Collapse: data.models.worlds – Τέχνη, δεδομένα και οικολογία
inTown 15 Μαρτίου 2026, 15:15

Collapse: data.models.worlds – Τέχνη, δεδομένα και οικολογία

Καλλιτέχνες και θεωρητικοί συζητούν τη σχέση τεχνολογίας, ενέργειας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο της έκθεσης «collapse: data.models.worlds»

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογική ανάπτυξη επιταχύνεται ενώ οι φυσικοί πόροι του πλανήτη δοκιμάζονται όλο και περισσότερο, η σχέση ανάμεσα στα δεδομένα, την ενέργεια και το περιβάλλον γίνεται αντικείμενο έντονης καλλιτεχνικής και θεωρητικής διερεύνησης. Με αφετηρία αυτά τα ερωτήματα, η έκθεση «collapse: data.models.worlds» φιλοξενεί μια συζήτηση που φέρνει κοντά καλλιτέχνες και θεωρητικούς για να εξετάσουν πώς οι ψηφιακές υποδομές, τα ενεργειακά συστήματα και τα οικοσυστήματα αλληλεπιδρούν — και τι σημαίνει αυτή η αλληλεπίδραση για τα πιθανά μέλλοντα του πλανήτη.

Collapse: data.models.worlds

Τι αλλάζει σε μια εποχή ενδεχόμενης περιβαλλοντικής και υπολογιστικής κατάρρευσης; Πώς συνδέονται οι τεχνολογικές λύσεις με την εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη; Θα μπορούσαν οι υποδομές και τα οικοσυστήματα να υποστηρίζουν το ένα το άλλο και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ισορροπίας;

Vladan Joler/ Gordan Savičić/ Felix Stalder, Infrastructure of a Migratory Bird, v2.0, 2025. Λεπτομέρεια., Εκτύπωση σε Alu-dibond, 220 x 180 cm. Ευγενική παραχώρηση: οι καλλιτέχνες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης collapse: data.models.worlds, συμμετέχοντες καλλιτέχνες προσκαλούνται να παρουσιάσουν την καλλιτεχνική τους έρευνα και τις μεθοδολογίες που διαμορφώνουν την πρακτική τους. Το καλλιτεχνικό δίδυμο Latent Community θα παρουσιάσει τη συνεχιζόμενη έρευνά του γύρω από τις εξορυκτικές υποδομές και τα ενεργειακά καθεστώτα στη Δυτική Μακεδονία, ιχνηλατώντας την πορεία που τώρα διαγράφεται από την οικονομία του λιγνίτη προς τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις του υπολογιστικού νέφους. Η καλλιτέχνις Μαρία Μαυροπούλου θα συζητήσει το φαινόμενο του «model collapse», εξετάζοντας τη  σταδιακή υποβάθμιση της παραγωγής περιεχομένου σε σχέση με την πολιτισμική ισοπέδωση και την περιβαλλοντική εξάντληση. Ο θεωρητικός μέσων Felix Stalder θα αναφερθεί στη συνεργασία του με τους καλλιτέχνες Vladan Joler και Gordan Savičić, εστιάζοντας στη χαρτογράφηση των κοινωνικών, τεχνολογικών, πληροφοριακών και οικολογικών σχέσεων που εμπλέκονται στην επαναφορά ενός συγκεκριμένου είδους πτηνού στο φυσικό του περιβάλλον.

Το πάνελ θα αναδείξει πρακτικές οπτικοποίησης, χαρτογράφησης και τεκμηρίωσης ως εργαλεία για την κριτική διερεύνηση υποδομών που σχετίζονται με τα δεδομένα, την ενέργεια και την οικολογία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα κυριαρχίας, μορφών αντίστασης και στη δυνατότητα διαμόρφωσης συλλογικών φαντασιακών για βιώσιμα μέλλοντα.

Μαρία Μαυροπούλου, Ecologies of Noise, 2026. Λεπτομέρεια., Ψηφιακή εκτύπωση, 100 x 500 εκ. Ευγενική παραχώρηση: η καλλιτέχνις.

Η συζήτηση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

H έκθεση θα είναι επισκέψιμη πριν την εκδήλωση, 17.00-19.00.

Η έκθεση collapse: data.models.worlds διαρκεί έως τις 2 Απριλίου 2026 στο Saigon. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://vektorathens.org/collapse-data-models-worlds/

*Κεντρική Φωτογραφία: Latent Community, Dark Source: Cloud Extraction, 2026. Στιγμιότυπο από φιλμ. Μονοκάναλο βίντεο, στερεοφωνικός ήχος, 8’00’’. Ευγενική παραχώρηση: οι καλλιτέχνες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
