερ Πικάσο, ήταν σύμφωνη με τον τρόπο που ο ίδιος ο Πάμπλο Πικάσο πρόσφερε τα έργα του στους ανθρώπους που αγαπούσε, θεωρώντας ότι μόλις ένα έργο φεύγει από τα χέρια του δημιουργού, ανήκει πλέον ολοκληρωτικά στον κάτοχό του.

Οι πίνακες του Πικάσο έχουν αποφέρει εντυπωσιακά ποσά σε δημοπρασίες στο παρελθόν. Το «Les Femmes d’Alger (Έκδοση ‘O’)» πουλήθηκε για περισσότερα από 179 εκατομμύρια δολάρια το 2015.

«Η αξία του έργου είναι πολύ μεγαλύτερη από 1 εκατομμύριο δολάρια», είπε για το έργο που θα αποκτήσει κάποιος τυχερός μέσω της πρωτοβουλίας που εμπνεύστηκε μια φίλη του. «Οπότε θα είναι πραγματικά ένα μεγάλο έπαθλο».

Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ, το οποίο υποστηρίζει την κλινική έρευνα για την ασθένεια σε όλη την Ευρώπη.