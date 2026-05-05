Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
Αυτοδιοίκηση 05 Μαΐου 2026, 11:28

Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς».

Spotlight

Τιμητική διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» απένειμε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στο Δημαρχείο Αθηνών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα, έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Ξεχωριστή σημασία έχουν οι πρωτοβουλίες διαθρησκευτικού διαλόγου του Παναγιώτατου, όπου η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τίθεται ως κοινός τόπος συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών.

Αυτές οι δράσεις συγκροτούν ένα ενιαίο όραμα, που όλοι συμμεριζόμαστε. Η πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον είναι αλληλένδετες εκφράσεις της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο. Γι’ αυτό και η διεθνής κοινότητα τον αποκαλεί «Πράσινο Πατριάρχη», γιατί με το παράδειγμά του, τη δράση του, μετέτρεψε μια ηθική αρχή σε παγκόσμιο κίνημα συνείδησης. Σήμερα στο πρόσωπό σας, τιμούμε έναν τρόπο σκέψης και δράσης που μας καλεί να δούμε τον κόσμο πιο ολιστικά, πιο υπεύθυνα, πιο ανθρώπινα».

O Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, σημείωσε: «Αἱ πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι εὐρύτατα γνωσταί. Καυχώμεθα διά τό γεγονός ὅτι πρώτη ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀνέδειξε τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς καί παραδόσεις τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ ἐκμετάλλευσις καί ἡ καταστροφή τῆς κτίσεως δέν εἶναι μόνον ἁμάρτημα κατά τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί κατά τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἀδιανόητον νά ἐνδιαφερώμεθα διά τόν ἄνθρωπον καί νά καταστρέφωμεν τόν «οἶκον» του, καί ἀντιστρόφως. Προστασία τῆς φύσεως καί ἔμπρακτος σεβασμός τοῦ συνανθρώπου εἶναι δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος, στάσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί τά αἰσθήματα, εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι ἐγκαρδίως, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἐντιμοτάτου και αγαπητού κυρίου Δημάρχου, τόν ἱστορικόν Δῆμον Ἀθηναίων διά τήν ἀπονομήν τῆς τιμητικῆς διακρίσεως «Προστασία τῆς Περιβαλλοντικῆς Κληρονομιᾶς» εἰς τό ταπεινόν πρόσωπόν μας και συγχαίρομεν τούς φιλοτεχνήσαντας τό μετάλλιον, ἐκφράζοντες δέ τήν χαράν μας διά τήν πρόφρονα τιμητικήν παρουσίαν πάντων ὑμῶν, σᾶς μεταφέρομεν τήν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπί τούς ἠγαπημένους σας τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ».

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’, στην κεντρική  είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Δημάρχου, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων απέδιδε τιμές.

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνοδευόταν από τον Πανοσιολογιώτατο Μ. Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο, Διευθυντή του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου και τον κ. Νικόλαο Παπαχρήστου, Διευθυντή Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β’ συνοδευόταν από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης – Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο και τον Ιερολογιώτατο Αρχιδιάκονο π. Δημήτριο Φωκιανό.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στο γραφείου του Δημάρχου ακολούθησε ανταλλαγή δώρων. Αμέσως μετά ξεκίνησε η τελετή με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων να ψέλνει τον Αναστάσιμο Ύμνο-«Χριστός Ανέστη».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απένειμε στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο το μετάλλιο για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» του Δήμου Αθηναίων.

Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, τον Παναγιώτατο συνόδευαν οι: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαήλ, ο Πανοσιολογιώτατος Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, Πανοσιολογιώτατος Δευτερεύων κ. Βαρνάβας, Εντιμολογιώτατος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Διευθυντής του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου, Εντιμολογιώτατος κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εντιμολογιώτατος κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τιμητική Διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες, θεσμούς ή οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που έχουν επιδείξει καινοτόμο έργο και πλούσια δράση στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα της προώθησης πράσινων πρωτοβουλιών.

Το μετάλλιο για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» του Δήμου Αθηναίων έχει φιλοτεχνηθεί από την Ελευθερία Παπαδουράκη, τελειόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποτυπώνει με σύγχρονη, λιτή, εικαστική γλώσσα τη συνύπαρξη του αστικού και του φυσικού τοπίου, μέσα από γεωμετρικές φόρμες που συνθέτουν μια αρμονική εικόνα πόλης και φύσης.

Το κυκλικό του σχήμα παραπέμπει στην έννοια της συνέχειας και της ισορροπίας, ενώ τα ανάγλυφα στοιχεία του-φυτικά μοτίβα, αρχιτεκτονικές γραμμές και κυματισμοί-συμβολίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή ροή της ζωής.

Κατασκευασμένο ως μοναδικό έργο, το μετάλλιο λειτουργεί όχι μόνο ως τιμητική διάκριση αλλά και ως ισχυρό σύμβολο της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, εκφράζοντας τη δέσμευση για ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μέλλον.

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος

Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Υπεκφυγές 05.05.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου, επιχειρεί η ΑΑΔΕ

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Δύο συλλήψεις 05.05.26

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Σκιάθο: Οι ασυνόδευτοι σάκοι και οι τουρίστες που ήταν... λιμενικοί

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

