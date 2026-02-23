magazin
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
For Our Time Is the Time of Water: Σε ποιον ανήκει το νερό;
Art 23 Φεβρουαρίου 2026, 16:50

For Our Time Is the Time of Water: Σε ποιον ανήκει το νερό;

Στις 5 Μαρτίου 2026 (19:00–22:00) εγκαινιάζεται στον χώρο TAVROS η έκθεση For Our Time Is the Time of Water. Διάρκεια έως 27 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ταχίνι: Ένα superfood στην κουζίνα μας

Ταχίνι: Ένα superfood στην κουζίνα μας

Spotlight

Σε μια εποχή όπου οι πλημμύρες, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μετατρέπουν την κλιματική κρίση σε καθημερινή εμπειρία, η έκθεση For Our Time Is the Time of Water στρέφει το βλέμμα στο πιο θεμελιώδες στοιχείο της ζωής: το νερό. Από τις 6 Μαρτίου έως τις 27 Ιουνίου 2026, ο χώρος TAVROS φιλοξενεί μια διεθνή συνάντηση καλλιτεχνών και ερευνητικών συλλογικοτήτων που δεν προτείνουν εύκολες απαντήσεις, αλλά θέτουν ένα επείγον ερώτημα: σε ποιον ανήκει το νερό;

Μέσα από γλυπτική, κινούμενη εικόνα, χαρτογραφήσεις και περφόρμανς, η έκθεση εξετάζει το νερό όχι ως αυτονόητο φυσικό πόρο, αλλά ως κοινό αγαθό σε κρίση — ένα πεδίο όπου διασταυρώνονται η πολιτική, η μνήμη, η εργασία και η συλλογική ευθύνη. Από την Αθήνα και τη θάλασσα της Αττικής έως την Κεντρική Ασία, το Ιράκ και το δέλτα του Ινδού ποταμού, τα έργα αναδεικνύουν πώς τα υδάτινα συστήματα ελέγχονται, ιδιωτικοποιούνται, αποστραγγίζονται ή μετασχηματίζονται, αλλά και πώς παραμένουν φορείς γνώσης και αντίστασης.

Το For Our Time Is the Time of Water λειτουργεί ως μια πρόσκληση επανεξέτασης: πώς μπορούμε να μάθουμε να ζούμε με το νερό — και όχι απέναντί του;

Δάφνη Λιαναντωνάκη, Πίσω απ’ το βουνό, 2023–2025 (εν εξελίξει). Ψηφιακές εκτυπώσεις σε χαρτί και λαμαρίνα, διαστάσεις 2,32 μ. × 42 εκ.

For Our Time Is the Time of Water

Στο έργο Taming Waters and Women (2024) των DAVRA research collective (Saodat Ismailova, Madina Joldybek, Zumrad Mirzalieva), επιστρέφουμε στην περίοδο της σοβιετικής ηγεμονίας στην Κεντρική Ασία, συνδέοντας τον έλεγχο των υδάτων με την εξόρυξη φυσικών πόρων και τη γυναικεία εργασία. Η Jumana Manna, με το γλυπτικό έργο Water Arms (2019), χρησιμοποιεί κεραμικά στοιχεία που παραπέμπουν σε κατακερματισμένα συστήματα άρδευσης, σχολιάζοντας τις αποτυχημένες υποδομές και τις μορφές ελέγχου του νερού.

Στην ταινία Chibayish (2022), η Alia Farid εστιάζει στα έλη του νότιου Ιράκ, καταγράφοντας τις καθημερινές ζωές κοινοτήτων που βιώνουν τις επιπτώσεις κρατικών παρεμβάσεων, πολέμου και κλιματικής αλλαγής. Η Shahana Rajani, στο Four Acts of Recovery (2025), εργάζεται με κοινότητες στο δέλτα του Ινδού ποταμού, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε μια διαδικασία ανάκλησης μνήμης και φαντασιακής επανασύνδεσης με χαμένα υδάτινα τοπία.

Η περιπατητική πρακτική της Δάφνης Λιαναντωνάκη (Beyond the Mountain, 2023–26) εστιάζει στα ποτάμια και τα βουνά γύρω από την Αθήνα, αναδεικνύοντας τη συνύπαρξη ανθρώπων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Στο έργο Stranded (2021), η Rossella Biscotti παρουσιάζει γυάλινες μορφές διαμορφωμένες από τον χρόνο και τις παλίρροιες, αντιμετωπίζοντας την ακτή ως ένα εύθραυστο αρχείο περιβαλλοντικής και βιομηχανικής μνήμης. Η έκθεση ολοκληρώνεται με την κινηματογραφική επιστολή Ilemuria (2023) της Ayesha Hameed, ένα ποιητικό έργο γύρω από το νερό ως υπαρξιακή και συλλογική κατάσταση.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται επίσης ο εικονογραφημένος χάρτης Αθήνα – Πόλις Υδάτινη της Ελένης Παπασκυριανού, που καθιστά ορατά τα αόρατα υδάτινα δίκτυα της πόλης και απευθύνεται και σε παιδιά και οικογένειες. Παράλληλα, το έργο Horizon (2026) της Navine G. Dossos μεταφέρει την εικόνα του θαλάσσιου ορίζοντα σε υφάσματα και ρούχα εργασίας, συνδέοντας το νερό με την καθημερινότητα και τη διάχυση της τέχνης πέρα από τον εκθεσιακό χώρο.

Το For Our Time is the Time of Water προσκαλεί το κοινό να αναστοχαστεί τη σχέση του με το νερό, θέτοντας ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: πώς μπορούμε να ζήσουμε με αυτό και όχι εναντίον του.

Jumana Manna, Water-Arm Series, 2019, κεραμικά. © Jumana Manna. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της γκαλερί Hollybush Gardens, Λονδίνο. Φωτογραφία: © We Document Art.

Δημόσιο πρόγραμμα έκθεσης

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί δημόσιο πρόγραμμα με ξεναγήσεις και δράσεις:

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, 09:00-11:00 | Περίπατος

Από την Κορφή του Βουνού Βλέπεις τη Θάλασσα

Με οδηγό τη Δάφνη Λιαναντωνάκη

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, 20:00 | Περφόρμανς

We are in Flood

Καλλιτέχνιδες: Ayesha Hameed &Σοφία Ζαφειρίου

Σημείωση: η ημερομηνία της συγκεκριμένης εκδήλωσης θα επικυρωθεί λίαν συντόμως

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, 20:00 | Περφόρμανς

The Choir for Non-musicians

Καλλιτέχνις: Dina Amro

Σημείωση: προσεχώς θα ανακοινωθούν επιπλέον εκδηλώσεις ως μέρος του δημοσίου προγράμματος.

Βιογραφικά συντελεστών

Η Rossella Biscotti (γενν. 1978, Μολφέττα, Ιταλία) ζει και εργάζεται μεταξύ Βρυξελλών και Ρότερνταμ. Στην πολυμεσική της πρακτική, που εκτείνεται στον κινηματογράφο, την περφόρμανς και τη γλυπτική, χρησιμοποιεί το μοντάζ για να αναδείξει ατομικές αφηγήσεις και τη σχέση τους με την κοινωνία. Ανασυνθέτει πρόσφατες κοινωνικοπολιτικές στιγμές μέσα από υποκειμενικές εμπειρίες, δημιουργώντας ανεπίσημες ιστορίες στο περιθώριο του κυρίαρχου λόγου. Υφαίνει συχνά αντικρουόμενες μαρτυρίες σε νέες οπτικές αφηγήσεις, συνδέοντας παρελθόν και παρόν. Έχει σπουδάσει στη Νάπολη και στο Rijksakademie στο Άμστερνταμ και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως η documenta 13 και η Μπιενάλε της Βενετίας. Έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία σύγχρονης τέχνης.

Η Alia Farid (γενν. 1985) ζει και εργάζεται στο Κουβέιτ και στο Πουέρτο Ρίκο. Είναι απόφοιτος της La Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico και κάτοχος MSc από το MIT και MA από το MACBA στη Βαρκελώνη. Το 2023 τιμήθηκε με το Lise Wilhelmsen Art Award και διετέλεσε David and Roberta Logie Fellow στο Harvard Radcliffe Institute (2023–24). Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις σε σημαντικούς θεσμούς όπως Kunsthalle Basel, Portikus, Chisenhale Gallery και Contemporary Art Museum St. Louis, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Whitney Biennial, η Μπιενάλε της Σάο Πάολο και η Gwangju Biennale.

Shahana Rajani, Four Acts of Recovery, 2025, βίντεο, 4K, διάρκεια 17:40.

Η Ayesha Hameed (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) διερευνά τις κληρονομιές της συμβολαιακής εργασίας (indentureship) και της δουλείας μέσα από τις μορφές του Ατλαντικού και του Ινδικού Ωκεανού. Η αφροφουτουριστική της προσέγγιση συνδυάζει περφόρμανς, ηχητικά δοκίμια, βίντεο, διαλέξεις και ποίηση. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MFA in Art στο Goldsmiths, University of London, και είναι Καθηγήτρια Καλλιτεχνικής Έρευνας στο Uniarts Helsinki. Υπήρξε Research Fellow του Kone Foundation την περίοδο 2022–2026 και πρόσφατα διετέλεσε Artist in Residence στο Camden Arts Centre.

H Δάφνη Λιαναντωνάκη γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Αγία Παρασκευή. Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας και αποφοίτησε το 1986. Την ίδια χρονιά οργάνωσε στο δήμο Αγίας Παρασκευής το  Παιδικό Εργαστήριο Τέχνης, του οποίου είχε την ευθύνη έως το 2001: μέχρι και σήμερα ένας από τους βασικούς άξονες της πρακτικής της σχετίζεται με την  κατανόηση και την πλαισίωση της δημιουργικότητας των παιδιών. Η προσωπική της δουλειά  επικεντρώνεται στην αναζήτηση και την προσπάθεια διατύπωσης  της σχέσης της με την γεωγραφία των τοπίων  (Λεγραινά 2008, Ρεματιά Χαλανδρίου 2014 -2024, Κίμωλος 2016-2017, Ποταμός Ερασίνος 2022-2025, Μεσόγεια από το 2023-σήμερα).

Η Jumana Manna (γενν. 1987) είναι Παλαιστίνια εικαστικός και σκηνοθέτις που ζει και εργάζεται μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βερολίνου. Το έργο της εξετάζει πώς η εξουσία εγγράφεται στο σώμα, τη γη και την ύλη, σε σχέση με αποικιακές κληρονομιές και ιστορίες τόπου. Μέσα από γλυπτική και κινηματογράφο διερευνά τα παράδοξα της διατήρησης στην αρχιτεκτονική, τη γεωργία και το δίκαιο, αναδεικνύοντας την ένταση ανάμεσα στη μοντερνιστική ταξινόμηση και τη ζωντανή διαδικασία φθοράς και αναγέννησης.  Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις σε σημαντικούς θεσμούς, όπως MoMA PS1 (Νέα Υόρκη), Wexner Center for the Arts (Κολόμπους), Kunsthall Stavanger, Matadero (Μαδρίτη), M HKA (Αμβέρσα), Malmö Kunsthall, μεταξύ άλλων, ενώ συμμετείχε σε διεθνείς διοργανώσεις όπως η Μπιενάλε της Βενετίας, η Manifesta 14 και η Μπιενάλε του Λίβερπουλ.  Το 2025 ολοκλήρωσε το δημόσιο έργο Sebastia για το Νέο Κυβερνητικό Συγκρότημα του Όσλο, σχεδιασμένο από το 2022 για τον ανοιχτό «city floor» χώρο στην πλατεία Johann Nygaardsvoll plass, έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους χώρους τέχνης στη Νορβηγία. Έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία και έργα της ανήκουν σε σημαντικές συλλογές, όπως του MoMA και του Whitney Museum.

Η Shahana Rajani είναι καλλιτέχνις που διερευνά τις οπτικές κουλτούρες, τα τοπία και τις υποδομές της «ανάπτυξης», της στρατιωτικοποίησης και της οικολογικής αντίστασης στο Πακιστάν. Στο επίκεντρο της πρακτικής της βρίσκονται οι κοινοτικές και συνεργατικές μορφές έρευνας. Μέσα από κινούμενη εικόνα, εγκαταστάσεις και έντυπο υλικό, ενεργοποιεί αντιθετικές ιστορίες, γενεαλογίες και πρακτικές αναπαράστασης και σχέσης. Είναι συνιδρύτρια του Karachi LaJamia (μαζί με τη Zahra Malkani), ενός πειραματικού εγχειρήματος που εστιάζει σε οικο-παιδαγωγικές προσεγγίσεις γύρω από τους αγώνες για τη γη και το νερό στο Καράτσι. Ζει και εργάζεται στο Tkaronto (Καναδάς).  Πρόσφατα παρουσίασε την έκθεση Lines That World a River στο Nottingham Contemporary (7 Φεβρουαρίου – 10 Μαΐου 2026), σε συνεργασία με τους Ustad Abdul Aziz, Abdul Sattar και Aziza Ahmad.

Rosella Biscotti, Stranded, 2021. Σειρά γυάλινων γλυπτών τοποθετημένων μέσα σε σκουριασμένα μεταλλικά μπολ. Μεταβλητές διαστάσεις. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της γκαλερί mor charpentier.

To DAVRA research collective ιδρύθηκε το 2021 με αποστολή τη διασύνδεση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής σκηνής της Κεντρικής Ασίας, δίνοντας προτεραιότητα στη δυναμική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών εντός της περιοχής. Εστιάζει στη μελέτη και τον επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης Κεντρικής Ασίας μέσα από δημόσια προγράμματα, έρευνα, αναθέσεις έργων και άλλες δράσεις.  Το DAVRA παρουσίασε δημόσια εκδήλωση στο πλαίσιο της συμμετοχής της Saodat Ismailova στη documenta fifteen και εξέδωσε το βιβλίο Chilltans, που αναδεικνύει σύγχρονες φωνές από την Κεντρική Ασία. Παρήγαγε δύο δοκιμιακά φιλμ, Tashkent: 58–88 της Zumrad Mirzalieva και Whose Voice Is It? της Dana Iskakova. Η συλλογική εγκατάσταση Taming Waters και Women of Soviet Central Asia παρουσιάστηκε στην Μπιενάλε Matter of Art στην Πράγα το 2024 και στη συνέχεια στη Lahore Biennale και αλλού.  Έχει επιμεληθεί κινηματογραφικά προγράμματα στο Eye Film Museum, το Centre Pompidou, το GoEast Film Festival κ.ά. Δίνει έμφαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια στην Κεντρική Ασία, ενώ σήμερα επικεντρώνεται σε ζητήματα νερού μέσω έρευνας, εκδόσεων, workshops και νέων αναθέσεων.

Η Μαρία-Θάλεια Καρρά είναι επιμελήτρια, διευθύντρια του χώρου TAVROS και συγγραφέας με έδρα την Αθήνα, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Cambridge και του Courtauld Institute. Το 2005 συνίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό locus athens, που έχει υλοποιήσει περισσότερες από 50 εκθέσεις και δημόσια πρότζεκτ με έμφαση σε νέες παραγωγές στον αστικό χώρο. Το 2019 ίδρυσε τον χώρο TAVROS, αναπτύσσοντας διεθνείς συνεργασίες και προγράμματα με κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό. Το 2023 επιμελήθηκε την κεντρική έκθεση της 8ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (Being as Communion). Το έργο της εστιάζει στις πολιτικές του δημόσιου χώρου, την οικολογία και τις διατομεακές καλλιτεχνικές συνεργασίες.

