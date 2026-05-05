Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

Τιμητική διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» απένειμε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στο Δημαρχείο Αθηνών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα, έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Ξεχωριστή σημασία έχουν οι πρωτοβουλίες διαθρησκευτικού διαλόγου του Παναγιώτατου, όπου η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τίθεται ως κοινός τόπος συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών.

Αυτές οι δράσεις συγκροτούν ένα ενιαίο όραμα, που όλοι συμμεριζόμαστε. Η πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον είναι αλληλένδετες εκφράσεις της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο. Γι’ αυτό και η διεθνής κοινότητα τον αποκαλεί «Πράσινο Πατριάρχη», γιατί με το παράδειγμά του, τη δράση του, μετέτρεψε μια ηθική αρχή σε παγκόσμιο κίνημα συνείδησης. Σήμερα στο πρόσωπό σας, τιμούμε έναν τρόπο σκέψης και δράσης που μας καλεί να δούμε τον κόσμο πιο ολιστικά, πιο υπεύθυνα, πιο ανθρώπινα».

O Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, σημείωσε: «Αἱ πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι εὐρύτατα γνωσταί. Καυχώμεθα διά τό γεγονός ὅτι πρώτη ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀνέδειξε τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς καί παραδόσεις τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ ἐκμετάλλευσις καί ἡ καταστροφή τῆς κτίσεως δέν εἶναι μόνον ἁμάρτημα κατά τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί κατά τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἀδιανόητον νά ἐνδιαφερώμεθα διά τόν ἄνθρωπον καί νά καταστρέφωμεν τόν «οἶκον» του, καί ἀντιστρόφως. Προστασία τῆς φύσεως καί ἔμπρακτος σεβασμός τοῦ συνανθρώπου εἶναι δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος, στάσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί τά αἰσθήματα, εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι ἐγκαρδίως, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἐντιμοτάτου και αγαπητού κυρίου Δημάρχου, τόν ἱστορικόν Δῆμον Ἀθηναίων διά τήν ἀπονομήν τῆς τιμητικῆς διακρίσεως «Προστασία τῆς Περιβαλλοντικῆς Κληρονομιᾶς» εἰς τό ταπεινόν πρόσωπόν μας και συγχαίρομεν τούς φιλοτεχνήσαντας τό μετάλλιον, ἐκφράζοντες δέ τήν χαράν μας διά τήν πρόφρονα τιμητικήν παρουσίαν πάντων ὑμῶν, σᾶς μεταφέρομεν τήν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπί τούς ἠγαπημένους σας τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ».

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’, στην κεντρική είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Δημάρχου, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων απέδιδε τιμές.

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνοδευόταν από τον Πανοσιολογιώτατο Μ. Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο, Διευθυντή του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου και τον κ. Νικόλαο Παπαχρήστου, Διευθυντή Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β’ συνοδευόταν από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης – Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο και τον Ιερολογιώτατο Αρχιδιάκονο π. Δημήτριο Φωκιανό.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στο γραφείου του Δημάρχου ακολούθησε ανταλλαγή δώρων. Αμέσως μετά ξεκίνησε η τελετή με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων να ψέλνει τον Αναστάσιμο Ύμνο-«Χριστός Ανέστη».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απένειμε στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο το μετάλλιο για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» του Δήμου Αθηναίων.

Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, τον Παναγιώτατο συνόδευαν οι: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαήλ, ο Πανοσιολογιώτατος Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, Πανοσιολογιώτατος Δευτερεύων κ. Βαρνάβας, Εντιμολογιώτατος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Διευθυντής του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου, Εντιμολογιώτατος κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εντιμολογιώτατος κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τιμητική Διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες, θεσμούς ή οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που έχουν επιδείξει καινοτόμο έργο και πλούσια δράση στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα της προώθησης πράσινων πρωτοβουλιών.

Το μετάλλιο για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» του Δήμου Αθηναίων έχει φιλοτεχνηθεί από την Ελευθερία Παπαδουράκη, τελειόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποτυπώνει με σύγχρονη, λιτή, εικαστική γλώσσα τη συνύπαρξη του αστικού και του φυσικού τοπίου, μέσα από γεωμετρικές φόρμες που συνθέτουν μια αρμονική εικόνα πόλης και φύσης.

Το κυκλικό του σχήμα παραπέμπει στην έννοια της συνέχειας και της ισορροπίας, ενώ τα ανάγλυφα στοιχεία του-φυτικά μοτίβα, αρχιτεκτονικές γραμμές και κυματισμοί-συμβολίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή ροή της ζωής.

Κατασκευασμένο ως μοναδικό έργο, το μετάλλιο λειτουργεί όχι μόνο ως τιμητική διάκριση αλλά και ως ισχυρό σύμβολο της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, εκφράζοντας τη δέσμευση για ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μέλλον.