Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Art 26 Ιανουαρίου 2026, 23:00

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Spotlight

Η Ναόμι Κάμπελ έρχεται να ρίξει «φως» με ένα δοκίμιο στη σχέση καλλιτέχνη και μούσας, στο πλαίσιο νέας έκθεσης έργων του Πάμπλο Πικάσο που παρουσιάζει η Nahmad Contemporary στην Ελβετία, σύμφωνα με το The Art Newspaper.

Η γκαλερί, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ιδρύθηκε το 2013 από τον Τζόζεφ Νάμαντ, μέλος της γνωστής οικογένειας εμπόρων τέχνης, ενώ ο πατέρας του, Ντέιβιντ Νάμαντ, θεωρείται ότι κατέχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή έργων του Πικάσο διεθνώς.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη γκαλερί Tarmak22 στο Γκστάαντ από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαρτίου και θα περιλαμβάνει 14 έργα από τη σειρά Le Peintre et son modèle (Ο ζωγράφος και το μοντέλο).

Τα έργα δημιουργήθηκαν την περίοδο 1963–1965, στα τελευταία χρόνια της ζωής του Πικάσο, αν και το μοτίβο της σχέσης ζωγράφου και μοντέλου διατρέχει μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Pablo Picasso, (1881, Espagne – 1973, France), Le peintre et son modèle, Πηγή: centrepompidou.fr

Βλέμμα, εξουσία και οικειότητα

Το δοκίμιο της Κάμπελ, η οποία διατηρεί μακροχρόνια φιλική σχέση με την οικογένεια Νάμαντ, αντλεί —όπως σημειώνει η γκαλερί— από την προσωπική της εμπειρία του να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο του βλέμματος.

«Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου μπροστά στην κάμερα, κάτι που μου δίνει μια ιδιαίτερη οπτική για τη σχέση ανάμεσα στον δημιουργό και το μοντέλο. Πρόκειται για μια σχέση σύνθετη, πολυεπίπεδη και φορτισμένη με εξουσία», ανέφερε σε δήλωσή του το μοντέλο.

Η σειρά Le Peintre et son modèle εστιάζει στην επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις δύναμης που αναπτύσσονται ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τη γυμνή γυναίκα που ποζάρει απέναντί του. Τα έργα φιλοτεχνήθηκαν λίγο μετά τον γάμο του Πικάσο με τη Ζακλίν Ροκ, τη γυναίκα που θα γινόταν η τελευταία σύζυγός του και ήταν πάνω από σαράντα χρόνια νεότερή του.

Pablo Picasso’s Le Peintre et son modèle (The painter and his model), 1963, oil on canvas., ©2026 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York.

Σύμφωνα με τη γκαλερί, το μοντέλο στους πίνακες ενδέχεται να λειτουργεί ως έμμεση αναφορά στη Ζακλίν. Ανάμεσα στα έργα της έκθεσης περιλαμβάνονται πίνακες που έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαία μουσεία, όπως το Centre Pompidou στο Παρίσι, το Fondation Beyeler κοντά στη Βασιλεία, το Museo Reina Sofía στη Μαδρίτη και το Guggenheim της Νέας Υόρκης.

Στο κείμενό της, η Κάμπελ επισημαίνει τις αναλογίες ανάμεσα στη σχέση ζωγράφου και μοντέλου και σε εκείνη ανάμεσα σε φωτογράφο και μοντέλο — μια δυναμική που γνωρίζει καλά μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στη μόδα.

Όπως γράφει, σε μια εποχή όπου η ορατότητα αντιμετωπίζεται ως νόμισμα και η αυτοέκθεση συχνά συγχέεται με την ισχύ, τα έργα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη επικαιρότητα, καλώντας τον θεατή να αναλογιστεί τι σημαίνει να βλέπεις και να σε βλέπουν, σε έναν κόσμο αδιάκοπης κυκλοφορίας εικόνων και ολοένα πιο επίπεδης οικειότητας.

Φυσικό αέριο
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
Ταξιδιωτική Φωτογραφία 26.01.26

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery
inTown 24.01.26

Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»
Art 21.01.26

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»

Ο Πάβελ Κρισεβίτς από την Αγία Πετρούπολη εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από επανασυλλήψεις και απειλές της FSB, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τη φυγή του ως έξοδο από «μια δικτατορία και έναν τόπο καταπίεσης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Pace Berlin 20.01.26

«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο

Έκθεση για το εικαστικό έργο του Ντέιβιντ Λιντς ανοίγει στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας ζωγραφική, φωτογραφίες και φωτιστικά-γλυπτά, πριν από μεγάλη αναδρομική στο Λος Άντζελες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Ρουτίνα 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι
1980 16.01.26

Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ
Μάθημα ιστορίας 12.01.26

Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ

Η Λατινική Αμερική και η αιματοβαμμένη ιστορία της μέσα από το φωτογραφικό καλειδοσκόπιο του Βραζιλιάνου ιστορικού και δημοσιογράφου Πάουλο Αντόνιο Παραναγκουά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»
Ελλάδα 26.01.26

Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Παραμένουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με τα χιόνια να περιορίζονται στα πολύ ορεινά

Σύνταξη
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»
Μπάσκετ 26.01.26

Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία, ωστόσο η υγεία του έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που ο ίδιος έδωσε υπόσχεση ότι στις 20 Μαρτίου θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
The Economist 26.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε
Η κλεψύδρα γύρισε 26.01.26

Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε

Ο καθηγητής Οικολογίας και γραμματέας του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δημόπουλος, με άρθρο του στο in αναφέρεται στην κλιματική κρίση και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
Ουκρανία 26.01.26

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 26.01.26

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν ότι οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
