Προσωρινά κρατούμενος ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη
Εις βάρος του 67χρονου στη Θεσσαλονίκη είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή - εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες, Δευτέρα 4 Μαΐου, με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης.
Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή – εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.
Απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Ανέφερε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι πήγε στην τράπεζα, αξιώνοντας να τού καταβληθεί «το πλήρες ποσό της σύνταξής του».
Ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Διά της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί ο καταλογισμός του. Πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρουν ότι ο 67χρονος έχει ιστορικό ψυχικής υγείας και έχει λάβει σχετική παρακολούθηση, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.
Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ανάλογα με τα ευρήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στη συνέχεια στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.
Σε δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες ο 67χρονος είχε ισχυριστεί πως «έχω βγει σε σύνταξη εδώ και δύο μήνες, μου δίνουν έναντι, δεν αφήνουν να πάρουν τα λεφτά μου επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Το σφυρί το αγόρασα επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα καρφάκι…».
