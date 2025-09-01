Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Την αποκαλούν «Η Γυναίκα που Κλαίει», αλλά αυτό είναι υποτιμητικό. Τρίβει τα δόντια της σε ένα μαντήλι που μοιάζει με αιχμή δόρατος, ενώ τα δάχτυλά της γρατζουνίζουν το πρόσωπό της, σκίζοντας το δέρμα για να αποκαλύψουν το κρανίο της. Το πηγούνι της είναι δύο χειροβομβίδες, τα μάτια της είναι γεμάτα τρόμο – μαύρες σιλουέτες αεροπλάνων είναι καρφωμένες στους βολβούς τους. Είναι τα γερμανικά βομβαρδιστικά που επιτέθηκαν στην πόλη Γκερνίκα της Χώρας των Βάσκων, στις 26 Απριλίου 1937. Η «Κλαίουσα Γυναίκα» του Πικάσο αγοράστηκε από τον Βρετανό σουρεαλιστή Ρολάντ Πένροουζ τον Νοέμβριο του 1937, μόλις είχε βγει από το καβαλέτο. Πενήντα χρόνια αργότερα, ο γιος του την έδωσε ως αντίτιμο φόρου στην Tate Gallery.

Τώρα πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια έκθεση της Tate Modern που παρουσιάζει τη συλλογή Πικάσο του μουσείου, εμπλουτισμένη με εκπληκτικά δάνεια από το Musée Picasso στο Παρίσι.

Η αγάπη του Πικάσο για το θέατρο

Το έργο «Η Γυναίκα που Κλαίει» (Weeping Woman) είναι ένα ανατριχιαστικό παράδειγμα της αίσθησης του Πικάσο για το δράμα. Η επιτυχημένη έκθεση της Tate Modern, με τίτλο «Theatre Picasso», δεν είναι επιμελημένη, αλλά «σκηνοθετημένη» από τον σύγχρονο κινηματογραφιστή Γου Τσανγκ και τον συγγραφέα Ενρίκε Φουεντεμπλάνκα σε μια σειρά από χώρους που μοιάζουν με καμπαρέ και θέατρο, με την ελπίδα να προσφέρουν στους επισκέπτες «μια ρυθμική εμπειρία».

Ο Πικάσο, λέει ο Τσανγκ, προέβλεψε «τη ρευστή σχέση που έχουν σήμερα οι καλλιτέχνες με την performance».

Σίγουρα του άρεσαν τα θεάματα. Η αγάπη του Πικάσο για το θέατρο περιλάμβανε ένα θέαμα που κατέληγε σε πραγματικό αιματοκύλισμα: τις ταυρομαχίες. Οι corridas ενέπνευσαν μερικά από τα μεγαλύτερα έργα του.

Η Γκερνίκα εξελίχθηκε από τις ενστικτώδεις, πυκνές ζωγραφιές που έφτιαξε τη δεκαετία του 1930 με θέμα τους ετοιμοθάνατους ταυρομάχους, τα άλογα που είχαν καρφωθεί από ταύρους και το alter ego του καλλιτέχνη, τον άνθρωπο-ταύρο Μινώταυρο.

Ο γάμος με την Όλγκα Χοχλόβα

Ωστόσο, ο Πικάσο ένιωθε εξίσου άνετα και στον κόσμο του μπαλέτου, δημιουργώντας σκηνικά και κοστούμια για την παράσταση Parade το 1917 με τον Ζαν Κοκτό και τον Ερίκ Σατί, και συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τα Ρωσικά Μπαλέτα του Σεργκέι Πάβλοβιτς Ντιαγκίλεφ.

Ο πρώτος του γάμος το 1918 ήταν με μια χορεύτρια της ομάδας, την Όλγκα Χοχλόβα – ήταν καταστροφικός, ενώ η συμπεριφορά του καλλιτέχνη απέναντι στις γυναίκες έχει τεθεί υπό έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια.

Το πιο κουτσομπολίστικο έκθεμα στο Theatre Picasso υποδηλώνει ότι ήταν και οπαδός της όπερας: σε ένα απόσπασμα από μια ταινία που γυρίστηκε από τον Μαν Ρέι, ο γεροδεμένος ζωγράφος ντύνεται ως η ηρωίδα της όπερας Κάρμεν. «Για μένα είναι ένα μικρό διαμάντι να τον βλέπω με τη μαντίλα και το πούρο», λέει ο Τσανγκ.

«Καμία στιγμή ηρεμίας»

Αλλά ήταν η μετέπειτα σφοδρή απόρριψή του για τον κόσμο του μπαλέτου και την κομψότητα της υψηλής κοινωνίας που δημιούργησε τον μεγαλύτερο Πικάσο στη συλλογή της Tate. Το έργο «Οι Τρεις Χορευτές», που ζωγραφίστηκε το 1925, είναι «βίαιο, αποκαλυπτικό και δεν έχει καμία στιγμή ηρεμίας».

«Είναι ένα δράμα που δεν κατανοούμε πλήρως, αλλά του οποίου την άγρια κατάληξη παρακολουθούμε σαν ένα έκπληκτο κοινό» γράφει ο Jonathan Jones στον Guardian και συνεχίζει:

«Είναι σαν σκηνικό θεάτρου, ένα δωμάτιο με θέα, μόνο που πέρα από τα παράθυρα, τα οποία είναι παράξενα αδιαφανή, υπάρχει μόνο ένας μπλε μεσογειακός ουρανός με σκληρό χρώμα που υποδηλώνει ατμόσφαιρα χωρίς αέρα. Η ζωή είναι θέατρο, φωνάζει αυτός ο πίνακας, όπου κινούμαστε ανάμεσα σε ψεύτικα έπιπλα σε ένα ψευδαισθητικό σκηνικό χωρίς ελευθερία ή χώρο».

Τζαζ και Μεγάλος Γκάτσμπυ

Οι φιγούρες στο έργο «Οι Τρεις Χορευτές» απελευθερώνονται σε μια διονυσιακή φρενίτιδα. Η γυναίκα στο κέντρο πετάει τα χέρια της στον αέρα καθώς σηκώνει το κεφάλι της προς τον ουρανό: σίγουρα χορεύει σε ρυθμούς καυτού τζαζ, το 1925, την χρονιά που εκδόθηκε το «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ».

Αλλά αυτός ο χορός είναι θανατηφόρος. Μπορείς να νιώσεις ότι γίνεται όλο και πιο γρήγορος και πιο τρελός.

«Στα αριστερά, μια γυναίκα περιστρέφεται ακόμα πιο εκστατικά, στριφογυρίζοντας έτσι ώστε να φαίνεται μια στρογγυλή τρύπα που δείχνει τον ουρανό εκεί όπου θα έπρεπε να βρίσκεται η καρδιά της. Το πρόσωπό της έχει την κενή κοιλότητα της μύτης και τα μάτια ενός κρανίου» σχολιάζει ο Jonathan Jones.

«Στα δεξιά, ένας άνδρας χορευτής έχει ένα σώμα εν μέρει καφέ, εν μέρει λευκό, υποδηλώνοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της τζαζ, που ήταν πιο αποδεκτός στη Γαλλία της δεκαετίας του 1920 από ό,τι στις διαχωριστικές Ηνωμένες Πολιτείες – η Ζοζεφίν Μπέικερ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς».

Η δομή της πραγματικότητας

Το έργο «Οι Τρεις Χορεύτριες» είναι ένα από τα πιο σημαντικά επαναστατικά έργα του Πικάσο. Ο ίδιος το θεωρούσε καλύτερο από τη «Γκερνίκα» και το κράτησε μαζί του μέχρι το 1965, οπότε και το πούλησε απευθείας στην Tate.

Με τον επίπεδο χώρο και τις αλληλοεπικαλυπτόμενες, δυσανάγνωστες εικόνες του, το έργο συνέβαλε στην αναβίωση του κυβισμού, ενός καλλιτεχνικού πειράματος που φαινόταν να έχει τελειώσει το 1914, με το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το κίνημα, που ξεκίνησε από τον Πικάσο και τον Ζορζ Μπρακ το 1907, έθεσε θεμελιώδη ερωτήματα: ποια είναι η δομή της πραγματικότητας και μπορεί η τέχνη να την δει;

Γεννημένος με το ταλέντο Ραφαήλ

Μετά ξέσπασε ο πόλεμος. Ο Πικάσο απομακρύνθηκε από αυτή την εκρηκτική καταστροφή της τέχνης, όπως την γνώριζαν τότε οι Ευρωπαίοι. Μερικοί μάλιστα κατηγόρησαν τον κυβισμό για το χάος που προκάλεσε ο πόλεμος. Το 1918, ο Πικάσο συμμετείχε στο κίνημα «Call to Order» (Κάλεσμα για Τάξη), που ήλπιζε να αποκαταστήσει τον πολιτισμό με μια πιο παραδοσιακή τέχνη.

Το έργο «Καθισμένη Γυναίκα με Νυχτικό» του 1923 είναι ένα συναρπαστικό παράδειγμα αυτής της πιο ήρεμης φάσης του: όταν ο Πικάσο επέλεγε να σχεδιάζει ή να ζωγραφίζει «σωστά», το έκανε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Όπως ο ίδιος δικαίως ισχυριζόταν, είχε γεννηθεί με το ταλέντο του Ραφαήλ αλλά έπρεπε να μάθει να ζωγραφίζει σαν παιδί.

Το κλικ του σουρεαλισμού

Το έναυσμα που έβαλε τον Πικάσο ξανά σε επαναστατικό δρόμο ήρθε το 1924, όταν μια ομάδα νεότερων καλλιτεχνών, οι σουρεαλιστές, δημοσίευσαν το μανιφέστο τους, δηλώνοντας ότι όλη η δημιουργικότητα προέρχεται από το ασυνείδητο και την ερωτική παρόρμηση.

Το κοκτέιλ της εποχής του τζαζ των Τριών Χορευτών, που συνδύαζε τον κυβισμό και τον σουρεαλιστικό λατρευτικό χαρακτήρα του πόθου, απελευθέρωσε τον Πικάσο και τον οδήγησε στη δημιουργία των πιο έντονων έργων του, όπως το «Ο ακροβάτης», ένας θαυμαστός πίνακας με ένα αδύνατο σώμα, και το άγριο γλυπτό «Κόκορας» (το πραγματικά αλαζονικό πτηνό).

Ζωγραφική που πολεμάει τον φασισμό

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Πικάσο ασχολήθηκε με το σεξ ως σαδιστικό θέατρο και ανακάλυψε την πιο σοκαριστική χρήση του κυβισμού: να δείχνει ταυτόχρονα όλα τα ανοίγματα του σώματος ενός εραστή. Ένα εκθαμβωτικό έργο αυτής της περιόδου είναι η χαρακτική του 1936 «Faun Revealing a Sleeping Woman», στην οποία μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό πλάσμα που κοιτάζει την ερωμένη του σαν απροκάλυπτος ηδονοβλεψίας.

«Το σκανδαλώδες θέατρο του σεξ και του θανάτου του Πικάσο του έδωσε τη φαντασία να κάνει αυτό που λίγοι άλλοι καλλιτέχνες κατάφεραν: να δημιουργήσει τέχνη που πολεμούσε τον φασισμό» παρατηρεί ο Jonathan Jones στην Guardian.

Ο Πικάσο είναι σίγουρα θεατρικός, αλλά το πραγματικό του είδος είναι η τραγωδία. Η «Γυναίκα που Κλαίει» δεν μπορεί να σταματήσει να βλέπει αυτά τα δολοφονικά αεροπλάνα που αντικατοπτρίζονται στα μάτια της. Ο εφιάλτης κάνει το δέρμα της να πρασινίζει, σαν να σαπίζει. Ωστόσο, μια μέλισσα ρουφάει ένα δάκρυ: από αυτή την παράλυτη οργή, μπορεί να προκύψει κάποια ελπίδα, αν οι άνθρωποι δράσουν.

Μια εποχή έκτακτης ανάγκης

Η «Γυναίκα που Κλαίει» συχνά ταυτίζεται με την ερωμένη του, Ντόρα Μάαρ, αλλά γιατί τα δάχτυλά της είναι τόσο χοντρά; Μοιάζουν περισσότερο με αυτά του Πικάσο. Ακριβώς όπως μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του ως Κάρμεν, ο Πικάσο είναι η γυναίκα που κλαίει, συγχωνευόμενος με τη Μάαρ στη θλίψη για τους δολοφονημένους της Γκερνίκα και όσους θα πεθάνουν στην εποχή του ολικού πολέμου.

«Όταν κοιτάζω τη Γκερνίκα τώρα, βλέπω τη Γάζα, βλέπω την Ουκρανία» καταλήγει ο Jonathan Jones. «Όταν κοιτάζω τη σατιρική σειρά του Πικάσο «Το όνειρο και το ψέμα του Φράνκο», βλέπω τους σημερινούς ακροδεξιούς λαϊκιστές και τους νέου τύπου δικτάτορες. Ο Πικάσο έζησε σε μια εποχή έκτακτης ανάγκης και, όπως φαίνεται, κάτι ανάλογο ζούμε κι εμείς. Ήταν μακριά από το να είναι ένας τέλειος άνθρωπος στην ιδιωτική του ζωή. Αλλά τελικά ήταν ένας πολιτικός καλλιτέχνης που ενήργησε στην ιστορία».

Το Θέατρο Πικάσο (Theatre Picasso) βρίσκεται στο Tate Modern του Λονδίνου, από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Απριλίου.

