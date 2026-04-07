Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η Guernica έγινε μήλο της έριδος με την επέτειο των ενενήντα ετών από τον βομβαρδισμό της ιστορικής πόλης να γίνεται αφορμή για μια νέα σύγκρουση γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά και την εθνική ταυτότητα της Ισπανίας.

Νέα εστία έντασης έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης και την περιφερειακή κυβέρνηση των Βάσκων, με αφορμή το αίτημα των τελευταίων για την προσωρινή μεταφορά της Guernica στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ του Μπιλμπάο.

Το έργο, που αποτελεί ίσως την πιο αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική καταδίκη της φρίκης του πολέμου, βρίσκεται μόνιμα στο Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης από το 1992.

Η επιθυμία των Βάσκων να τιμήσουν την 90ή επέτειο από τον βομβαρδισμό της πόλης τους με την παρουσία του πίνακα στο έδαφός τους προσέκρουσε για ακόμη μια φορά στην άρνηση της πρωτεύουσας, προκαλώντας μια δημόσια ανταλλαγή προσβολών.

«Η τέχνη είναι οικουμενική και η απαίτηση επιστροφής στην πηγή προδίδει επαρχιακή νοοτροπία»

Η πρόεδρος της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, υιοθέτησε σκληρή στάση, χαρακτηρίζοντας το αίτημα των Βάσκων ως δείγμα επαρχιακής νοοτροπίας.

Η Αγιούσο υποστήριξε ότι «η τέχνη είναι οικουμενική και πως δεν έχει νόημα να επιστρέφουν όλα τα έργα στον τόπο καταγωγής τους», σημειώνοντας ειρωνικά ότι αν ακολουθούνταν αυτή η λογική, όλα τα έργα του Πικάσο θα έπρεπε να σταλούν στη Μάλαγα, τη γενέτειρά του.

Παράλληλα, η διεύθυνση του Μουσείου Ρέινα Σοφία επικαλείται τεχνικούς λόγους, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μετακίνηση της Guernica εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη στατικότητα και τη διατήρηση του έργου.

Αν η κυβέρνηση μπόρεσε να μετακινήσει τον Φράνκο, γιατί φοβάται να μετακινήσει έναν πίνακα;

Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης του Βασκικού Εθνικιστικού Κόμματος, Αϊτόρ Εστέμπαν, δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Ο Εστέμπαν ανταπέδωσε τα πυρά περί επαρχιωτισμού, στοχεύοντας στον τρόπο με τον οποίο η Αγιούσο αντιλαμβάνεται την εθνική ταυτότητα.

Η κόντρα κλιμακώθηκε περαιτέρω με τις δηλώσεις του Βάσκου προέδρου, Ιμανόλ Πραδάλες, ο οποίος κάλεσε την ισπανική κυβέρνηση να δείξει το απαραίτητο θάρρος.

Πολιτική και τέχνη συγκρούονται στο φόντο των ενενήντα ετών από τη φρίκη του 1937

Ο Πραδάλες έφερε ως παράδειγμα την εκταφή του Φράνκο, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν το κράτος να κατάφερε μια τέτοια συμβολική κίνηση αλλά να δηλώνει αδυναμία να μεταφέρει έναν πίνακα από τη Μαδρίτη στο Εουσκάδι.

Η Guernica δημιουργήθηκε από τον Πικάσο ως άμεση αντίδραση στον βομβαρδισμό της ομώνυμης πόλης στις 26 Απριλίου 1937, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε από τη γερμανική Λεγεώνα Κόνδωρ και την ιταλική αεροπορία, αποτέλεσε ένα πρώιμο και τραγικό πείραμα εναέριου βομβαρδισμού αμάχων.

Παρά τις αποκλίνουσες εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων, το έργο καθιερώθηκε παγκοσμίως ως το απόλυτο σύμβολο κατά του πολέμου.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε αρνηθεί την επιστροφή του πίνακα στην Ισπανία όσο διήρκεσε η δικτατορία του Φράνκο, με αποτέλεσμα το έργο να παραμείνει για δεκαετίες στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, πριν πάρει τον δρόμο για τη Μαδρίτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.