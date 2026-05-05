Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε μετά από 27 ολόκληρα χρόνια η Βουλή των Ελλήνων, σε μια ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Τον Πατριάρχη υποδέχθηκε στην είσοδο του Μεγάρου ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Ολομέλεια όπου ο κ.κ. Βαρθολομαίος απηύθυνε χαιρετισμό. Στα θεωρεία παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες ξένων κρατών, καθώς και εκπρόσωποι Εκκλησιών και άλλων δογμάτων.

Το «παρών» στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας έδωσαν, μεταξύ άλλων, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης απένειμε στον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε επίσημο γεύμα προς τιμήν τού Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθηναϊκή Λέσχη.

«Δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας»

Στην τοποθέτησή του, ο πατριάρχης αναφέρθηκε σε πολλά και επίκαιρα ζητήματα, σχολίασε με ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο την θεωρία του Big Bang για τη γέννηση του κόσμου, ενώ διεμήνυσε πως «δεν υπάρχει το τέλος της Ιστορίας» (σ.σ. το γνωστό νεοφιλελεύεθρο μότο του Φουκουγιάμα) και προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της λεγόμενης «Realpolitik» στον κόσμο.

«Δέν ὑπάρχει ‘τέλος τῆς ἱστορίας’, τέλος τῆς ἀνάγκης καί τῆς εὐθύνης διαχειρίσεως τῶν ἀπροβλέπτων κατά τήν ἔκτασίν των, ἀλλά βεβαίων ἐξελίξεων, πολώσεων καί ἀνακατατάξεων. Σαφεστάτη εἶναι ἐπ᾿ αὐτοῦ ἡ διακήρυξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τόνισε ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Μιλώντας για την ειρήνη, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Τό περί Εἰρήνης κήρυγμα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας δέν εἶναι οὐτοπικόν καί ρητορικόν. Γνωρίζομεν καλῶς ὅτι ὁ δημόσιος λόγος κυριαρχεῖται διεθνῶς ὑπό θεωρήσεων γεωπολιτικῶν καί γεωοικονομικῶν, ὑπό ἀναλύσεων τοῦ λεγομένου ‘συσχετισμοῦ τῶν δυνάμεων’, ὑπό προσεγγίσεων, ὅπως ἀποκαλοῦνται, πραγματιστικῶν. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ σύγχρονος ἐκδοχή τῆς λεγομένης Realpolitik ἔχει κατισχύσει πλήρως τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί αὐτοῦ τούτου τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὁ ὁποῖος διέπεται ὑπό τῆς γενικῆς ἀρχῆς τῆς εἰρηνικῆς ἐπιλύσεως τῶν διαφορών. Ὁ περί Εἰρήνης Ὀρθόδοξος λόγος ὑπερβαίνει προδήλως τήν Ἱστορίαν ὡς λόγος σωτηριολογικός, ἀλλά ἡ Ἱστορία ἐκβάλλει ἐκ τῶν σπλάχνων καί τῶν πληγῶν της διδάγματα εὔγλωττα καί ἐναργῆ».

«Θαυμάζομεν τό ἀρχαῖον Ἑλληνικόν πνεῦμα, τό ὁποῖον ἐδώρισεν εἰς τήν ἀνθρωπότητα τήν ἐλευθερίαν καί τήν δημοκρατίαν, τόν ‘λόγον’ ὡς διάλογον, τήν ἐπιστήμην, τήν παιδείαν καί τόν ἀνθρωπισμόν, τάς βάσεις δηλαδή τοῦ πολιτισμοῦ», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καί χαίρομεν ὅταν ἀκούωμεν, καί δή ἀπό ξένους, ὅτι ἡ ἐμφάνισις τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ εἰς τήν Ἀρχαίαν Ἑλλάδα εἶναι διά τόν πολιτισμόν ὅ,τι ἡ Μεγάλη Ἔκρηξις διά τήν γέννησιν τοῦ σύμπαντος».