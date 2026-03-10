Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη συνάντηση τέχνης και θρησκείας πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Ισπανία: έργα του Πάμπλο Πικάσο εκτίθενται για πρώτη φορά μέσα σε καθεδρικό ναό. Η έκθεση, που φιλοξενείται κάτω από έναν επιχρυσωμένο βωμό του 16ου αιώνα σε πόλη περίπου δύο ώρες βόρεια της Μαδρίτης, επιχειρεί να αναδείξει τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που επηρέασαν ορισμένες από τις σημαντικότερες δημιουργίες του καλλιτέχνη — παρότι ο ίδιος είχε δηλώσει άθεος και είχε απομακρυνθεί από την Ισπανία για πολιτικούς λόγους.

Η πρώτη έκθεση Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό

Η έκθεση «Picasso: Biblical Roots», που θα διαρκέσει από τις 3 Μαρτίου έως τις 29 Ιουνίου, παρουσιάζει συνολικά 44 έργα και γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη φορά που δημιουργίες του Πικάσο εκτίθενται μέσα σε καθεδρικό ναό. Φιλοξενείται στο Μπούργκος, μια μεσαιωνική πόλη που ο καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά το 1934, όταν ταξίδεψε εκεί μαζί με την πρώτη σύζυγό του Όλγα και τον έφηβο γιο τους Πάουλο. Στα εγκαίνια βρέθηκε και ο εγγονός του, Μπερνάρ Ρουίθ-Πικάσο.

Η σχέση του Πικάσο με τη θρησκεία

Παρόλο που ο Πικάσο είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από την καθολική παιδεία με την οποία μεγάλωσε, η επιρροή της εκκλησιαστικής παράδοσης παρέμεινε έντονη στη δουλειά του. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης Παλόμα Αλαρκό, ο καλλιτέχνης μπορεί να αυτοπροσδιοριζόταν ως άθεος, όμως διατηρούσε μια βαθιά αίσθηση πνευματικότητας. Άλλωστε είχε βαφτίσει τον γιο του και, όπως λέει, η σχέση του με το θρησκευτικό στοιχείο δεν σχετιζόταν τόσο με το δόγμα όσο με μια προσωπική, εσωτερική αναζήτηση.

Τα πρώιμα έργα και οι εκκλησιαστικές επιρροές

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται είναι και πρώιμες δημιουργίες του, όπως το «Παπαδάκι» (1896), όπου ένα νεαρό παιδί με λειτουργικά άμφια ανάβει ένα κερί. Στα νεανικά του χρόνια ο Πικάσο είχε μαθητεύσει στο εργαστήριο του ζωγράφου θρησκευτικής τέχνης Χοσέ Γκαρνέλο Άλδα. Αν και αργότερα εγκατέλειψε τον παραδοσιακό καθολικισμό, συνέχισε να δημιουργεί έργα με σαφείς εκκλησιαστικές αναφορές, όπως το «Η Οικογένεια» (1920), ένα μεγάλο σχέδιο με κάρβουνο που δείχνει μια οικογένεια να αποχωρεί από την εκκλησία την ημέρα των Χριστουγέννων.

Η επιρροή της χριστιανικής εικονογραφίας είναι επίσης εμφανής στο έργο «Μητρότητα» (1921), πορτρέτο της συζύγου του με τον μικρό τους γιο, που θυμίζει έντονα την παραδοσιακή απεικόνιση της Παναγίας με το Βρέφος.

Πόλεμος, συμβολισμοί και βιβλικές αναφορές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έργα της περιόδου πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η «Σταύρωση» (1932), εμπνευσμένη από αναγεννησιακό βωμό και δημιουργημένη ως σχόλιο για την απειλητική ατμόσφαιρα της εποχής. Παρουσιάζονται επίσης η «Μητέρα με νεκρό παιδί (ΙΙ)», που παραπέμπει στην Πιετά, καθώς και το «Επίμετρο στη Γκερνίκα» (1937). Παράλληλα εκτίθενται και τα γνωστά σχέδια με περιστέρια, που συνδέονται συμβολικά με τη βιβλική ιστορία του Νώε και υποδηλώνουν την ελπίδα για μια νέα αρχή.

Από τον «Καλό Ποιμένα» στη Γκερνίκα

Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στο Παρίσι, ο Πικάσο δημιούργησε μια σειρά σχεδίων όπου εμφανίζεται ένας άνδρας που κρατά ένα αρνί — μια εικόνα που θυμίζει τον Χριστό ως Καλό Ποιμένα. Το θέμα επανήλθε αργότερα στο γλυπτό «Ο άνδρας με το αρνί» (1961).

Ο επικεφαλής του πολιτιστικού τομέα του Βατικανού, Χοσέ Τολεντίνο ντε Μεντόνσα, ο οποίος παρευρέθηκε στα εγκαίνια μαζί με τη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, υποστήριξε ότι για τον Πικάσο η Βίβλος δεν λειτουργούσε απλώς ως πηγή θεμάτων, αλλά ως βαθύτερο στοιχείο της καλλιτεχνικής του ευαισθησίας. Μάλιστα χαρακτήρισε τη «Γκερνίκα» —ένα έργο που αποτυπώνει ωμά την ανθρώπινη τραγωδία— ίσως το σημαντικότερο «θρησκευτικό» έργο ζωγραφικής της σύγχρονης εποχής.

Η ματιά της οικογένειας

Ο Μπερνάρ Ρουίθ-Πικάσο υπογράμμισε ότι, όσο κι αν αλλάζει η ζωή ενός ανθρώπου, το παρελθόν παραμένει πάντα παρόν. Όπως είπε, η σχέση του παππού του με την Εκκλησία είναι σύνθετη, όμως η Ισπανία ήταν πάντα η πατρίδα του και η συγκεκριμένη έκθεση συνδέεται με την αγάπη του για τη χώρα

*Mε πληροφορίες από: The Art Newspaper