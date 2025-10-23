River of Becoming: The Life and Times of Lucas Samaras – Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Μιχάλη Σκαφίδα

Η The Intermission και η Pace Gallery, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου River of Becoming, The Life and Times of Lucas Samaras του Μιχάλη Σκαφίδα, έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν σε μια συζήτηση την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο της The Intermission στον Πειραιά.

Στις 19:00 ο συγγραφέας Μιχάλης Σκαφίδας και η Άρτεμις Μπαλτογιάννη θα μιλήσουν για τη ζωή και το έργο του Λουκά Σαμαρά αλλά και την τέχνη της βιογραφικής γραφής.

Το River of Becoming, The Life and Times of Lucas Samaras του Μιχάλη Σκαφίδα είναι ταυτόχρονα μια βιογραφία του Σαμαρά και ένα μεμουάρ εμπνευσμένο από την εικοσάχρονη φιλία του συγγραφέα με τον καλλιτέχνη.

Η πλοκή του βιβλίου βασίζεται σε μια καταγραφή εκ βαθέων των εβδομαδιαίων επισκέψεων του συγγραφέα στο ατελιέ του Σαμαρά στο Μανχάταν, ενώ παράλληλα ακολουθεί τον ειρμό μιας λογοτεχνικής προσωπικής αφήγησης.

Από τα παιδικά χρόνια του Σαμαρά στην Καστοριά της εμπόλεμης Ελλάδας ως τα χρόνια της δημιουργικότητας, της καθιέρωσης και της φήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μιχάλης Σκαφίδας αφηγείται μια ιστορία στην οποία σμίγουν οι μνήμες και τα βιώματα του καλλιτέχνη με αυτά του ίδιου του συγγραφέα, με φόντο την Ελλάδα και την Αμερική του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα.

Το River of Becoming πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και την Αγγλία τον Δεκέμβριο του 2025 από τον εκδοτικό οίκο Eris και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην εκδήλωση που διοργανώνει στις 29 Οκτωβρίου η The Intermission σε συνεργασία με την Pace Gallery.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pace Gallery (@pacegallery)

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Μιχάλης Σκαφίδας είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας, γραφής και δημοσιογραφίας στο Queens College και το Baruch College του City University of New York. Τα άρθρα του και οι συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευθεί στα γνωστότερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά έντυπα, όπως η αμερικανική Huffington Post, η Washington Post και η Die Welt. Κατέχει διδακτορικό στη συγκριτική λογοτεχνία από το Graduate Center of the City University of New York.

Η έκθεση αναδρομικού χαρακτήρα του Λουκά Σαμαρά Master of the Uncanny, αποτέλεσμα της συνεργασίας της The Intermission και της Pace Gallery, διαρκεί έως τις 20 Δεκεμβρίου στην The Intermission στον Πειραιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Intermission (@theintermissionart)



Αποτελεί την πρώτη ατομική παρουσίαση του έργου του Σαμαρά στη γενέτειρά του, έπειτα από την αναδρομική του έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη -Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πριν από είκοσι χρόνια και συγκεντρώνει έργα που καλύπτουν το ευρύ και πολυμορφικό του έργο. Περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών 1960 και 2010.

Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά δείγματα από τις επεξεργασμένες φωτογραφίες από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 — τα Auto Polaroids και τα Photo-Transformations—μαζί με μια επιλογή από τα έντονα χρωματικά Mosaic Paintings, τα υφασμάτινα Reconstructions και τα έργα παστέλ σε χαρτί. Εκτίθενται, επίσης, γλυπτά και έργα από τη σειρά Box, γλυπτά -κοσμήματα, τα οποία σπανίως εκτίθενται καθώς και άλλα «μεταμορφωμένα» χρηστικά αντικείμενα.

*Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, 18:00 -20:00, The Intermission, Πολυδεύκους 37A Πειραιάς 18545, Ελλάδα

*Ακολουθείστε τις The Intermission και PACE Gallery @theintermissionart και @pacegallery