Η Mayssa Fattouh είναι ανεξάρτητη επιμελήτρια, καλλιτέχνις και συγγραφέας με έδρα τη Βαρκελώνη. Έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους θεσμούς σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, αναλαμβάνοντας και αναπτύσσοντας πλήθος έργων που εστιάζουν σε επείγοντα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Είναι συνιδρύτρια του οργανισμού δημόσιας τέχνης TandemWorks και της πλατφόρμας αυτοσχεδιαστικής μουσικής Pristine Folds, ενώ στην τελευταία της θέση διετέλεσε Διευθύντρια της Ab-Anbar Gallery στο Λονδίνο.

Πληροφορίες για τον χώρο TAVROS

Ο TAVROS είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος οργανισμός και χώρος τέχνης που ξεκίνησε το έργο του το 2019. Λειτουργεί ως ένας ανοιχτός και δημοκρατικός θεσμός, δημιουργώντας δεσμούς με ανάλογης υφής χώρους, με καλλιτέχνες διαφορετικών προσεγγίσεων και με την κοινωνία του Ταύρου. Τα τελευταία 5 χρόνια, το πρόγραμμα του TAVROS ενεργοποιείται με πολλαπλά εργαλεία, με εκθέσεις, με νέες αναθέσεις, με εκπαιδευτικά προγράμματα, με ομιλίες, με προβολές και νέα έρευνα στον χώρο του στην Αθήνα. Παράλληλα, αναπτύσσει συνεργασίες με οργανισμούς και πρωτοβουλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο TAVROS είναι ένας χώρος φιλόξενος σε όλες τις φωνές, και έχει ως απώτερο στόχο να γίνει τόπος συναντήσεων και καταλύτης έκφρασης για πολλές διαφορετικές κοινότητες της Αθήνας.

Ο χώρος έχει υποστηριχθεί από φορείς όπως το ΥΠΠΟΑ, το Rosa-Luxemburg Stiftung, το Creative Europe Programme of the European Union και το IASPIS (International Programme for Visual and Applied Arts της Σουηδίας) μεταξύ άλλων. Για το πρόγραμμα Revolution Is Not a One Time Event (2022-2023), ο TAVROS διακρίθηκε με βραβείο από τον οργανισμό Outset.

Συντελεστές

Καλλιτέχνιδες: Δάφνη Λιαναντωνάκη, Rosella Biscotti, Alia Farid, Ayesha Hameed, Jumana Manna, Shahana Rajani, DAVRA research collective

Επιμελήτριες: Μαρία-Θάλεια Καρρά, Mayssa Fattouh

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Εβίτα Φανού

Υπεύθυνη παραγωγής: Δανάη Παρλαμά Pertejo

Βοηθός παραγωγής: Σωτήρης Βουγιατζής

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ειρήνη Φουντεδάκη

Υπεύθυνη τύπου: Φωτεινη Μπάρκα

Πληροφορίες

Εγκαίνια: 5 Μαρτίου 2026, 19:00-22:00 (Θα παρευρεθούν οι περισσότερες καλλιτέχνιδες)

Διάρκεια έκθεσης: 6 Μαρτίου 2026 – 27 Ιουνίου 2026

Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 4μμ-8μμ, Σάββατο 12 μμ-5μμ

Διεύθυνση: TAVROS, 1ος όροφος, Αναξαγόρα 33, 177 78 Αθήνα, περιοχή Ταύρος

Προσβασιμότητα: Ο χώρος είναι προσβάσιμος με ασανσέρ, και υπάρχει πάρκινγκ στην είσοδο του κτιρίου

* Για περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και το δημόσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ξεναγήσεις, προβολές και ομιλίες, ή/ και για έξτρα οπτικό υλικό,επικοινωνήστε με την Ειρήνη Φουντεδάκη (TAVROS Communication Manager): eirini@tavros.space

**Instagram εδώ 

***Κεντρική Φωτογραφία: Alia Farid, Chibayish, 2023 (still), UHD βίντεο, έγχρωμο, με ήχο, 15΄03΄΄. Παραγωγή: The Vega Foundation και Doha Film Institute. Γυρίστηκε στους νότιους βάλτους του Ιράκ με τους Riad και Farima Bahrani. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της Sfeir-Semler Gallery, Βηρυτός / Αμβούργο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ταχίνι: Ένα superfood στην κουζίνα μας

Ταχίνι: Ένα superfood στην κουζίνα μας

World
Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
10 εκατ. ζημιά 22.02.26

Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης
«Είμαι αγανακτισμένος» 19.02.26

Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης

Το Βρετανικό Μουσείο αμφισβητεί δημοσίευμα που το θέλει να άλλαξε επιτοίχιες λεζάντες υπό την πίεση φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τροποποιήσεις είχαν ήδη γίνει και δεν σχετίζονται με καμία επιστολή διαμαρτυρίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει
Διαφωτιστικό 16.02.26

Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει

Πολύ πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη «ντύσει» τον Πάπα με λευκό puffer μπουφάν, η φωτογραφία αμφισβήτησε την πραγματικότητα με εκκεντρικά fake πορτρέτα που κουβαλούσαν πάντα ατζέντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν
Le Suicidé de la Société 16.02.26

Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν

Τα νέα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως τη σημαντική συλλογή έργων του Βίνσεντ βαν Γκογκ που είχε συγκεντρώσει ο Λέον Μπλακ, αλλά και σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Art 12.02.26

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Νέα επίθεση Τραμπ για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική...» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Λίγο αργότερα ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος
Buongiorno 23.02.26

«Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος

«Πήγα να αφαιρέσω κάτι σαν σπυράκι, το δώσαμε για βιοψία και ήταν βασικοκυτταρικός καρκίνος. Δεν ήμουν ποτέ μόνος μου σε αυτό, ήταν κοντά και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου», είπε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Λουδάρος

Σύνταξη
Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»

Μετά τη δολοφονία του βαρόνου ναρκωτικών «El Mencho» και το κύμα βίας που ξέσπασε στη Χαλίσκο επικρατεί χάος – Αναβολές σε ματς – Η FIFA εξετάζει σοβαρά τη μεταφορά αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συναντηθεί με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/2) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα και να κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Σύνταξη
Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»

Καυστικός ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ για τη σχέση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κάμαλα Χάρις: Η στάση Μπάιντεν για τη Γάζα της κόστισε τις εκλογές – Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών
Axios 23.02.26

Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών - Η στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη Γάζα κόστισε στη Χάρις τις εκλογές

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Δημοκρατικοί για τη συντριπτική ήττα της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 παραμένει κλειδωμένη στο συρτάρι - Τι αναφέρουν πηγές με γνώση των ευρημάτων

Σύνταξη
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
Διπλωματία 23.02.26

Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ελλάδα 23.02.26

Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Οι εκδηλώσεις στον Πειραιά κορυφώνονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακό γλέντι και Κούλουμα στη Φρεαττύδα, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί για μια ακόμη χρονιά

Σύνταξη
Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Άρης: Το «μαύρο» σερί των 86 σερί ημερών και οι μόλις δύο νίκες στο «Βικελίδης»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Άρης: Το «μαύρο» σερί των 86 σερί ημερών και οι μόλις δύο νίκες στο «Βικελίδης»

Ο Άρης μετράει μόλις δύο εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα φέτος, με τελευταία αυτή με 2-1 επί της ΑΕΛ στις 29 Νοεμβρίου. Έκτοτε έχει συμπληρώσει 86 συνεχόμενες ημέρες χωρίς εντός έδρας «τρίποντο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο