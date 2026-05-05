Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία
- Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης
- Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
- Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια - Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο γραφείο του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, καθώς και τη σταθερή του στάση υπέρ των αξιών της πίστης, της παράδοσης και της ενότητας.
Όπως επισήμανε ο κ. Κικίλιας, οι παρεμβάσεις και ο λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέδειξε παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως θεματοφύλακα ιστορικών και πνευματικών αξιών, σημειώνοντας ότι η χώρα υπερασπίζεται διαχρονικά τις αρχές που συγκροτούν την εθνική μας ταυτότητα.
Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια:
- Έφυγε από τη ζωή ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, γνωστός ως παπά-Τσάκαλος
- Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
- Πότε είναι αργά για μια βράβευση; Για την 96χρονη Τζουν Σκουίμπ, ποτέ
- Γερμανία: Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
- LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
- Συγκίνηση: Ο ΟΦΗ πήγε το Κύπελλο στον τάφο του Γκέραρντ
- Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
- Έρευνα: Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις