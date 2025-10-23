magazin
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
River of Becoming: The Life and Times of Lucas Samaras – Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Μιχάλη Σκαφίδα
Culture Live 23 Οκτωβρίου 2025 | 22:20

River of Becoming: The Life and Times of Lucas Samaras – Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Μιχάλη Σκαφίδα

Η συζήτηση River of Becoming: The Life and Times of Lucas Samaras θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο της The Intermission στον Πειραιά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Η The Intermission και η Pace Gallery, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου River of Becoming, The Life and Times of Lucas Samaras του Μιχάλη Σκαφίδα, έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν σε μια συζήτηση την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο της The Intermission στον Πειραιά.

Στις 19:00 ο συγγραφέας Μιχάλης Σκαφίδας και η Άρτεμις Μπαλτογιάννη θα μιλήσουν για τη ζωή και το έργο του Λουκά Σαμαρά αλλά και την τέχνη της βιογραφικής γραφής.

Το River of Becoming, The Life and Times of Lucas Samaras του Μιχάλη Σκαφίδα είναι ταυτόχρονα μια βιογραφία του Σαμαρά και ένα μεμουάρ εμπνευσμένο από την εικοσάχρονη φιλία του συγγραφέα με τον καλλιτέχνη.

Η πλοκή του βιβλίου βασίζεται σε μια καταγραφή εκ βαθέων των εβδομαδιαίων επισκέψεων του συγγραφέα στο ατελιέ του Σαμαρά στο Μανχάταν, ενώ παράλληλα ακολουθεί τον ειρμό μιας λογοτεχνικής προσωπικής αφήγησης.

Από τα παιδικά χρόνια του Σαμαρά στην Καστοριά της εμπόλεμης Ελλάδας ως τα χρόνια της δημιουργικότητας, της καθιέρωσης και της φήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μιχάλης Σκαφίδας αφηγείται μια ιστορία στην οποία σμίγουν οι μνήμες και τα βιώματα του καλλιτέχνη με αυτά του ίδιου του συγγραφέα, με φόντο την Ελλάδα και την Αμερική του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα.

Το River of Becoming πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και την Αγγλία τον Δεκέμβριο του 2025 από τον εκδοτικό οίκο Eris και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην εκδήλωση που διοργανώνει στις 29 Οκτωβρίου η The Intermission σε συνεργασία με την Pace Gallery.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pace Gallery (@pacegallery)

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Μιχάλης Σκαφίδας είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας, γραφής και δημοσιογραφίας στο Queens College και το Baruch College του City University of New York. Τα άρθρα του και οι συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευθεί στα γνωστότερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά έντυπα, όπως η αμερικανική Huffington Post, η Washington Post και η Die Welt. Κατέχει διδακτορικό στη συγκριτική λογοτεχνία από το Graduate Center of the City University of New York.

Η έκθεση αναδρομικού χαρακτήρα του Λουκά Σαμαρά Master of the Uncanny, αποτέλεσμα της συνεργασίας της The Intermission και της Pace Gallery, διαρκεί έως τις 20 Δεκεμβρίου στην The Intermission στον Πειραιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Intermission (@theintermissionart)


Αποτελεί την πρώτη ατομική παρουσίαση του έργου του Σαμαρά στη γενέτειρά του, έπειτα από την αναδρομική του έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη -Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πριν από είκοσι χρόνια και συγκεντρώνει έργα που καλύπτουν το ευρύ και πολυμορφικό του έργο. Περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών 1960 και 2010.

Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά δείγματα από τις επεξεργασμένες φωτογραφίες από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 — τα Auto Polaroids και τα Photo-Transformations—μαζί με μια επιλογή από τα έντονα χρωματικά Mosaic Paintings, τα υφασμάτινα Reconstructions και τα έργα παστέλ σε χαρτί. Εκτίθενται, επίσης, γλυπτά και έργα από τη σειρά Box, γλυπτά -κοσμήματα, τα οποία σπανίως εκτίθενται καθώς και άλλα «μεταμορφωμένα» χρηστικά αντικείμενα.

*Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, 18:00 -20:00, The Intermission, Πολυδεύκους 37A Πειραιάς 18545, Ελλάδα

*Ακολουθείστε τις The Intermission και PACE Gallery @theintermissionart και @pacegallery

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης
Culture Live 23.10.25

Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης

Ένα ξεχασμένο παλαιολιθικό αντικείμενο σε μουσείο της Γερμανίας αποκαλύπτει το αρχαιότερο μπλε χρώμα της Ευρώπης. Η ανακάλυψη των 13.000 ετών φέρνει νέα φως στην καλλιτεχνική φαντασία των πρώτων ανθρώπων

Σύνταξη
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»
«Streaming αγάπη μου» 21.10.25

Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»

Η κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου δεν υπήρξε καθόλου «μεγάλη, τολμηρή ή όμορφη» για τους σταρ του Χόλιγουντ που, πλέον, μοιάζει να είναι κάλπικοι και να μην πουλάνε με τη μια εμπορική αποτυχία να διαδέχεται την άλλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)
Conference League 24.10.25

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο Europa Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τεράστια νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0!

Σύνταξη
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1: Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για το Τριφύλλι (vid)
Europa League 23.10.25

Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (3-1)

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σβιντέρσκι, μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, όμως ο... διακόπτης έπεσε και η Φέγενορντ νίκησε με 3-1. Σκόρερ για τους Ολλανδούς οι Ριντ, Μούσα και Λάριν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC
Στη Νότια Κορέα 23.10.25

Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την ημερομηνία της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν στις 30 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου
«Ηλίθιος πολιτικός ελιγμός» 23.10.25

Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου

Το νομοσχέδιο για τη Δυτική Όχθη προχωρά για επεξεργασία. Ο Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει την αντίθεσή του, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι αν καταστρέψει την εκεχειρία, χάνει την αμερικανική στήριξη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη
Βόρεια Ιρλανδία 23.10.25

«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη

Ένας μοναδικός στρατιώτης προσήχθη σε δίκη για τη σφαγή των άοπλων Καθολικών Ιρλανδών διαδηλωτών στις 30 Ιανουαρίου 1972. Το δικαστήριο στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, 53 χρόνια μετά, τον απάλλαξε.

Σύνταξη
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
Πολιτική 23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο