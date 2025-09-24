Ρέμπραντ: Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον σκύλο που απεικονίζεται στη Νυχτερινή Περίπολο τέσσερις αιώνες μετά

Μια τυχαία παρατήρηση έφερε στο φως μια άγνωστη πτυχή του πιο διάσημου έργου του Ρέμπραντ. Η Άνε Λέντερς, επιμελήτρια του Rijksmuseum, ανακάλυψε ότι ο σκύλος που γαυγίζει στη «Νυχτερινή Περίπολο» (1642) δεν γεννήθηκε από τη φαντασία του καλλιτέχνη, αλλά βασίστηκε σε σχέδιο του 1619 του Ολλανδού Αντριάεν φαν ντε Βένε. Η Λέντερς εντόπισε την ομοιότητα σε έκθεση του Μουσείου Zeeuws, συγκρίνοντας με το κινητό της το σκίτσο και το έργο του Ρέμπραντ.

Η στάση του ζώου, η κλίση του κεφαλιού, το ανοιχτό στόμα και ακόμη και το περιλαίμιο είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Στον πίνακα, ο σκύλος ενισχύει τη δραματικότητα της σύνθεσης, τοποθετημένος σε μια σκοτεινή γωνιά δίπλα σε τυμπανιστή και πίσω από τον υπολοχαγό Βίλεμ φαν Ρόιτενμπουρχ.

«Πάντα ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο — και αυτό κάνει τον Ρέμπραντ σπουδαίο.»

Η ανακάλυψη εντάσσεται στο πρόγραμμα «Operation Night Watch», μια εκτενή έρευνα και συντήρηση που ξεκίνησε το 2019.

«Νομίζουμε συχνά ότι τέτοια αριστουργήματα δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Τάκο Ντίμπιτς. «Όμως ο Ρέμπραντ, όπως και οι μεγάλοι Ιταλοί δάσκαλοι, αντλούσε έμπνευση από προγενέστερους καλλιτέχνες».

Η ράτσα του σκύλου παραμένει άγνωστη, με ειδικούς να διαφωνούν για το αν πρόκειται για γαλλική ή ολλανδική. «Δεν θα καταλήξουμε ποτέ στο τι ράτσα είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν αγαπημένος», τόνισε ο Ντίμπιτς.

Η νέα αποκάλυψη δείχνει ότι ακόμη και τα πιο μελετημένα έργα μπορούν να μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Ο Ντίμπιτς σχολίασε πως τέτοιες αποκαλύψεις δείχνουν ότι ακόμη και στα πιο διάσημα έργα, «πάντα ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο — και αυτό κάνει τον Ρέμπραντ σπουδαίο».