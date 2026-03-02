magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
«Δεν έχω τα λόγια σου»: Μια έκθεση για όσα δεν λέγονται από την Ελένη Κοτσώνη
Art 02 Μαρτίου 2026, 23:00

«Δεν έχω τα λόγια σου»: Μια έκθεση για όσα δεν λέγονται από την Ελένη Κοτσώνη

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 7μ.μ. εγκαινιάζεται η νέα ατομική έκθεση της Ελένης Κοτσώνη με τίτλο «Δεν έχω τα λόγια σου», στον χώρο τέχνης «1927»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και διαρκούς θορύβου, όπου οι λέξεις περισσεύουν αλλά το νόημα συχνά διαφεύγει, η Ελένη Κοτσώνη στρέφεται σε ό,τι δεν αρθρώνεται εύκολα. Η νέα της ατομική έκθεση, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Δεν έχω τα λόγια σου», ανοίγει έναν στοχαστικό διάλογο γύρω από το άρρητο, τα όρια της επικοινωνίας και τη δύναμη της εικόνας να λειτουργεί πέρα από τη γλώσσα. Μέσα από γλυπτικές και μεικτές συνθέσεις που μοιάζουν με εύθραυστα οπτικά αρχεία, η καλλιτέχνιδα προτείνει έναν χώρο όπου η πληροφορία αποδομείται και το βλέμμα καλείται να αποκωδικοποιήσει — ή να αποδεχθεί — το αίνιγμα.

Αγριοτριανταφυλλιά σε σχήμα ασπίδας Ακρυλικό, καμβάς, χαρτί, χαλκός,νήματα,120×85 cm,2025

Η νέα ατομική έκθεση της Ελένης Κοτσώνη «Δεν έχω τα λόγια σου» αναπτύσσεται ως ένας στοχασμός γύρω από το άρρητο, την αδιαφάνεια, την επικοινωνία και την πληροφόρηση. Η έκθεση περιλαμβάνει μια in situ γλυπτική εγκατάσταση φτιαγμένη από χαρτί, πηλό, νήματα και ύφασμα, καθώς και μια σειρά επιτοίχιων έργων μεικτής τεχνικής. Τα έργα ακολουθούν την πρακτική της καλλιτέχνιδας: τη συρραφή θραυσμάτων από σχέδια, εικόνες, σημειώσεις και καθημερινά υλικά. Πάνω σε αυτά τα αυτοσχέδια «ψηφιδωτά» εμφανίζονται ακατέργαστες φόρμες, σβησμένες πληροφορίες και αφαιρετικά σχέδια, εμπνευσμένα από αρχαία γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα. Η έκθεση κινείται σε ένα υβριδικό πεδίο αφηρημένων γραφών και συμβόλων που λειτουργούν ως άτυποι οπτικοί κώδικες.

Αν οι άγγελοι έχουν ένα τόσο χαζό χαμόγελο Μελάνι, χαρτί, νήματ α 2Χ(70 x 55) cm , 2025

Η έκθεση «Δεν έχω τα λόγια σου» αναφέρεται σε όσα δεν μπορούν να ειπωθούν, αλλά και σε όσα εκφράζονται κωδικοποιημένα. Ο τίτλος παραπέμπει στην αντίληψη ότι το έργο τέχνης δεν λειτουργεί ως φορέας πληροφορίας ή επικοινωνίας, αλλά ως μια πράξη καθαυτή, απαλλαγμένη από κάποιο τελικό σκοπό. Παράλληλα, εξετάζει και την αντίστροφη οπτική: το ενδιαφέρον για έργα τέχνης που έχουν δημιουργηθεί ως κρυπτογραφημένα οπτικά κείμενα. Σε διαφορετικά ιστορικά και γεωγραφικά πλαίσια, τα έργα αυτά αξιοποιήθηκαν ως μέσα μνήμης, μετάδοσης μηνυμάτων και επιβίωσης.

Η Ελένη Κοτσώνη «χαρτογραφεί» τη σχέση ανάμεσα στον αναπαραστατικό ρεαλισμό, την τεκμηρίωση, τον έλεγχο και την πολιτική αφήγηση, δημιουργώντας αινιγματικά πεδία που ανακινούν ερωτήματα γύρω από τον ρόλο και τα όρια της πληροφορίας.

Όστρακο σε σχήμα καμπάνας (λεπτομέρεια) Μεικτή τεχνική σε ξύλο, 2022

Ελένη Κοτσώνη

Δεν έχω τα λόγια σου

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 19:00–22:00

Διάρκεια έκθεσης: 11-23 Μαρτίου 2026 | Είσοδος ελεύθερη

Διεύθυνση: Κυψέλης 35, 1ος όροφος

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο 12:00 – 18:00, Δευτέρα κατόπιν ραντεβού

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 21 1414 0970

Host – Guest – Hostis – Ghost, (λεπτομέρεια) Μεικτή τεχνική, 2022

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ελένη Κοτσώνη σπούδασε Αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ, Ιστορία της Τέχνης στη Sorbonne Paris I, ζωγραφική στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι και γλυπτική στη Facultad de Bellas Artes στη Βαρκελώνη. Υπήρξε μέλος του Atelier Jean Bertholle στο Παρίσι (1993–2001). Από το 2004 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Την περίοδο 2004–2017 εκπροσωπήθηκε από τη γκαλερί a.antonopoulou.art, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επίσης διδάξει σε σχολές τέχνης και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και παρουσίαση εκπαιδευτικών εργαστηρίων, με μακρόχρονη συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, καθώς και με πολλούς άλλους πολιτιστικούς φορείς, όπως η ΕΡΤ, το ΕΑΜ και το Μουσείο Μπενάκη.

Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία, το έργο και την εκθεσιακή δραστηριότητα της Ελένης Κοτσώνη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elenikotsoni.com

1927 art space: Ο χώρος τέχνης 1927 δημιουργήθηκε από την Ακτίνα Σταθάκη και τον Jerome Simeon το 2019, ως χώρος εργαστηριακής έρευνας, διεθνών ανταλλαγών και φιλοξενίας καλλιτεχνών. Έχει παρουσιάσει εκθέσεις, παραστάσεις θεάτρου και χορού, περφόρμανς, διαλέξεις και σεμινάρια.

Email: 1927bts@gmail.com

*Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

