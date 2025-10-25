magazin
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
25 Οκτωβρίου 2025

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Spotlight

Η αστυνομία της Βαυαρίας εξάρθρωσε κύκλωμα πλαστογράφων έργων τέχνης, κατασχέτοντας δεκάδες πλαστά έργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αποδίδονταν ψευδώς σε Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο, σύμφωνα με το BBC. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν, αποκαλύπτοντας ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εμπορίας πλαστών αριστουργημάτων.

Κύριος ύποπτος θεωρείται ένας 77χρονος Γερμανός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, επιχείρησε να πουλήσει δύο δήθεν αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο και στη συνέχεια ένα αντίγραφο του διάσημου «De Staalmeesters» του Ρέμπραντ, ζητώντας για αυτό το αστρονομικό ποσό των 120 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (123 εκατ. ευρώ). Το αυθεντικό έργο, φυσικά, εκτίθεται εδώ και αιώνες στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

Η Βαυαρική Κρατική Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BLKA) αποκάλυψε ότι ο πλαστός πίνακας ανήκε σε 84χρονη Ελβετίδα, η οποία πλέον ερευνάται από κοινού με τις ελβετικές αρχές και την εισαγγελία του Άμπεργκ. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για αντίγραφο και όχι για χαμένο έργο του Ρέμπραντ φαν Ράιν.

Ρέμπραντ, De Staalmeesters, 1662

Δεκάδες ύποπτα έργα τέχνης ύπο έλεγχο

Η αστυνομική επιχείρηση κορυφώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, με ταυτόχρονες εφόδους σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν δεκάδες ύποπτα έργα τέχνης, καθώς και έγγραφα, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά δεδομένα

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 77χρονος προσπάθησε να πουλήσει συνολικά 19 πλαστά έργα, παρουσιάζοντάς τα ως δημιουργίες διάσημων καλλιτεχνών, με τιμές που κυμαίνονταν από 400.000 έως 14 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους βρέθηκαν αντίγραφα έργων της Φρίντα Κάλο, του Πίτερ Πολ Ρούμπενς, του Αμεντέο Μοντιλιάνι και του Χουάν Μιρό.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε τη βοήθεια ενός 74χρονου Γερμανού, ο οποίος συνέτασσε «ειδικές εκθέσεις» για να πιστοποιεί ψευδώς την αυθεντικότητα των έργων. Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εφόδων και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, όλα τα κατασχεθέντα έργα θα εξεταστούν εξονυχιστικά από εμπειρογνώμονες τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να καθοριστεί η προέλευση και ο βαθμός εμπλοκής του κυκλώματος.

Business
Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Euroleague 25.10.25

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο

Η κόρη του Κάρλο Αντσελότι μιλά με ευαισθησία για τον διάσημο πατέρα της — και οι δηλώσεις της αποκαλύπτουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, που εξηγείται μέσα από ψυχολογικές θεωρίες για την προσκόλληση, τη μάθηση και τη διαγενεακή σύνδεση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
Θύματα επιτυχίας 25.10.25

To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα

Κόντρα σε εκτιμήσεις των ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού, ανάλυση στελέχους του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών δίνει μια εναλλακτική οπτική σε περίπτωση πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα, με προεκτάσεις και στην... Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απαντά με ειρωνεία στις πρόωρες κρίσεις για τη μάχη του τίτλου, ζητά σεβασμό για τη Λίβερπουλ και αποθεώνει τον Ουνάι Έμερι ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εργατικό ατύχημα: Το μάτι του κινδυνεύει να χάσει δημοτικός υπάλληλος στον Βόλο
Στον Βόλο 25.10.25

Δημοτικός υπάλληλος κινδυνεύει να χάσει το μάτι του - Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων

Ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου φορούσε μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και γάντια όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να αποτρέψουν το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
