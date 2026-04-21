magazin
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Straining against the frame: Ατομική έκθεση του Γιώργου Παπαφίγκου
Art 21 Απριλίου 2026, 22:40

Straining against the frame: Ατομική έκθεση του Γιώργου Παπαφίγκου

Στην CYPHER, στην Κυψέλη, από τις 24 Απριλίου έως τις 7 Ιουνίου 2026, ο Γιώργος Παπαφίγκος παρουσιάζει τη νέα του έκθεση «Straining against the frame»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Spotlight

Η ανεξάρτητη γκαλερί CYPHER φιλοξενεί τη νέα ατομική έκθεση του Γιώργου Παπαφίγκου, σε επιμέλεια του Ντίνου Χατζηραφαηλίδη. Με τον τίτλο Straining Against the Frame, η έκθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόσφατο σύνολο έργων, μέσα από το οποίο ο καλλιτέχνης αναπτύσσει υβριδικές κατασκευές που εξερευνούν έννοιες όπως ο εγκλωβισμός, η προστασία και ο έλεγχος.

Στην καλλιτεχνική του πρακτική, τεχνολογίες όπως το CGI, η τρισδιάστατη σάρωση και η 3D εκτύπωση μετατρέπουν το ψηφιακό περιβάλλον σε απτή, γλυπτική μορφή και σε βιωματικό χώρο. Το επίκεντρο μετακινείται από το ίδιο το περιορισμένο σώμα, προς τα συστήματα και τις δομές που καθιστούν αυτόν τον περιορισμό εφικτό.

Η ύλη κινείται μεταξύ οργανικού και τεχνητού, προστατευτικού και απειλητικού. Καθώς μηχανισμοί παραγωγής, φροντίδας και επιτήρησης συμπλέκονται, η ασφάλεια και ο περιορισμός παύουν να αποτελούν αντίθετους πόλους και μοιράζονται τις ίδιες υποδομές. Συρμάτινοι φράχτες και βιομηχανικά υλικά που αναπτύσσουν προεξοχές υποδηλώνουν πως ό,τι οργανώνει ή διασφαλίζει έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να καταναγκάζει.

Στο Same Side (2025), δύο κατοπτρικές πτηνόμορφες οντότητες γίνονται ορατές μόνο μέσα από το πλαίσιο που τις δεσμεύει και ταυτόχρονα παράγει: ψηφιακά σκαναρισμένα συρματοπλέγματα από φωτοπολυμερική ρητίνη. Ενωμένα τμήματα συγκρατούν τις μορφές σε κατάσταση αναστολής, ενώ αυτές επιδιώκουν μια διαφυγή που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Η βιντεοπροβολή Filter (2025-26), σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μπατσή, επεκτείνει αυτή τη λογική στον χρόνο, ως μια διαδικασία χωρίς αρχή και επίλυση.

Στη σειρά Hosts (2025), η έμφαση στρέφεται από την παγίδευση στη συμβίωση. Μηχανικά εξαρτήματα και αποτυπώματα φέρουν οργανικά στοιχεία από ρητίνη που θυμίζουν παράσιτα ή κουκούλια σε αδιευκρίνιστο στάδιο μετασχηματισμού. Ξενιστής και φιλοξενούμενος αλληλοεξαρτώνται σε βαθμό που η διάκριση παύει να έχει νόημα. Αυτό που προκύπτει παραμένει υπόλειμμα μιας διαδικασίας σε εξέλιξη. Στο Untitled (2026), η μορφή της κηρήθρας, εξ ορισμού οργανική και ζωντανή, αποτυπώνεται σε ρητίνη ως παγωμένη, αδιαπέραστη, ανενεργή.

Σε περιορισμένη, σχεδόν μονόχρωμη παλέτα, τα δύο ζωγραφικά έργα σε χαρτί διαμορφώνουν νεφελώδεις ατμοσφαιρικές ζώνες. Ομοιογενείς επιφάνειες παστέλ αναπτύσσονται μέσα από ίχνη, διακοπές και τραυματισμούς στο χρώμα. Οπές παραπέμπουν σε διάτρηση και σηματοδοτούν τα όρια της επιφάνειας ως σημεία διαφυγής. Τα έργα λειτουργούν ως πεδία έντασης στα οποία η απουσία δρα ως μέσο.

Ο εκθεσιακός χώρος οργανώνεται ως περιβάλλον πίεσης και αστάθειας. Η αναπαραστατικότητα υποχωρεί, η αφήγηση στερείται χρονικής συνέχειας, η πληροφορία φτάνει αποσπασματική και τεχνολογικά διαμεσολαβημένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αμφισημία διατρέχει το σύνολο της έκθεσης ως ενεργή και ανεπίλυτη συνθήκη.

Γιώργος Παπαφίγκος

Ο Γιώργος Παπαφίγκος (γ. 1989, Ελλάδα) είναι πολυμεσικός καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MA) Contemporary Art Practice (Moving Image) από το Royal College of Art στο Λονδίνο, καθώς και Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (BA/MFA) στη Ζωγραφική από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε σημαντικούς οργανισμούς και διοργανώσεις, όπως το WRO Media Art Biennale (Πολωνία), η Whitechapel Gallery (Λονδίνο), το Plexus Projects (Νέα Υόρκη), το Thessaloniki International Film Festival, το The Wrong Biennale, το Goethe-Institut Thessaloniki, καθώς και το MOMus – Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki.

Έχει πραγματοποιήσει ατομική έκθεση στο Plexus Projects (Νέα Υόρκη) και έχει συμμετάσχει σε επιμελημένα προγράμματα, όπως το EMST Mentorship Programme (Αθήνα, 2025–2026). Υπήρξε artist-in-residence στα PADA Studios (Πορτογαλία) και έχει συνεργαστεί με φορείς όπως οι NEON και LUX.

Έχει λάβει το βραβείο του Schilizzi Foundation (Ηνωμένο Βασίλειο, 2018).

Αυτή την περίοδο διδάσκει ως εντεταλμένος διδάσκων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24 Απριλίου – 7 Ιουνίου 2026

Εγκαίνια: Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, 19:00-22:00

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Κυριακή 19:00-22:00

CYPHER: Λευκάδος 1, Κυψέλη

Website: cypherathens.com | Instagram: @cypher.athens

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Κόσμος
Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Με μολύβι 17.04.26

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Τέλη των 60s 17.04.26

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του
«Μου κάνετε πλάκα;» 15.04.26

Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Μπάνγκ Σι-Χιουκ 21.04.26

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Νέα έρευνα 21.04.26

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Σύνταξη
Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Ελλάδα 21.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Σύνταξη
Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
«Κρας τεστ» 21.04.26

Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκόπηση 21.04.26

Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 21.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Ελλάδα 21.04.26

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Σύνταξη
Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 21.04.26

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγρική πρωτιά 21.04.26

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
Super League 21.04.26

Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κλαπ κλαπ κλαπ 21.04.26

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Ελλάδα 21.04.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
40 χρόνια μετά 21.04.26

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies