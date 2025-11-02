magazin
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»
Art 02 Νοεμβρίου 2025 | 19:02

Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας η οποία κατέσχεσε δεκάδες πλαστά έργα τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Τον περασμέν0 μήνα, οι αρχές της Βαυαρίας κατάσχεσαν μια σειρά από πλαστά έργα τα οποία αποδίδονταν ψευδώς σε καλλιτέχνες όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο Ρέμπραντ, ο Μιρό και η Φρίντα Κάλο.

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας.

Οι έρευνες εναντίον ενός 77χρονου Γερμανού και δέκα υπόπτων συνεργών ξεκίνησαν στις αρχές του έτους, με την ομάδα να είναι ύποπτη για συνωμοσία με σκοπό την τέλεση απάτης με πλαστά έργα τέχνης.

«Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν αυτές που θα περίμενε κανείς για πίνακες τέτοιου κύρους»

Όπως μεταδίδει η The Art Newspaper, στις 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν ελέγχοι σε ακίνητα, από τα οποία κατασχέθηκαν έγγραφα, κινητά τηλέφωνα και πλαστά έργα τέχνης.

Η αστυνομία έλαβε γνώση της υπόθεσης όταν ο άνδρας, ο οποίος είναι ο κύριος ύποπτος, προσπάθησε να πουλήσει δύο έργα που παρουσιάζονταν ως αυθεντικά έργα του Πικάσο, ένα εκ των οποίων ήταν ένα πορτρέτο της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Ντόρα Μαρ.

Οι έρευνες ακολουθούν την αποκάλυψη της ιταλικής αστυνομίας για την παρουσία ενός εκτεταμένου ευρωπαϊκού δικτύου πλαστογραφίας

«Ένας πιθανός αγοραστής ήρθε σε εμάς επειδή οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν αυτές που θα περίμενε κανείς για πίνακες τέτοιου κύρους», δήλωσε ο Πάτρικ Χάγκενμύλερ, ο επικεφαλής επιθεωρητής που ηγείται της έρευνας, σε συνέντευξη στο Reuters TV. «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τους», πρόσθεσε.

Οι έρευνες

Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κύριος ύποπτος κατέβαλε υπέρμετρες προσπάθειες να πουλήσει περίπου 20 ακόμη έργα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα αντίγραφο του πίνακα του Ρέμπραντ «The Sampling Officials of the Amsterdam Drapers’ Guild », γνωστού και ως «The Syndics », για το οποίο ζητούσε 120 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 129 χιλιάδες ευρώ).

Το πρωτότυπο αυτού του πίνακα βρίσκεται στο Κρατικό Μουσείο της Ολλανδίας, αλλά αυτό δεν αποθάρρυνε τον πλαστογράφο και τους συνεργούς του: σύμφωνα με τη δήλωση της βαυαρικής αστυνομίας, έλεγαν στους πιθανούς αγοραστές ότι η δική τους εκδοχή ήταν το πρωτότυπο και ότι αυτό που βρισκόταν στο μουσείο ήταν αντίγραφο.

Τα άλλα έργα προσφέρονταν σε τιμές μεταξύ 400.000 και 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ των υπόπτων συνεργών περιλαμβάνονται μια 84χρονη Ελβετή και ένας 74χρονος άνδρας από το κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ο οποίος εξέδωσε πιστοποιητικά γνησιότητας για τα έργα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο άνδρας και ο κύριος ύποπτος συνελήφθησαν την ημέρα των ερευνών, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι έρευνες ακολουθούν την αποκάλυψη της ιταλικής αστυνομίας για την παρουσία ενός εκτεταμένου ευρωπαϊκού δικτύου πλαστογραφίας.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | ARTnews

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

World
WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»
ΗΠΑ 02.11.25

Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, επειδή πέταξε μπογιές σε προσταυτευτικό γυαλί στην Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δε θα τελειώσει καλά» – Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση
Καθαρή αγάπη 02.11.25

«Δε θα τελειώσει καλά» - Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση

Μέσα στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου κι ακτιβίστριας, Ναν Γκόλντιν, στο Μιλάνο, όπου παρά τον δυσοίωνα προφητικό τίτλο This Will Not End Well, ο συναισθηματικός οπτιμισμός είναι κυρίαρχος –και παράλογος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων
Κόσμος 02.11.25

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν.

Σύνταξη
Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα
Στην Κωνσταντινούπολη 02.11.25

Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μίλαν – Ρόμα

LIVE: Μίλαν – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Μίλαν – Ρόμα για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης
«Υπέροχος άνθρωπος» 02.11.25

Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης

«Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος», λέει η φίλη της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια.

Σύνταξη
Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ανακοίνωση των «ρεντς» και στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»
Τέμπη 02.11.25

Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε διάψευση των ισχυρισμών περί δημιουργίας κόμματος - Κάνει λόγο για fake news «τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του»

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»
ΗΠΑ 02.11.25

Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, επειδή πέταξε μπογιές σε προσταυτευτικό γυαλί στην Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους [βίντεο]
«Σκοτώστε με» 02.11.25

Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι να ακολουθεί επιβάτες που ουρλιάζουν καθώς τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους - Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ένας από τους 11 ανθρώπους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά
ΣΥΡΙΖΑ 02.11.25

Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά

Η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες», υπογράμμισε από τη Βιέννη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο