Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας εξάρθρωσε κύκλωμα πλαστογράφων έργων τέχνης, κατασχέτοντας δεκάδες πλαστά έργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αποδίδονταν ψευδώς σε Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο, σύμφωνα με το BBC. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν, αποκαλύπτοντας ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εμπορίας πλαστών αριστουργημάτων.

Κύριος ύποπτος θεωρείται ένας 77χρονος Γερμανός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, επιχείρησε να πουλήσει δύο δήθεν αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο και στη συνέχεια ένα αντίγραφο του διάσημου «De Staalmeesters» του Ρέμπραντ, ζητώντας για αυτό το αστρονομικό ποσό των 120 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (123 εκατ. ευρώ). Το αυθεντικό έργο, φυσικά, εκτίθεται εδώ και αιώνες στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

Η Βαυαρική Κρατική Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BLKA) αποκάλυψε ότι ο πλαστός πίνακας ανήκε σε 84χρονη Ελβετίδα, η οποία πλέον ερευνάται από κοινού με τις ελβετικές αρχές και την εισαγγελία του Άμπεργκ. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για αντίγραφο και όχι για χαμένο έργο του Ρέμπραντ φαν Ράιν.

Δεκάδες ύποπτα έργα τέχνης ύπο έλεγχο

Η αστυνομική επιχείρηση κορυφώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, με ταυτόχρονες εφόδους σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν δεκάδες ύποπτα έργα τέχνης, καθώς και έγγραφα, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά δεδομένα

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 77χρονος προσπάθησε να πουλήσει συνολικά 19 πλαστά έργα, παρουσιάζοντάς τα ως δημιουργίες διάσημων καλλιτεχνών, με τιμές που κυμαίνονταν από 400.000 έως 14 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους βρέθηκαν αντίγραφα έργων της Φρίντα Κάλο, του Πίτερ Πολ Ρούμπενς, του Αμεντέο Μοντιλιάνι και του Χουάν Μιρό.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε τη βοήθεια ενός 74χρονου Γερμανού, ο οποίος συνέτασσε «ειδικές εκθέσεις» για να πιστοποιεί ψευδώς την αυθεντικότητα των έργων. Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εφόδων και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, όλα τα κατασχεθέντα έργα θα εξεταστούν εξονυχιστικά από εμπειρογνώμονες τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να καθοριστεί η προέλευση και ο βαθμός εμπλοκής του κυκλώματος.