Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ο καλλιτέχνης διαμορφώνει ένα εικαστικό περιβάλλον όπου η ύλη φέρει ίχνη έντασης και μνήμης, και όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία. Ανάμεσα στη δημιουργία και την καταστροφή, το έργο του χαρτογραφεί έναν χώρο διαρκούς επισφάλειας, στον οποίο κάθε σημάδι μοιάζει να βρίσκεται στο όριο της εξαφάνισης.

Στην έκθεση Endangered Games, ο Σωκράτης Φατούρος δημιουργεί ένα περιβάλλον που εμπεριέχει εικόνες απροσδιόριστου χρόνου: ένα αποξενωμένο τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και η μνήμη συνυπάρχουν υπό συνθήκες έντασης και διαρκούς κινδύνου.

Τα βιομηχανικά υλικά λειτουργούν ως καμβάδες πάνω στους οποίους η ζωγραφική εμφανίζεται μέσα από ίχνη, τομές και καψίματα, μετατρέποντας κάθε επιφάνεια σε πεδίο ανάγνωσης και κάθε σημάδι σε μορφή γραφής.

Αυτές οι μη αναστρέψιμες χειρονομίες αποκαλύπτουν την εγγύτητα ανάμεσα στη δημιουργία και την καταστροφή. Είτε εργάζεται με ασφαλτική μεμβράνη και πυρίτιδα είτε με πιο παραδοσιακά υλικά, όπως το μάρμαρο και η πορσελάνη, ο Φατούρος αναδεικνύει τις καλλιτεχνικές δυνατότητες των πρώτων υλών μέσα από ζωγραφικές και γλυπτικές πρακτικές. Η φωτιά δεν λειτουργεί ως θέαμα, αλλά ως μέθοδος εγγραφής, αποκαλύπτοντας τα όρια των υλικών αντί να τα αναπαριστά.

Χαραγμένα στα υλικά που παρουσιάζονται στην έκθεση εμφανίζονται σημάδια ζωής: φυτά κατασκευασμένα από πυρίτιδα και ανοξείδωτο ατσάλι, σώματα ζώων και ανθρώπινα μέλη αποτυπωμένα στην άσφαλτο. Ο κίνδυνος είναι εγγενής στα ίδια τα υλικά, καθώς η πυρίτιδα βρίσκεται διαρκώς στο όριο της έκρηξης και η άσφαλτος είναι εύφλεκτη. Η πυρίτιδα δεν εμφανίζεται μόνο ως ένα ασταθές υλικό, αλλά ως μια κατάσταση αναστολής, ως ύλη που διατηρείται σε μόνιμη προσμονή. Μέσα από τις παρεμβάσεις του, ο Φατούρος θέτει σημεία συνύπαρξης, υπενθυμίζοντας ό,τι επιμένει να υπάρχει παρά τη συνεχή πιθανότητα της εξαφάνισης.

Στον πυρήνα της πρακτικής του Φατούρου βρίσκεται μια διερεύνηση των υλικών συνεπειών της ανθρώπινης επιβολής πάνω στον φυσικό κόσμο. Η έκθεση Endangered Games αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στα ίχνη: τι επιβιώνει, τι διαγράφεται και τι παραμένει σε κίνδυνο. Ο καλλιτέχνης προσκαλεί τον θεατή να κινηθεί μέσα σε ένα τοπίο όπου η μνήμη, η ύλη και ο χρόνος συνδιαλέγονται σε μικρή κλίμακα.

Κίνηση και συμβολισμός στις καθημερινές χειρονομίες

Ο Σωκράτης Φατούρος είναι εικαστικός καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η δουλειά του οποίου διερευνά την κίνηση, τον συμβολισμό και τις λεπτές αφηγήσεις που ενυπάρχουν στις καθημερινές χειρονομίες. Με έργο που εκτείνεται από το σχέδιο έως τις γλυπτικές μορφές, αντλεί από τη μνήμη, τον μύθο και την προσωπική εμπειρία, μεταμορφώνοντας το εφήμερο σε στοχαστικά αντικείμενα. Η πρακτική του χαρακτηρίζεται από μια εκλεπτυσμένη ευαισθησία τόσο προς την έννοια όσο και προς το υλικό, ισορροπώντας ανάμεσα στη συγκράτηση και την ποιητική έκφραση.

Πρόσφατες ατομικές εκθέσεις

Jangala B, ARCO Madrid, Eins Gallery, Μαδρίτη, Ισπανία (2025) ·

Jangala, Eins Gallery, Λεμεσός, Κύπρος (2024) ·

Five Witnesses, Ostend.art, Οστάνδη, Βέλγιο (2024) ·

Sweet Waters, ahwnn gallery, Οστάνδη, Βέλγιο (2024).

Πρόσφατες ομαδικές εκθέσεις

Abandoned Cartographies & Other Odd Hours, επιμέλεια Ντίνου Χατζηραφαηλίδη, CAN Gallery, Αθήνα, Ελλάδα (2025) ·

My Nest, My Noose, MISC, Αθήνα, Ελλάδα (2024) ·

Eidyllia Odos, επιμέλεια Μαρία Μαραγκού, Contemporary Art Museum of Crete CCA, Ρέθυμνο, Ελλάδα (2022).

Έχει προταθεί για το DESTE Prize, Αθήνα (2007), και για το Premio Lissone, Ιταλία (2007), με σύσταση της Άννα Καφέτση, πρώην διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (EMST). Ο Φατούρος έχει συμμετάσχει σε καλλιτεχνικά residencies, μεταξύ άλλων στο Marion & Philippe Lambert Residency, Κρήτη (2025), Delphi Foundation, Ελλάδα, και Ricklundgarden Artist Residency, Σουηδία (2001).

Πληροφορίες έκθεσης

Εγκαίνια: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, 18:00 – 21:00

Διάρκεια: 28 Ιανουαρίου – 4 Απριλίου, Τετάρτη – Σάββατο 12:00 – 20:00

The Intermission: Πολυδεύκους 37A, Πειραιάς 18545

**Κεντρική Φωτογραφία: Socrates Fatouros,Genesis E, 2023, bitumen sheet, liquid polyurethane steel, 225 x 187 cm