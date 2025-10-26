Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Δεν πρόκειται για σενάριο ταινίας, αλλά για μια απίστευτη πραγματική ιστορία που έκανε την Ισπανία να αναστενάξει με ανακούφιση: ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή Φύση με Κιθάρα» (Still Life with Guitar, 1919), που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη στις αρχές Οκτωβρίου, τελικά δεν ξεχάστηκε απλώς στο κτίριο — τον πήρε και μια γειτόνισσα σπίτι της, νομίζοντας ότι ήταν δέμα!

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, το έργο, αξίας 600.000 ευρώ, ποτέ δεν έφυγε από το κτίριο όπου φυλασσόταν. Λίγο πριν μεταφερθεί στη Γρανάδα για την έκθεση «Still Life: The Eternity of the Inanimate» του Ιδρύματος CajaGranada, κατά λάθος, το μικρό πακέτο έμεινε στην είσοδο, την ώρα που η μεταφορική εταιρεία φόρτωνε τα υπόλοιπα έργα.

Εκεί, όπως μεταδίδουν οι Times, το είδε μια κάτοικος της πολυκατοικίας, η οποία, πιστεύοντας ότι πρόκειται για ξεχασμένο δέμα κάποιου γείτονα, το πήρε σπίτι της «για φύλαξη». Για περίπου μία εβδομάδα, ο μικρός πίνακας του Πικάσο –ζωγραφισμένος με γκουάς και γραφίτη σε χαρτί, διαστάσεων μόλις 12,7 x 9,8 εκατοστών– βρισκόταν ήσυχα στο σαλόνι της γυναίκας, τυλιγμένος μέσα στο κουτί του, χωρίς να γνωρίζει κανείς την αξία του.

Η αποκάλυψη της αλήθειας

Όταν η ίδια και ο σύζυγός της είδαν στις ειδήσεις τις αναφορές για τον «χαμένο Πικάσο», αποφάσισαν να ανοίξουν το κουτί — και τότε ήρθε η αποκάλυψη. Ο σύζυγος επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο πράγματι για το έργο Still Life with Guitar του 1919.

Η εξαφάνιση του πίνακα είχε δηλωθεί στις 10 Οκτωβρίου, όταν το Ίδρυμα CajaGranada διαπίστωσε ότι δεν περιλαμβανόταν ανάμεσα στα 56 έργα που είχαν σταλεί από τη Μαδρίτη. Ο πίνακας είχε ήδη καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της Interpol για κλεμμένα έργα τέχνης, που αριθμεί περισσότερα από 57.000 αντικείμενα.

Σύμφωνα με πηγές της El País, η μεταφορική εταιρεία δεν είχε εντοπίσει το λάθος λόγω ελλιπούς αρίθμησης των πακέτων, ενώ το ίδρυμα δήλωσε πως ελπίζει να μπορέσει να εκθέσει σύντομα το έργο, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η εύρεση του Still Life with Guitar έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ενός κυκλώματος πλαστογράφων που επιχειρούσε να πουλήσει ψευδή έργα του Πικάσο, του Ρέμπραντ και της Φρίντα Κάλο στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Όσο για τη γειτόνισσα που «φύλαγε» έναν Πικάσο χωρίς να το ξέρει, έγινε άθελά της η πρωταγωνίστρια της πιο απίθανης ιστορίας τέχνης του φθινοπώρου — μιας ιστορίας που αποδεικνύει ότι, μερικές φορές, η τέχνη δεν χάνεται – απλώς αλλάζει διεύθυνση.