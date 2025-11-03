magazin
Νόμιζε πως ήταν ένα απλό δέμα – αλλά μέσα ήταν Πικάσο αξίας 600.000 ευρώ
Νόμιζε πως ήταν ένα απλό δέμα – αλλά μέσα ήταν Πικάσο αξίας 600.000 ευρώ

Μια 69χρονη θυρωρός στη Μαδρίτη πήρε από την είσοδο ένα πακέτο νομίζοντας πως βοηθά έναν ένοικο. Μέσα υπήρχε Πικάσο 600.000€. Λίγες μέρες μετά, βρέθηκε να ανακρίνεται ως ύποπτη για κλοπή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Ντολόρες, 69 ετών, θυρωρός σε συγκρότημα κατοικιών στη Μαδρίτη, έκανε αυτό που κάνει πάντα: είδε ένα δέμα ακουμπισμένο στην πόρτα και το πήρε για να το φυλάξει στο μικρό γραφείο των θυρωρών. Δεν ήξερε ότι μέσα υπήρχε ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, από τα πρώτα δείγματα του κυβισμού, ασφαλισμένος για 600.000 ευρώ.

Μέσα σε λίγες ώρες, η καθημερινότητα μιας μετανάστριας που απλώς ήθελε να βοηθήσει μετατράπηκε σε θρίλερ, με ανακρίσεις, αστυνομικούς με στολές προστασίας και τίτλους εφημερίδων που τη βάφτισαν «η γειτόνισσα που έκλεψε κατά λάθος έναν Πικάσο».

Η Ντολόρες και ο σύζυγός της, Αρμάντο, 71, εργάζονται για περισσότερα από 20 χρόνια στο ίδιο συγκρότημα. Το «γραφείο» τους είναι ένας χώρος δύο τετραγωνικών μέτρων· ένα τραπεζάκι με κλειδιά ενοίκων, χαρτόκουτα, περιοδικά για επιστροφή, μια παιδική μπάλα και το καροτσάκι του εγγονού τους. Ένας χώρος όπου οποιοδήποτε πακέτο θα περνούσε απαρατήρητο.

Πικάσο, Still Life with Guitar (1919)

Ο πίνακας που όλοι έψαχναν — και δεν είχε βγει ποτέ από το κτίριο

Ο πίνακας του Πικάσο, Still Life with Guitar (1919), είχε ταξιδέψει στη Γρανάδα για έκθεση. Την ημέρα που οι υπεύθυνοι άνοιξαν τα κιβώτια, μέτρησαν 56 έργα αντί για 57. Αμέσως ενεργοποιήθηκε έρευνα της αστυνομίας: ανάκριση των μεταφορέων, έλεγχος καμερών, χαρτογράφηση της διαδρομής του βαν. Οι αρχές φοβήθηκαν οργανωμένο κύκλωμα κλοπών έργων τέχνης — λίγες ημέρες νωρίτερα πολύτιμα κοσμήματα είχαν εξαφανιστεί από το Λούβρο στο Παρίσι.

Η υπόθεση έμοιαζε με σενάριο ταινίας. Μόνο που ο Πικάσο δεν είχε φύγει ποτέ από το κτίριο.

«Το άφησα στο γραφείο, όπως κάνω πάντα»

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αρμάντο άκουσε τυχαία μια γειτόνισσα να σχολιάζει: «Τι κρίμα, χάθηκε ένα πακέτο από την έκθεση.»

Το είπε στη Ντολόρες. Εκείνη θυμήθηκε το μικρό πακετάκι που είχε μαζέψει από την είσοδο. Ένα κουτί τόσο ελαφρύ που το πέρασε για καθρέφτη.

Την επόμενη στιγμή, η πόρτα τους χτυπούσε: η ανιψιά του ιδιοκτήτη του πίνακα και τρεις αστυνομικοί. Τους χώρισαν, τους ανέκριναν, ενώ μια δεύτερη ομάδα, φωτογράφιζε το πακέτο στον κήπο σαν να επρόκειτο για σκηνή εγκλήματος.

«Για τρεις ώρες έλεγα το ίδιο πράγμα: είδα ένα πακέτο και το πήρα», λέει η Ντολόρες μιλώντας στην El Pais.

Ο Αρμάντο θυμάται έναν αστυνομικό να προσπαθεί να «σπάσει τον πάγο»: «Σου αρέσει το ποδόσφαιρο;»

«Είμαι Ρεάλ Μαδρίτης», απάντησε.

Σαν να μην έφτανε το σοκ, την ίδια περίοδο πέθανε η μητέρα της Ντολόρες. «Δεν ήξερα πού βρισκόμουν», λέει.

Αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας επιθεωρούν τον πίνακα του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή Φύση με Κιθάρα», ο οποίος είχε εξαφανιστεί κατά τη μεταφορά του στις 10 Οκτωβρίου 2025, στη Μαδρίτη. Ισπανική Εθνική Αστυνομία/Handout μέσω REUTERS

Τα εξώφυλλα εφημερίδων

Όταν η έρευνα ολοκληρώθηκε, η αστυνομία ανακοίνωσε πως επρόκειτο για παρεξήγηση. Οι τίτλοι άλλαξαν: «Ο εξαφανισμένος Πικάσο βρέθηκε», «Ο πίνακας αξίας 600.000€ δεν έφυγε ποτέ από το κτίριο».

Ένας άλλος όμως την πλήγωσε βαθιά: «Η γειτόνισσα που έκλεψε κατά λάθος έναν Πικάσο.»

Όπως λέει η ίδια: «Το μόνο που θέλω είναι να καθαρίσει το όνομά μου. Δεν θέλω κανείς στο Περού να νομίζει ότι ήθελα να κλέψω κάτι.»

«Είμαστε έντιμοι άνθρωποι»

Σήμερα, η Ντολόρες δεν παραλαμβάνει πια δέματα. Ακόμη και όταν ένοικος ζήτησε να αφήσει τεχνικό θέρμανσης να μπει στο διαμέρισμά του, αρνήθηκε.

«Μια φορά κι έναν καιρό αρκεί», είπε. «Όποιος δεν χρωστά, δεν φοβάται», προσθέτει.

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που λέει χαμηλόφωνα: «Δεν λέω να μας δώσουν τίποτα. Μόνο μια αγκαλιά από τον βασιλιά, για να ξέρουν όλοι ότι είμαστε καλοί άνθρωποι.»

Στις Άνδεις του Περού, εκεί όπου μεγάλωσε, η εντιμότητα είναι υπερηφάνεια. Και για τη Ντολόρες, αυτό είναι πιο σημαντικό κι από έναν Πικάσο.

* Mε πληροφορίες από: El Pais

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
