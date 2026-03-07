magazin
07 Μαρτίου 2026, 18:40

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μια ταινία που ξεκινά ως προσωπική αναζήτηση μετατρέπεται σε μια βαθιά στοχαστική διαδρομή στη μνήμη και την ιστορία. Το ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου», σε σκηνοθεσία του Νίκου Μεγγρέλη και σενάριο της φωτογράφου Ρενέ Ρεβάχ, επιστρέφει στη σκοτεινή κληρονομιά του Ολοκαυτώματος μέσα από το βλέμμα μιας γυναίκας που προσπαθεί να κατανοήσει την απώλεια της οικογένειάς της — Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς και δεν γύρισαν ποτέ.

Μέσα από μια προσωπική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, η ταινία εξερευνά πώς η μνήμη, ακόμη και όταν παραμένει σιωπηλή, συνεχίζει να διαμορφώνει ταυτότητες και να περνά από γενιά σε γενιά.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00, στην αίθουσα John Cassavetes του φεστιβάλ.

«Tell Me / Πες μου»

Το «Tell Me / Πες μου» είναι ένα βαθιά προσωπικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους σε σκηνοθεσία του Νίκου Μεγγρέλη, σε σενάριο της φωτογράφου Ρενέ Ρεβάχ και του ίδιου. Η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια της Ρεβάχ να ανασυνθέσει τη διαδρομή της οικογένειάς της — Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης — που εκτοπίστηκαν στο Auschwitz κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Το «Tell Me» δεν βασίζεται στο γνωστό και πολύτιμο αρχειακό υλικό μέσω του οποίου τεκμηριώθηκε η φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αντίθετα, επιλέγει μια εσωτερική, βιωματική αφήγηση. Η Ρεβάχ συνομιλεί νοερά με τον παππού της — τον μοναδικό επιζώντα της οικογένειας, καθώς είχε βρει καταφύγιο στην Αθήνα — ο οποίος δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια των δικών του στο Ολοκαύτωμα.

Μέσα από αυτή την «επιστολική» σχέση, αναδεικνύεται το διαγενεαλογικό τραύμα: η σιωπηλή μεταβίβαση της μνήμης και του πόνου από γενιά σε γενιά.

Με βασικό εκφραστικό εργαλείο την ασπρόμαυρη φωτογραφία, η κάμερα — με συν-δημιουργό την ίδια τη Ρεβάχ — ακολουθεί το ίχνος των προγόνων της: από τα τρένα της Θεσσαλονίκης έως το Auschwitz και το Auschwitz II-Birkenau. Οι εικόνες των θαλάμων αερίων, των εγκαταλελειμμένων βαγονιών και των στρατώνων δεν λειτουργούν απλώς ως τεκμήρια του παρελθόντος. Αποκαλύπτουν ένα τοπίο όπου το παρόν και η μνήμη συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια «χρονοκάψουλα» που θέτει το ερώτημα: τι κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε αν ξεχάσουμε;

«Το Tell Me / Πες μου», σημειώνει ο σκηνοθέτης Νίκος Μεγγρέλης, «προσεγγίζει τη μνήμη ως πράξη αντίστασης. Δεν αφηγείται μόνο το Ολοκαύτωμα, αλλά το “μετά”: τη σιωπή, την απώλεια, την ταυτότητα που διαμορφώνεται γύρω από ένα τραύμα χωρίς όνομα — και τον κίνδυνο, αν εφησυχάσουμε, να ζήσουμε ακόμη πιο έντονα εποχές όπου στο στόχαστρο θα βρεθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα, η ελευθερία της έκφρασης και το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή».

«Σε μια εποχή όπου τα συστήματα», υπογραμμίζει η Ρενέ Ρεβάχ, «προβάλλουν τον θυμό, το μίσος, τον φόβο, τη βία, τη σιωπή, την αποξένωση και την αυταρχική εξουσία, το Tell Me επιχειρεί να ανοίξει έναν χώρο για εικόνες αφύπνισης, θεραπείας και αποκατάστασης της μνήμης — αχτίδες φωτός μέσα στο σκοτάδι, με την ελπίδα να αγγίξει την ανθρώπινη ψυχή με την αλήθεια του».

Με αυτή την έννοια, όπως σημειώνουν οι δύο βασικοί δημιουργοί, το Tell Me / Πες μου είναι τελικά μια αισιόδοξη ταινία.

Το ντοκιμαντέρ είναι γυρισμένο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και, στο μεγαλύτερο μέρος του — κατόπιν ειδικής άδειας — στα πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης Auschwitz και Birkenau.

INFO

Tell Me / Πες μου

Επίσημη Συμμετοχή και Παγκόσμια Πρεμιέρα

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

WEBSITE

www.tellmedocumentrary,com

TRAILER

Διάρκεια: 70’

Σκηνοθεσία: Νίκος Μεγγρέλης

Σενάριο: Ρενέ Ρεβάχ, Νίκος Μεγγρέλης

Κείμενα – Αφήγηση: Ρενέ Ρεβάχ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρόνης Τσιχλάκης, Δημήτρης Κορδελάς

Ηχοληψία: Αλέξανδρος Σακελάριου

Μοντάζ – Σχεδιασμός Ήχου – Χρωματική Επεξεργασία: Δημήτρης Πολυδωρόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Μιχάλης Σιγανίδης

Animation: Αλέκος Παπαδάτος

* Προπώληση των εισιτηρίων στο inTickets

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

