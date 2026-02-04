The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου συνεχίζεται στην Intermission Αrt Gallery, προτείνοντας ένα περιβάλλον εικόνων απροσδιόριστου χρόνου: ένα αποξενωμένο τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και η μνήμη συνυπάρχουν υπό συνθήκες έντασης και διαρκούς κινδύνου.

Τα βιομηχανικά υλικά λειτουργούν ως καμβάδες πάνω στους οποίους η ζωγραφική εμφανίζεται μέσα από ίχνη, τομές και καψίματα, μετατρέποντας κάθε επιφάνεια σε πεδίο ανάγνωσης και κάθε σημάδι σε μορφή γραφής. Αυτές οι μη αναστρέψιμες χειρονομίες αποκαλύπτουν την εγγύτητα ανάμεσα στη δημιουργία και την καταστροφή. Είτε εργάζεται με ασφαλτική μεμβράνη και πυρίτιδα είτε με πιο παραδοσιακά υλικά, όπως το μάρμαρο και η πορσελάνη, ο Φατούρος αναδεικνύει τις καλλιτεχνικές δυνατότητες των πρώτων υλών μέσα από ζωγραφικές και γλυπτικές πρακτικές.

Η φωτιά δεν λειτουργεί ως θέαμα, αλλά ως μέθοδος εγγραφής, αποκαλύπτοντας τα όρια των υλικών αντί να τα αναπαριστά. Χαραγμένα στα υλικά που παρουσιάζονται στην έκθεση εμφανίζονται σημάδια ζωής: φυτά κατασκευασμένα από πυρίτιδα και ανοξείδωτο ατσάλι, σώματα ζώων και ανθρώπινα μέλη αποτυπωμένα στην άσφαλτο. Ο κίνδυνος είναι εγγενής στα ίδια τα υλικά, καθώς η πυρίτιδα βρίσκεται διαρκώς στο όριο της έκρηξης και η άσφαλτος είναι εύφλεκτη.

Η πυρίτιδα δεν εμφανίζεται μόνο ως ένα ασταθές υλικό, αλλά ως μια κατάσταση αναστολής, ως ύλη που διατηρείται σε μόνιμη προσμονή. Μέσα από τις παρεμβάσεις του, ο Φατούρος θέτει σημεία συνύπαρξης, υπενθυμίζοντας ό,τι επιμένει να υπάρχει παρά τη συνεχή πιθανότητα της εξαφάνισης.

Στον πυρήνα της πρακτικής του Φατούρου βρίσκεται μια διερεύνηση των υλικών συνεπειών της ανθρώπινης επιβολής πάνω στον φυσικό κόσμο. Η έκθεση Endangered Games αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στα ίχνη: τι επιβιώνει, τι διαγράφεται και τι παραμένει σε κίνδυνο. Ο καλλιτέχνης προσκαλεί τον θεατή να κινηθεί μέσα σε ένα τοπίο όπου η μνήμη, η ύλη και ο χρόνος συνδιαλέγονται σε μικρή κλίμακα.

Στοιχεία χώρων

Βιογραφικό

Ο Σωκράτης Φατούρος είναι εικαστικός καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα. Η δουλειά του διερευνά την κίνηση, τον συμβολισμό και τις λεπτές αφηγήσεις που ενυπάρχουν στις καθημερινές χειρονομίες. Με έργο που εκτείνεται από το σχέδιο έως τις γλυπτικές μορφές, αντλεί από τη μνήμη, τον μύθο και την προσωπική εμπειρία, μεταμορφώνοντας το εφήμερο σε στοχαστικά αντικείμενα. Η πρακτική του χαρακτηρίζεται από εκλεπτυσμένη ευαισθησία τόσο προς την έννοια όσο και προς το υλικό, ισορροπώντας ανάμεσα στη συγκράτηση και την ποιητική έκφραση.

Πρόσφατες ατομικές εκθέσεις: Jangala B, ARCO Madrid, Eins Gallery, Μαδρίτη (2025)· Jangala, Eins Gallery, Λεμεσός (2024)· Five Witnesses, Ostend.art, Οστάνδη (2024)· Sweet Waters, ahwnn gallery, Οστάνδη (2024).

Πρόσφατες ομαδικές εκθέσεις: Abandoned Cartographies & Other Odd Hours, επιμ. Ντίνου Χατζηραφαηλίδη, CAN Gallery, Αθήνα (2025)· My Nest, My Noose, MISC, Αθήνα (2024)· Eidyllia Odos, επιμ. Μαρία Μαραγκού, Contemporary Art Museum of Crete (CCA), Ρέθυμνο (2022).

Έχει προταθεί για το DESTE Prize (Αθήνα, 2007) και για το Premio Lissone (Ιταλία, 2007), με σύσταση της Άννας Καφέτση, πρώην διευθύντριας του ΕΜΣΤ. Έχει συμμετάσχει σε residencies, μεταξύ άλλων στο Marion & Philippe Lambert Residency (Κρήτη, 2025), Delphi Foundation (Ελλάδα) και Ricklundgarden Artist Residency (Σουηδία, 2001).

*Κεντρική Φωτογραφία: Installation view, Socrates Fatouros: Endangered Games, The Intermission x Eins Gallery, 28 January – 4 April 2026. Photo: Stathis Mamalakis©