Collapse: data.models.worlds – Μια έκθεση για την τεχνολογία και τα όρια του σύγχρονου κόσμου
Art 05 Μαρτίου 2026, 16:35

Collapse: data.models.worlds – Μια έκθεση για την τεχνολογία και τα όρια του σύγχρονου κόσμου

Η ομαδική έκθεση «collapse: data.models.worlds.» παρουσιάζεται από τις 5 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2026 στο Saigon και εγκαινιάζεται την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 19:00.

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία υπόσχεται διαρκώς λύσεις για τις κρίσεις του παρόντος, η ομαδική έκθεση collapse: data.models.worlds. στρέφει το βλέμμα στις λιγότερο ορατές συνέπειες αυτής της υπόσχεσης. Μέσα από έργα δέκα καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων, η έκθεση εξετάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τα υπολογιστικά μοντέλα συνδέονται με ζητήματα εκμετάλλευσης πόρων, γεωπολιτικών ανταγωνισμών και περιβαλλοντικής πίεσης.

Αθηνά Κουμπαρούλη, Strata of cloud to ground, 2026. Λεπτομέρεια., Οθόνες LCD screens, 300 x 80 εκ. Ευγενική παραχώρηση: η καλλιτέχνις.

Η ομαδική έκθεση collapse: data.models.worlds., σε επιμέλεια της Κατερίνας Γκουτζιούλη και της Δάφνης Δραγώνα, πραγματεύεται την εντεινόμενη κρίση που βιώνει ο σύγχρονος κόσμος, διερευνώντας τον ρόλο της τεχνολογίας σε αυτή. Η έκθεση παρουσιάζεται από τις 5 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2026 στο Saigon και εγκαινιάζεται την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 19:00.

Bethan Hughes, An Elastic Continuum VI, 2025. Ασημένια εκτύπωση σε ζελατίνα, ανοξείδωτο ατσάλι, 30 x 40 εκ. Ευγενική παραχώρηση: η καλλιτέχνις.

Collapse: data.models.worlds

Με τη συμμετοχή δέκα καλλιτεχνών, καλλιτέχνιδων και καλλιτεχνικών ομάδων, με έδρα την Αθήνα και το εξωτερικό, η έκθεση collapse: data.models.worlds. διερευνά πώς η τεχνολογία  –και ειδικότερα η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης– υπόσχεται λύσεις, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με μηχανισμούς εκμετάλλευσης ανθρώπινων και φυσικών πόρων. Τα δημοφιλή υπολογιστικά μοντέλα επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων που προϋποθέτουν αόρατη ανθρώπινη εργασία, υψηλή κατανάλωση ενέργειας και εξόρυξη πρώτων υλών. Γεωπολιτικές διεκδικήσεις και αλλαγές στη χρήση και αξιοποίηση εδαφών σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της τεχνολογίας, συνεχίζοντας αποικιοκρατικές στρατηγικές του παρελθόντος.

Latent Community, Dark Source: Cloud Extraction, 2026. Στιγμιότυπο από φιλμ. Μονοκάναλο βίντεο, στερεοφωνικός ήχος, 8’00’’. Ευγενική παραχώρηση: οι καλλιτέχνες.

Ταυτόχρονα, αλγοριθμικά παραγόμενες εικόνες και ειδήσεις δημιουργούν ένα καθεστώς ασάφειας και απροσδιοριστίας. Οι επίμονες τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν εκτυλίσσονται ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως αλληλένδετα και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα. Όροι όπως η πολυκρίση, η περμακρίση και η μετακρίση, που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνουν τη δυσκολία διαχείρισης συνδεόμενων ζητημάτων, τη διάρκεια και την κλιμάκωσή τους.

Μαρία Μαυροπούλου, Ecologies of Noise, 2026. Λεπτομέρεια., Ψηφιακή εκτύπωση, 100 x 500 εκ. Ευγενική παραχώρηση: η καλλιτέχνις.

Η έκθεση collapse: data.models.worlds. συζητά τη σημερινή συνθήκη σε συνάρτηση με την κατάρρευση εδραιωμένων μοντέλων σκέψης, και τη στροφή προς νέες μορφές συνύπαρξης, γνώσης και ευθύνης. Εστιάζοντας στις σχέσεις τεχνολογίας, περιβάλλοντος και ιστορίας, τα έργα της έκθεσης προτείνουν αναγνώσεις αυτής της σύνθετης πραγματικότητας μέσα από ποικίλα μέσα και υλικά. Ιστορίες τεχνολογικού ελέγχου και εξορυκτικών πρακτικών συνδέονται με συγκεκριμένους τόπους και κοινότητες. Αναφορές σε μύθους, βιωμένες εμπειρίες και προβολές στο μέλλον υπενθυμίζουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στον ανθρώπινο και τον μη ανθρώπινο κόσμο. Χαρτογραφήσεις και οπτικοποιήσεις φέρνουν μαζί τις διαρκείς ανατροφοδοτήσεις δεδομένων και τους κύκλους της ύλης. Η έκθεση collapse: data.models.worlds. δημιουργεί το έδαφος για μια συζήτηση γύρω από την αποκατάσταση και τη διαφύλαξη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Salvatore Vitale, Death By GPS, 2023-2026. Στιγμιότυπο από φιλμ., Τρικάναλο βίντεο, χρώμα, ήχος, 3’40”. Ευγενική παραχώρηση: ο καλλιτέχνης.

Η έκθεση υλοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, του Swiss Arts Council Pro Helvetia και του Error 417 Expectation Failed.

Salvatore Vitale, Death By GPS, 2023-2026., Ψηφιακή εκτύπωση, 90 x 120 εκ. Ευγενική παραχώρηση: ο καλλιτέχνης.

Συντελεστές

Οπτικοακουστικός σχεδιασμός: Μάκης Φάρος, Αντώνης Γκατζουγιάννης
Οργάνωση παραγωγής: Ίρις Ασημακοπούλου
Επικοινωνία: Μαρία Πακτίτη, email: mar.paktiti@gmail.com,  Τηλέφωνο: +30 698 373 8235

Οργάνωση: VEKTOR Athens

Juan Obando, They/Them, 2023. Στιγμιότυπο από φιλμ., Βίντεο, έγχρωμο, ήχος, 9’41’’. Ευγενική παραχώρηση: ο καλλιτέχνης.

Πληροφορίες

5 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2026

Εγκαίνια: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, 19:00

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη-Κυριακή, 17:00-21:00

Διεύθυνση: Saigon, Κορυτσάς 39, 10447, Βοτανικός

Vladan Joler/ Gordan Savičić/ Felix Stalder, Infrastructure of a Migratory Bird, v2.0, 2025. Λεπτομέρεια., Εκτύπωση σε Alu-dibond, 220 x 180 cm. Ευγενική παραχώρηση: οι καλλιτέχνες.

Είσοδος ελεύθερη

Website: vektorathens.org | Instagram: @vektor_athens

*Κεντρική Φωτογραφία: Νίκη Δανάη Χανιά, The Nymph (Fragment of), 2026. Λεπτομέρεια. Κεραμικά, 185 x 130 x 3 εκ. Ευγενική παραχώρηση: η καλλιτέχνις.

