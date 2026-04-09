ΕΚΠΑ: Τιμητική συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει αναγορευθεί επίτιμος Διδάκτορας όλων των Τμημάτων όλων των Σχολών του ιστορικού Πανεπιστημίου.
Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, κατόπιν ευγενούς παρακλήσεως του Ελλογιμ. Πρυτάνεως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητού Καρδιολογίας κ. Γερασίμου Σιάσου, αποδέχθηκε να συμπράξει στην ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του ΕΚΠΑ.
Ο Παναγιώτατος υπέγραψε την σχετική ιδρυτική Πράξη σήμερα, Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου 2026, στο Πατριαρχικό Γραφείο, παρουσία του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, του Ελλογιμ. Κοσμήτορα της Θεολογικής αυτού Σχολής Καθηγητού κ. Εμμανουήλ Καραγεωργούδη, και του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχη κ. Αετίου, Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, ευχόμενος ο νέος αυτός φορέας να συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της πολυδιάστατης πνευματικής προσφοράς του αρχαιοτέρου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Ελλάδος.
Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει αναγορευθεί επίτιμος Διδάκτορας όλων των Τμημάτων όλων των Σχολών του ιστορικού Πανεπιστημίου.
