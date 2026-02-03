Frida Kahlo Beyond the Icon: Στο μυαλό και το έργο της Φρίντα Κάλο

O κόσμος της Φρίντα Κάλο ζωντανεύει με τρόπο βιωματικό και βαθιά συγκινητικό, μέσα από την έκθεση Frida Kahlo: Beyond the Icon. Μια εμπειρία που δεν αφηγείται απλώς την ιστορία της, σε προσκαλεί να τη ζήσεις.

Μετά από τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης Dali Cybernetics – The Immersive Experience, η VideoTheatre παρουσιάζει την έκθεση Frida Kahlo: Beyond the Icon – Immersive Experience από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Μέσα από πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής, ξεδιπλώνονται οι πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής, της τέχνης και της επαναστατικής σκέψης της Φρίντα Κάλο. Μια εμπειρία έμπνευσης, δύναμης και δημιουργικότητας που μαγεύει όλες τις ηλικίες.

Εμπνευστείτε

Στον 21ο αιώνα, η κληρονομιά της Φρίντα Κάλο ηχεί πιο δυνατά από ποτέ. Η ζωή της καθηλώνει, εκπλήσσει και εμπνέει, αποκαλύπτοντας μια γυναίκα που αψήφησε τις αντιξοότητες με επιμονή, δύναμη, εξέγερση και ασύγκριτο ταλέντο.

Η προσωπικότητά της, μπροστά από την εποχή της, συνεχίζει να γοητεύει, καθιστώντας την ιστορία της ένα διαχρονικό σύμβολο ανθεκτικότητας και δημιουργικότητας.

Πληροφορίες

Που: Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Πότε: Από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαϊου 2026

Ωράριο και πρόγραμμα

Δευτέρα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη-Πέμπτη: 10:00π.μ. – 2.00μ.μ. (τελευταία είσοδος 1.00μ.μ.) // Πρωινά για σχολεία έως 12.30μ.μ.

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή: 10π.μ. – 8.00 μ.μ. (τελευταία είσοδος 7.00μ.μ.)

Πληροφορίες στο web site της έκθεσης: www.fridakahlo.gr

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Σημείωση: Παιδιά κάτω των 4 ετών, εισέρχονται δωρεάν. Διάρκεια επίσκεψης: 50-70 λεπτά